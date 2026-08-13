Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)
Мисрнинг машҳур Абу Даббаб соҳилида сайёҳлар орасида туя пайдо бўлиб, пляж бўйлаб бемалол сайр қилди. Ҳайвон атрофидаги одамлар, шовқин-сурон ва камераларга деярли эътибор бермади. Унинг соҳилда қандай пайдо бўлгани ҳозирча номаълум, воқеа эса дам олувчилар томонидан телефонларга тасвирга олинди.
Мисрнинг машҳур Абу Даббаб соҳилида ҳордиқ чиқараётган сайёҳлар кутилмаган манзарага дуч келишди. Одатда сайёҳлар билан гавжум бўладиган қумли пляжда бу сафар ноодатий “меҳмон” — туя пайдо бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда туяни пляж бўйлаб бемалол сайр қилаётганини кўриш мумкин. Қизиғи, ҳайвон атрофидаги одамлар, шовқин-сурон ва камералар унга деярли таъсир қилмаган.
Аксинча, туя ўзини худди бу жой унинг одатий ҳудудидек эркин тутиб, сайёҳлар орасида бир муддат кезиб юрган. Унинг кутилмаган ташрифи дам олувчиларда катта қизиқиш уйғотиб, кўпчилик ноодатий ҳолатни телефонларига тасвирга олган.
Туянинг соҳилда қандай пайдо бўлгани ҳақида эса ҳозирча аниқ маълумот берилмаган. Кутилмаган меҳмоннинг сайр қилиши акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, туянинг соҳилда пайдо бўлиши тасодифми ёки у ҳам сайёҳлар қаторида ҳордиқ чиқаришга келганми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…