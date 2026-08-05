Физиклар ёруғликни 74 фемтосекундда бошқаришга эришди

·39·Техно
Физиклар ёруғликни 74 фемтосекундда бошқаришга эришди
Қисқача

Халқаро физиклар гуруҳи кўзгулар, линзалар ва механик қисмларсиз ёруғликни 74 фемтосекундда йўналтириш ҳамда шаклини ўзгартириш имконини берувчи метаповршлик яратди. Калифорния университети Беркли филиалидаги ва Тел-Авив университетининг тадқиқотчилари ишлаб чиққан қурилма нурни ±13 даражагача оғдира олади, бунда бошқарув иккинчи ёруғлик импулси ёрдамида амалга оширилади.

Халқаро физиклар гуруҳи ёруғлик нурларини ҳеч қандай механик қисмларсиз, кўзгулар ёки линзаларсиз атиги 74 фемтосекунд ичида йўналтириш ва шаклини ўзгартириш имконини берувчи инновацион метаповршлик яратди. Натуре Нанотечнологй илмий нашрида эълон қилинган тажриба натижалари оптик тизимлар ва келажакдаги ҳисоблаш технологиялари тараққиётида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Калифорния университети Беркли филиалидаги ва Тел-Авив университетининг тадқиқотчилари томонидан ишлаб чиқилган янги қурилма нурни ±13 даражагача оғдиришга қодир. Бунда бошқарув иккинчи ёруғлик импульси ёрдамида амалга оширилиб, материалнинг оптик хусусиятларини ўзгартиради. Ўтиш тезлиги фақат бошқарув импульсининг давомийлиги билан чекланган.

Натуре Нанотечнологй хабар қилишича, ушбу ютуқнинг калити оптик Керр эффектига асосланади. Ушбу эффект таъсирида материалнинг синдириш кўрсаткичи кучли ёруғлик остида ўзгаради. Одатда Керр эффекти жуда кучсиз бўлади, бироқ у субфемтосекундлик жавоб тезлигига эга бўлиб, модданинг электрон поляризацияси деярли бир зумда реакцияга киришади.

Метаповршлик ва оптик резонаторлар

Керр жавобини амалий даражага қадар кучайтириш учун олимлар юқори сифат коэффициентига эга резонаторли метаповршликни лойиҳалаштирдилар. Унинг элементар катаклари тўлқин узунлигидан кичик кремний тузилмаларидан иборат бўлиб, ёруғлик ва модданинг ўзаро таъсирини кўп марта оширади.

Тадқиқотнинг етакчи муаллифларидан бири Клаудио Хейлнинг таъкидлашича, асосий ғоя оптик жавоби ишлаб чиқариш вақтида қатъий белгилаб қўйилмайдиган метаповршлик яратиш бўлган. Ёритиш нақшини ўзгартириш орқали қурилманинг ёруғликни қандай йўналтириши ва шакллантиришини ўта қисқа вақт оралиғида бошқариш мумкин бўлади.

Алоқа тизимлари ва оптик ҳисоблашлар учун истиқболлар

Ушбу технология алоқа тизимлари учун улкан аҳамиятга эга, чунки ёруғликни бундай тезликда бошқариш оптик сигналларни электр токи каби оралиқ ўзгаришларсиз тўғридан-тўғри қайта ишлаш имконини беради. Ҳозирги кунда маълумотлар тармоқларида ёруғлик токка айлантирилади, бу эса вақт ва энергия сарфини оширади.

Метаповршлик ёрдамида ёруғлик нурини ўнлаб фемтосекундларда йўналтириш фақат оптик мантиқ ва коммутацияни электрон технологияларга реал муқобилга айлантирувчи йўналиш сифатида баҳоланмоқда. Муаллифлар ҳозирча иш фундаментал босқичда эканини ва амалий қурилмаларгача ҳали йўл узоқлигини таъкидлайди, бироқ бу кашфиёт бутунлай оптик ҳисоблашлар ва квант интерфейслари меъморчилигини топишга эшик очади.

МетаповршликФизикаОптикаНанотехнологияларИлмий кашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди