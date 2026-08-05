«Манчестер Сити» Сеулда «К Лига Юлдузлари»ни мағлуб этди
«Манчестер Сити» Сеулда «К Лига юлдузлари»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда барча голлар дастлабки 23 дақиқада урилди: Раян Аит-Нури, Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама инглиз клуби сафида гол киритди. Абдуқодир Ҳусанов баҳсни асосий таркибда бошлади ва биринчи бўлимни тўлиқ ўтказди. «Манчестер Сити» 9 август куни Сеулда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши майдонга тушади.
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг Осиёдаги мавсумолди сафарида яна асосий таркибдан жой олди. Ўзбекистонлик ҳимоячи Сеулда «К Лига юлдузлари»га қарши ўтказилган учрашувнинг биринчи бўлимида ҳаракат қилди.
Барча голлар дастлабки 23 дақиқа ичида урилди. Энцо Мареска жамоаси тезкор ҳужумлари билан уч марта рақиб дарвозасини ишғол этиб, 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Тўртта гол учун 14 дақиқа етарли бўлди
«Манчестер Сити» ҳисобни 9-дақиқада очди. Райан Аит-Нури ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, инглиз клубини олдинга олиб чиқди.
Орадан уч дақиқа ўтиб, Ким Дае-Вон мувозанатни тиклади. Бироқ кореялик футболчиларнинг қувончи узоққа чўзилмади.
20-дақиқада Тижжани Рейндерс «Сити»ни яна олдинга олиб чиқди. 23-дақиқада эса Дивин Мубама учинчи голни киритиб, биринчи бўлимнинг ўзида якуний ҳисобни ўрнатди.
Танаффусдан кейин ҳар икки жамоа таркибда кўплаб ўзгаришларни амалга оширди. Иккинчи бўлимда гол урилмади, «Манчестер Сити» эса қўлга киритган устунлигини хотиржам сақлаб қолди.
Ҳусанов биринчи дақиқадан майдонга тушди
Абдуқодир Ҳусанов учрашувни Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол билан бирга асосий таркибда бошлади. Ўзбекистонлик футболчи биринчи бўлимни тўлиқ ўтказди ва танаффусдан сўнг унинг ўрнига бразилиялик Витор Рейс майдонга тушди.
Мавсумолди ўйинларида футболчиларга бир бўлимдан имконият бериш одатий ҳол. Мураббийлар штаби шу орқали таркибдаги кўпроқ ўйинчининг ҳолатини баҳолаш ва уларга бир хил юклама тақсимлаш имконига эга бўлади.
Ҳусановнинг яна бошланғич таркибда майдонга туширилиши эса янги мавсум олдидан у марказий ҳимоядаги асосий номзодлар қаторида қолаётганини кўрсатади.
Мареска турли вариантларни синовдан ўтказди
«Сити» дарвозасини дастлаб Жанлуижи Доннарумма қўриқлади. Ҳимояда Ҳусановдан ташқари Аит-Нури, Гвардиол ва Диаш, майдон марказида Матео Ковачич, Рико Люис ҳамда Рейндерс ҳаракат қилди.
Ҳужум чизиғида Фил Фоден, Антуан Семеньо ва Дивин Мубамага имконият берилди. Иккинчи бўлимда Маркус Беттинелли, Витор Рейс, Макс Аллейн, Нико Гонсалес, Савиньо, Клаудио Эчеверри ва Умар Мармуш каби футболчилар майдонга тушди.
Учрашув натижасидан кўра, мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолати, янги тактик вазифаларни бажариши ва ўзаро ҳаракатлари муҳимроқ эди. Шунга қарамай, дастлабки 23 дақиқада урилган учта гол «Сити» ҳужуми янги мавсум олдидан яхши суръат олаётганини кўрсатди.
Олдинда жиддийроқ синов бор
«К Лига юлдузлари» билан баҳс «Манчестер Сити»нинг 2026 йилги Осиё сафаридаги иккинчи учрашуви бўлди. Манчестерликлар аввал Гонконгда «Интер» билан тўқнашган, 9 август куни эса Сеулда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши майдонга тушади.
«Атлетико»га қарши баҳс мавсумолди тайёргарлигининг янада жиддий текшируви бўлиши кутилмоқда. Ушбу учрашувда Ҳусановга қанча вақт берилиши ва Мареска уни қайси ҳимоячилар билан бирга синаб кўриши ўзбекистонлик мухлислар учун асосий қизиқиш нуқтаси бўлиб қолади.
Ўртоқлик учрашуви
5 август. Сеул, Жанубий Корея
«К Лига юлдузлари» — «Манчестер Сити» — 1:3
Голлар: Ким Дае-Вон, 12 — Аит-Нури, 9; Рейндерс, 20; Мубама, 23.
Манчестер Сити — Доннарумма (Беттинелли 46), Аит-Нури (Монга 62), Гвардиол (Мфуни 46), Диаш (Аллейн 46), Ҳусанов (Рейс 46), Ковачич (Гонсалес 46), Люис (Нунеш 61), Фоден (Эчеверри 62), Рейндерс (Ҳескей 62), Семенё (Савинио 46), Мубама (Мармуш 62).
…