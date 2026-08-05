Таиландда майдонга яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди
Таиланднинг Наратхиват вилоятидаги Сантифап стадионига яшин уриши оқибатида 24 ёшли футболчи Сафван Авае вафот этди, яна 12 киши жароҳат олди. Ҳодиса 4 август куни соат 17:30 атрофида, кучли ёмғир ва момақалдироқ пайтида, Голок ФА Куп 2026 турнирининг ярим финалидан кейин юз берган. Жароҳатланганлар, жумладан 22 ёшли малайзиялик футболчи Муҳаммад Али ф Эззахан Зулкифли, Сунгайколок шифохонасига ётқизилган.
Таиландда ҳаваскорлар футбол турнири фожиа билан якунланди. Наратхиват вилоятидаги стадионга яшин уриши оқибатида 24 ёшли футболчи Сафван Аваэ вафот этди, яна 12 киши турли даражада жароҳат олди.
Ҳодиса кучли ёмғир ва момақалдироқ пайтида содир бўлган. Футболчилар ҳали майдонда турган вақтда ерга урилган яшин бир неча кишини бир вақтнинг ўзида зарарлаган.
Фожиа ярим финал баҳсидан кейин юз берган
Воқеа 4 август куни соат 17:30 атрофида Таиланд жанубидаги Сунгайколок шаҳрида жойлашган Сантифап стадионида содир бўлган. У ерда Golok FA Cup 2026 ҳаваскорлар турнирининг SAMCOLTS ҳамда «Абу x Нонг Сирин» жамоалари ўртасидаги ярим финал учрашуви ўтказилган.
Полиция маълумотига кўра, баҳс якунланганидан сўнг кучли ёмғир бошланган ва яшин майдоннинг марказий қисмига урган. Айрим хорижий нашрлар воқеани учрашув давомида содир бўлган деб ёзмоқда. Ҳар икки ҳолатда ҳам футболчилар ва мусобақа иштирокчилари ҳали майдон ҳудудида бўлган.
Зарба ортидан Сафван Аваэ майдонга йиқилган. Атрофдагилар унга биринчи ёрдам кўрсатишга уринган, кейин футболчи оғир аҳволда шифохонага олиб кетилган.
Шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолиш имкони бўлмаган. Сунгайколок полицияси раҳбари Тун Сирихунт футболчи олган оғир жароҳатлар оқибатида вафот этганини тасдиқлади.
Жароҳатланганлар сони 12 нафарга етди
Ҳодисадан кейин дастлаб турли манбаларда саккиз ёки ўн нафар киши жабрлангани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Полиция томонидан тақдим этилган янгиланган маълумотда эса Сафван Аваэдан ташқари яна 12 киши жароҳат олгани қайд этилди.
Улар орасида SAMCOLTS сафида тўп тепган 22 ёшли малайзиялик футболчи Муҳаммад Алиф Эззахан Зулкифли ҳам бор. Жабрланганлар Сунгайколок шифохонасига ётқизилган, айримларида электр зарбаси оқибатида куйиш аломатлари кузатилган.
Тайланд полицияси воқеа жойини кўздан кечириб, ҳодиса ҳолатлари бўйича текширув бошлаган. Мусобақа ташкилотчиларининг об-ҳаво хавфига қандай муносабат билдиргани ва ўйинни ўз вақтида тўхтатиш бўйича қандай чоралар кўрилгани ҳозирча батафсил очиқланмаган.
Янги клуби билан мавсумни бошлай олмади
Сафван Аваэ қанот ва ҳужум чизиғида ҳаракат қила оладиган футболчи эди. У аввал «Паттани» клуби шарафини ҳимоя қилган, фожиадан олдин эса Таиланд учинчи дивизионининг жанубий минтақасида қатнашувчи «Яла» билан шартнома имзолаган.
Футболчининг янги клуби ижтимоий тармоқда унинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, Сафван хотирасини ёдга олди. У янги жамоасидаги расмий мавсумни бошлашга улгурмаган эди.
Таиланд ва Малайзия футбол жамоатчилиги вакиллари ҳам фожиадан сўнг таъзия билдириб, очиқ майдонларда ўтказиладиган мусобақаларда хавфсизлик қоидаларини кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.
Момақалдироқда ўйин қачон тўхтатилиши керак?
Очиқ футбол майдони момақалдироқ пайтида энг хавфли ҳудудлардан бири ҳисобланади. Яшин фақат бевосита инсонга уриши шарт эмас — электр оқими нам ер орқали тарқалиб, яқин атрофдаги бир нечта кишини ҳам жароҳатлаши мумкин.
АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва профилактика маркази момақалдироқ овози эшитилиши билан очиқ майдондаги машғулот ёки мусобақани тўхтатишни тавсия этади. Фаолиятни сўнгги момақалдироқ овозидан камида 30 дақиқа ўтгачгина давом эттириш мумкин. Спорт иншоотларида эса олдиндан тайёрланган эвакуация режаси ва ёпиқ хавфсиз жой бўлиши лозим.
Сунгайколокдаги фожиа яна бир бор бир ҳақиқатни эслатди: ўйиннинг даражаси ёки натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, момақалдироқ бошланган пайтда футбол майдонида қолишга арзийдиган бирорта соврин йўқ. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…