Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлди

·1·Дунё
Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлди

АҚШнинг Массачусетс штатидаги Кейп-Код соҳилларида балиқчилар кутилмаган «меҳмон»га дуч келишди. Спорт балиқчилиги билан шуғулланиб келаётган ака-ука Нейт ва Нелсон Руэтт навбатдаги ов пайтида ёш йўлбарс акуласини тутиб олишди.

Ака-укалар июль ойи охирида соҳилдан тахминан 1,5 метрлик акула тутган. Улар бир неча соат давомида анча кўп учрайдиган қўнғир акулаларни қидиришган. Бироқ сувдан чиқарилган акула танасидаги горизонтал чизиқларни кўрган Нейт унинг йўлбарс акуласи эканини дарҳол англаган.

«Бу йўлбарс акуласи!» дея ҳайрат билан укасига хабар берган Нейт дастлаб унга ишонишмаганини айтган. Кейинчалик акула ўлчами ва ташқи белгилари ҳам унинг мазкур турга мансублигини тасдиқлаган.

Йўлбарс акулалари одатда Кариб денгизи каби илиқроқ жанубий сувларда кўпроқ учрайди. Улар овқат танламаслиги билан машҳур бўлиб, балиқлар, қисқичбақасимонлар ва денгиз қушларидан тортиб турли буюмларгача ютиб юбориши мумкин. Айрим акулаларнинг қорнидан ҳатто пойабзал ва бошқа сунъий буюмлар ҳам топилган.

Катта йўлбарс акулалари 4,5 метрдан ортиқ узунликка ва 600 килограммдан зиёд вазнга етиши мумкин. Улар инсон учун нисбатан хавфли акула турларидан бири саналади. Шунга қарамай, сабабсиз ҳужумлар кам учрайди.

Мутахассислар эса Массачусетсда ёш йўлбарс акуласининг пайдо бўлишига алоҳида эътибор қаратмоқда. Бостондаги Янги Англия аквариуми олимларидан Жон Чишолмнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда бу тур вакиллари шимолий сувларда тобора кўпроқ кузатилмоқда.

Олимлар бу ҳолатни океанларнинг исиши билан боғламоқда. Сув ҳароратининг кўтарилиши йўлбарс акулалари учун Янги Англия соҳилларини аввалгидан қулайроқ муҳитга айлантираётган бўлиши мумкин.

Мутахассислар ҳатто бу ҳудуд келажакда ёш йўлбарс акулалари учун табиий «боғча»га айланиши эҳтимолини ҳам ўрганмоқда. Агар шундай бўлса, бу денгиз экотизимидаги жиддий ўзгаришлардан бири бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Бугун, 10:51Хитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиХитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиБугун, 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди