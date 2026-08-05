«Манчестер Сити» Сеулда «К Лига Юлдузлари»ни мағлуб этди

·88·Спорт
«Манчестер Сити» Сеулда «К Лига Юлдузлари»ни мағлуб этди
Қисқача

«Манчестер Сити» Сеулда «К Лига юлдузлари»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувда барча голлар дастлабки 23 дақиқада урилди: Раян Аит-Нури, Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама инглиз клуби сафида гол киритди. Абдуқодир Ҳусанов баҳсни асосий таркибда бошлади ва биринчи бўлимни тўлиқ ўтказди. «Манчестер Сити» 9 август куни Сеулда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши майдонга тушади.

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг Осиёдаги мавсумолди сафарида яна асосий таркибдан жой олди. Ўзбекистонлик ҳимоячи Сеулда «К Лига юлдузлари»га қарши ўтказилган учрашувнинг биринчи бўлимида ҳаракат қилди.

Барча голлар дастлабки 23 дақиқа ичида урилди. Энцо Мареска жамоаси тезкор ҳужумлари билан уч марта рақиб дарвозасини ишғол этиб, 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Тўртта гол учун 14 дақиқа етарли бўлди

«Манчестер Сити» ҳисобни 9-дақиқада очди. Райан Аит-Нури ҳужумни аниқ зарба билан якунлаб, инглиз клубини олдинга олиб чиқди.

Орадан уч дақиқа ўтиб, Ким Дае-Вон мувозанатни тиклади. Бироқ кореялик футболчиларнинг қувончи узоққа чўзилмади.

20-дақиқада Тижжани Рейндерс «Сити»ни яна олдинга олиб чиқди. 23-дақиқада эса Дивин Мубама учинчи голни киритиб, биринчи бўлимнинг ўзида якуний ҳисобни ўрнатди.

Танаффусдан кейин ҳар икки жамоа таркибда кўплаб ўзгаришларни амалга оширди. Иккинчи бўлимда гол урилмади, «Манчестер Сити» эса қўлга киритган устунлигини хотиржам сақлаб қолди.

Ҳусанов биринчи дақиқадан майдонга тушди

Абдуқодир Ҳусанов учрашувни Рубен Диаш ва Йошко Гвардиол билан бирга асосий таркибда бошлади. Ўзбекистонлик футболчи биринчи бўлимни тўлиқ ўтказди ва танаффусдан сўнг унинг ўрнига бразилиялик Витор Рейс майдонга тушди.

Мавсумолди ўйинларида футболчиларга бир бўлимдан имконият бериш одатий ҳол. Мураббийлар штаби шу орқали таркибдаги кўпроқ ўйинчининг ҳолатини баҳолаш ва уларга бир хил юклама тақсимлаш имконига эга бўлади.

Ҳусановнинг яна бошланғич таркибда майдонга туширилиши эса янги мавсум олдидан у марказий ҳимоядаги асосий номзодлар қаторида қолаётганини кўрсатади.

Мареска турли вариантларни синовдан ўтказди

«Сити» дарвозасини дастлаб Жанлуижи Доннарумма қўриқлади. Ҳимояда Ҳусановдан ташқари Аит-Нури, Гвардиол ва Диаш, майдон марказида Матео Ковачич, Рико Люис ҳамда Рейндерс ҳаракат қилди.

Ҳужум чизиғида Фил Фоден, Антуан Семеньо ва Дивин Мубамага имконият берилди. Иккинчи бўлимда Маркус Беттинелли, Витор Рейс, Макс Аллейн, Нико Гонсалес, Савиньо, Клаудио Эчеверри ва Умар Мармуш каби футболчилар майдонга тушди.

Учрашув натижасидан кўра, мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолати, янги тактик вазифаларни бажариши ва ўзаро ҳаракатлари муҳимроқ эди. Шунга қарамай, дастлабки 23 дақиқада урилган учта гол «Сити» ҳужуми янги мавсум олдидан яхши суръат олаётганини кўрсатди.

Олдинда жиддийроқ синов бор

«К Лига юлдузлари» билан баҳс «Манчестер Сити»нинг 2026 йилги Осиё сафаридаги иккинчи учрашуви бўлди. Манчестерликлар аввал Гонконгда «Интер» билан тўқнашган, 9 август куни эса Сеулда Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши майдонга тушади.

«Атлетико»га қарши баҳс мавсумолди тайёргарлигининг янада жиддий текшируви бўлиши кутилмоқда. Ушбу учрашувда Ҳусановга қанча вақт берилиши ва Мареска уни қайси ҳимоячилар билан бирга синаб кўриши ўзбекистонлик мухлислар учун асосий қизиқиш нуқтаси бўлиб қолади.

Ўртоқлик учрашуви

5 август. Сеул, Жанубий Корея

«К Лига юлдузлари» — «Манчестер Сити» — 1:3

Голлар: Ким Дае-Вон, 12 — Аит-Нури, 9; Рейндерс, 20; Мубама, 23.

Манчестер Сити — Доннарумма (Беттинелли 46), Аит-Нури (Монга 62), Гвардиол (Мфуни 46), Диаш (Аллейн 46), Ҳусанов (Рейс 46), Ковачич (Гонсалес 46), Люис (Нунеш 61), Фоден (Эчеверри 62), Рейндерс (Ҳескей 62), Семенё (Савинио 46), Мубама (Мармуш 62).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Манчестер СитиАбдуқодир ҲусановСеулЭнцо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда