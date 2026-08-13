Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди
12 август куни Европанинг айрим ҳудудларида ХХИ асрда илк бор тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди. Уни Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларидан кўриш мумкин бўлди. Ғарбий Европанинг бошқа ҳудудларида Қуёш дискининг 85–95 фоизи Ой томонидан тўсилди, континентал Европада бундан аввалги тўлиқ Қуёш тутилиши эса 1999 йилда кузатилган эди.
12 август куни Европанинг айрим ҳудудларида XXI асрда илк бор тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилди. Табиий ҳодиса вақтида Ой Қуёшни тўлиқ тўсиб, унинг ёруғлик диски қисқа муддатга кўринмай қолди. Бу ҳақда Meduza хабар берди.
Тўлиқ Қуёш тутилишини Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг айрим ҳудудларида кузатиш имконияти бўлган. Мазкур мамлакатларда осмонни кузатганлар ноёб астрономик ҳодисага гувоҳ бўлишди.
Ғарбий Европанинг бошқа айрим ҳудудларида эса тутилиш тўлиқ бўлмаган. У ерда Қуёш дискининг 85–95 фоизи Ой томонидан тўсилди.
Континентал Европада бундан аввалги тўлиқ Қуёш тутилиши 1999 йилда кузатилган эди. Шу сабабли бу галги ҳодиса астрономия ихлосмандлари ва осмон жисмларини кузатувчилар учун алоҳида аҳамият касб этди.
Кейинги тўлиқ Қуёш тутилиши 2027 йил 2 августда содир бўлади. Уни Испаниянинг жанубий қисми ҳамда Шимолий Африканинг айрим ҳудудларидан кузатиш мумкин бўлади.
…