Отаcининг нафақасини олиш учун жасадини музлатгичда сақлаган эркак қўлга олинди
Грецияда 55 ёшли эркак 90 ёшли отасининг жасадини икки ярим йил давомида меҳмонхона ертўласидаги музлатгичда яшириб, унинг нафақасини олишда давом этгани гумон қилиниб қўлга олинди. Нафақадаги ўқитувчи табиий сабабларга кўра вафот этган, жасадида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Эркакка фирибгарлик, ёлғон маълумот бериш ва қурол сақлаш қоидаларини бузиш бўйича айбловлар қўйилган.
Грецияда 55 ёшли эркак 90 ёшли отасининг нафақасини олишда давом этиш мақсадида унинг жасадини икки ярим йил давомида меҳмонхона ертўласидаги музлатгичда яшириб келганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Маълумотларга кўра, нафақадаги ўқитувчи табиий сабабларга кўра вафот этган ва унинг ўлимида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Эркакка фирибгарлик, ёлғон маълумот бериш ҳамда қурол сақлаш қоидаларини бузиш бўйича айбловлар қўйилгани айтилмоқда.
Шунга ўхшаш ҳолатлар бошқа давлатларда ҳам қайд этилган.
Масалан, Италияда 2024 йилда Кальяри яқинида 54 ёшли эркак 78 ёшли онасининг жасадини қарийб икки йил давомида уйидаги музлатгичда сақлагани аниқланган. Тергов маълумотларига кўра, у аёлнинг вафот этганини яшириб, унинг нафақасини олишда давом этган. Кейинчалик ўтказилган экспертиза аёл табиий сабабларга кўра вафот этганини кўрсатган.
Буюк Британияда эса 2026 йил август ойида 60 ёшли Кристофер Филлипс онаси Сильвия Филлипснинг жасадини қарийб уч йил давомида уйидаги музлатгичда сақлаб, унинг пенсияси ва бошқа ижтимоий тўловларини олишда давом этгани учун судланган. Аёл 2023 йил март ойида вафот этган, унинг жасади эса 2026 йил февралида полиция томонидан аниқланган. Филлипс 78 минг фунтдан ортиқ маблағни ноқонуний олганини тан олган ва суд уни икки йил тўрт ойга озодликдан маҳрум қилган.
…