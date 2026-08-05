Отаcининг нафақасини олиш учун жасадини музлатгичда сақлаган эркак қўлга олинди

·226·Дунё
Отаcининг нафақасини олиш учун жасадини музлатгичда сақлаган эркак қўлга олинди
Қисқача

Грецияда 55 ёшли эркак 90 ёшли отасининг жасадини икки ярим йил давомида меҳмонхона ертўласидаги музлатгичда яшириб, унинг нафақасини олишда давом этгани гумон қилиниб қўлга олинди. Нафақадаги ўқитувчи табиий сабабларга кўра вафот этган, жасадида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Эркакка фирибгарлик, ёлғон маълумот бериш ва қурол сақлаш қоидаларини бузиш бўйича айбловлар қўйилган.

Грецияда 55 ёшли эркак 90 ёшли отасининг нафақасини олишда давом этиш мақсадида унинг жасадини икки ярим йил давомида меҳмонхона ертўласидаги музлатгичда яшириб келганликда гумон қилиниб қўлга олинди. Маълумотларга кўра, нафақадаги ўқитувчи табиий сабабларга кўра вафот этган ва унинг ўлимида зўравонлик аломатлари аниқланмаган. Эркакка фирибгарлик, ёлғон маълумот бериш ҳамда қурол сақлаш қоидаларини бузиш бўйича айбловлар қўйилгани айтилмоқда.

Шунга ўхшаш ҳолатлар бошқа давлатларда ҳам қайд этилган.

Масалан, Италияда 2024 йилда Кальяри яқинида 54 ёшли эркак 78 ёшли онасининг жасадини қарийб икки йил давомида уйидаги музлатгичда сақлагани аниқланган. Тергов маълумотларига кўра, у аёлнинг вафот этганини яшириб, унинг нафақасини олишда давом этган. Кейинчалик ўтказилган экспертиза аёл табиий сабабларга кўра вафот этганини кўрсатган.

Буюк Британияда эса 2026 йил август ойида 60 ёшли Кристофер Филлипс онаси Сильвия Филлипснинг жасадини қарийб уч йил давомида уйидаги музлатгичда сақлаб, унинг пенсияси ва бошқа ижтимоий тўловларини олишда давом этгани учун судланган. Аёл 2023 йил март ойида вафот этган, унинг жасади эса 2026 йил февралида полиция томонидан аниқланган. Филлипс 78 минг фунтдан ортиқ маблағни ноқонуний олганини тан олган ва суд уни икки йил тўрт ойга озодликдан маҳрум қилган.

ГрецияИталияКальяриБуюк БританияКристофер Филлипс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди