Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди

·18·Дунё
Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди
Қисқача

12 август куни Европанинг айрим ҳудудларида ХХИ асрда илк бор тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди. Уни Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларидан кўриш мумкин бўлди. Ғарбий Европанинг бошқа ҳудудларида Қуёш дискининг 85–95 фоизи Ой томонидан тўсилди, континентал Европада бундан аввалги тўлиқ Қуёш тутилиши эса 1999 йилда кузатилган эди.

12 август куни Европанинг айрим ҳудудларида XXI асрда илк бор тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди. Табиий ҳодиса вақтида Ой Қуёшни тўлиқ тўсиб, унинг ёруғлик диски қисқа муддатга кўринмай қолди. Бу ҳақда Meduza хабар берди.

Тўлиқ Қуёш тутилишини Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларида кузатиш имконияти бўлган. Мазкур мамлакатларда осмонни кузатганлар ноёб астрономик ҳодисага гувоҳ бўлишди.

Ғарбий Европанинг бошқа айрим ҳудудларида эса тутилиш тўлиқ бўлмаган. У ерда Қуёш дискининг 85–95 фоизи Ой томонидан тўсилди.

Континентал Европада бундан аввалги тўлиқ Қуёш тутилиши 1999 йилда кузатилган эди. Шу сабабли бу галги ҳодиса астрономия ихлосмандлари ва осмон жисмларини кузатувчилар учун алоҳида аҳамият касб этди.

Кейинги тўлиқ Қуёш тутилиши 2027 йил 2 августда содир бўлади. Уни Испаниянинг жанубий қисми ҳамда Шимолий Африканинг айрим ҳудудларидан кузатиш мумкин бўлади.

Odamlar va kungaboqar dalasi uzra ko'rinayotgan halqasimon quyosh tutilishi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Бугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди