Таиландда майдонга яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди

·72·Спорт
Таиландда майдонга яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди
Қисқача

Таиланднинг Наратхиват вилоятидаги Сантифап стадионига яшин уриши оқибатида 24 ёшли футболчи Сафван Авае вафот этди, яна 12 киши жароҳат олди. Ҳодиса 4 август куни соат 17:30 атрофида, кучли ёмғир ва момақалдироқ пайтида, Голок ФА Куп 2026 турнирининг ярим финалидан кейин юз берган. Жароҳатланганлар, жумладан 22 ёшли малайзиялик футболчи Муҳаммад Али ф Эззахан Зулкифли, Сунгайколок шифохонасига ётқизилган.

Таиландда ҳаваскорлар футбол турнири фожиа билан якунланди. Наратхиват вилоятидаги стадионга яшин уриши оқибатида 24 ёшли футболчи Сафван Аваэ вафот этди, яна 12 киши турли даражада жароҳат олди.

Ҳодиса кучли ёмғир ва момақалдироқ пайтида содир бўлган. Футболчилар ҳали майдонда турган вақтда ерга урилган яшин бир неча кишини бир вақтнинг ўзида зарарлаган.

Фожиа ярим финал баҳсидан кейин юз берган

Воқеа 4 август куни соат 17:30 атрофида Таиланд жанубидаги Сунгайколок шаҳрида жойлашган Сантифап стадионида содир бўлган. У ерда Golok FA Cup 2026 ҳаваскорлар турнирининг SAMCOLTS ҳамда «Абу x Нонг Сирин» жамоалари ўртасидаги ярим финал учрашуви ўтказилган.

Полиция маълумотига кўра, баҳс якунланганидан сўнг кучли ёмғир бошланган ва яшин майдоннинг марказий қисмига урган. Айрим хорижий нашрлар воқеани учрашув давомида содир бўлган деб ёзмоқда. Ҳар икки ҳолатда ҳам футболчилар ва мусобақа иштирокчилари ҳали майдон ҳудудида бўлган.

Зарба ортидан Сафван Аваэ майдонга йиқилган. Атрофдагилар унга биринчи ёрдам кўрсатишга уринган, кейин футболчи оғир аҳволда шифохонага олиб кетилган.

Шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолиш имкони бўлмаган. Сунгайколок полицияси раҳбари Тун Сирихунт футболчи олган оғир жароҳатлар оқибатида вафот этганини тасдиқлади.

Жароҳатланганлар сони 12 нафарга етди

Ҳодисадан кейин дастлаб турли манбаларда саккиз ёки ўн нафар киши жабрлангани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Полиция томонидан тақдим этилган янгиланган маълумотда эса Сафван Аваэдан ташқари яна 12 киши жароҳат олгани қайд этилди.

Улар орасида SAMCOLTS сафида тўп тепган 22 ёшли малайзиялик футболчи Муҳаммад Алиф Эззахан Зулкифли ҳам бор. Жабрланганлар Сунгайколок шифохонасига ётқизилган, айримларида электр зарбаси оқибатида куйиш аломатлари кузатилган.

Тайланд полицияси воқеа жойини кўздан кечириб, ҳодиса ҳолатлари бўйича текширув бошлаган. Мусобақа ташкилотчиларининг об-ҳаво хавфига қандай муносабат билдиргани ва ўйинни ўз вақтида тўхтатиш бўйича қандай чоралар кўрилгани ҳозирча батафсил очиқланмаган.

Янги клуби билан мавсумни бошлай олмади

Сафван Аваэ қанот ва ҳужум чизиғида ҳаракат қила оладиган футболчи эди. У аввал «Паттани» клуби шарафини ҳимоя қилган, фожиадан олдин эса Таиланд учинчи дивизионининг жанубий минтақасида қатнашувчи «Яла» билан шартнома имзолаган.

Таиландда майдонга яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди

Футболчининг янги клуби ижтимоий тармоқда унинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, Сафван хотирасини ёдга олди. У янги жамоасидаги расмий мавсумни бошлашга улгурмаган эди.

Таиланд ва Малайзия футбол жамоатчилиги вакиллари ҳам фожиадан сўнг таъзия билдириб, очиқ майдонларда ўтказиладиган мусобақаларда хавфсизлик қоидаларини кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда.

Момақалдироқда ўйин қачон тўхтатилиши керак?

Очиқ футбол майдони момақалдироқ пайтида энг хавфли ҳудудлардан бири ҳисобланади. Яшин фақат бевосита инсонга уриши шарт эмас — электр оқими нам ер орқали тарқалиб, яқин атрофдаги бир нечта кишини ҳам жароҳатлаши мумкин.

АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва профилактика маркази момақалдироқ овози эшитилиши билан очиқ майдондаги машғулот ёки мусобақани тўхтатишни тавсия этади. Фаолиятни сўнгги момақалдироқ овозидан камида 30 дақиқа ўтгачгина давом эттириш мумкин. Спорт иншоотларида эса олдиндан тайёрланган эвакуация режаси ва ёпиқ хавфсиз жой бўлиши лозим.

Сунгайколокдаги фожиа яна бир бор бир ҳақиқатни эслатди: ўйиннинг даражаси ёки натижаси қандай бўлишидан қатъи назар, момақалдироқ бошланган пайтда футбол майдонида қолишга арзийдиган бирорта соврин йўқ. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТаиландСафван АваеСунгай-КолокСамколцМуҳаммад Али Ф Эззаксан Зулкифли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда