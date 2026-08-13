Микел Артета Майлз Люис-Скелли атрофидаги миш-мишларга муносабат билдирди

·0·Спорт
Микел Артета Майлз Люис-Скелли атрофидаги миш-мишларга муносабат билдирди

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёш иқтидорли ярим ҳимоячи Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер миш-мишларига изоҳ берди. Инглиз футболчиси хизматига Англия Премер-лигасининг бошқа грандлари — Челси ва Манчестер Юнайтед қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мутахассиснинг фикрича, бундай рақобатли қизиқиш клуб учун ижобий белги ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 19 ёшли Англия терма жамоаси аъзосининг трансфери борасида жиддий асослар йўқ ва у Эмирейтс стадионида қолиши кутилмоқда. Лондонликлар ўз академияси тарбияланувчисини сотиш ниятида эмас, футболчининг ўзи ҳам шимолий Лондондан кетиш истагида эканлигига ҳеч қандай ишора йўқ. Микел Артета Комо жамоасига қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуот вакилларининг саволларига жавоб берар экан, ёш футболчининг салоҳиятини юқори баҳолади.

Ёш иқтидорларга бўлган қизиқиш — яхши белги

Артетанинг таъкидлашича, асосий рақибларнинг эътиборини тортиш клуб тўғри йўналишда кетаётганини ва тарбияланувчилар ўз ишини аъло даражада бажараётганини англатади. Fabrizio Romano келтириб ўтган иқтибосга кўра, испаниялик мутахассис ўз футболчилари атрофидаги миш-мишларга алоҳида тўхталиб ўтишни истамаган, бироқ бу ҳолат жамоанинг ўсишидан далолат беришини қайд этган.

Майлз Люис-Скелли ўртоқлик учрашувида Комо дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг улкан салоҳиятини яна бир бор намойиш этди. У жамоа сафида ўтган мавсум бошқаларга қараганда камроқ майдонга тушган бўлса-да, чемпионат сўнггидаги муҳим ўйинларда марказий чизиқда ишончли ҳаракат қилди. Айниқса, унинг мавсум якунидаги муваффақиятли ўйинлари ва Чемпионлар лигаси доирасидаги PSJга қарши баҳсдаги ҳаракатлари кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Кутилаётган оғир ва талабчан янги мавсумда ёш футболчи Арсенал сафида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Микел Артета қўл остида ўз маҳоратини ошириб бораётган ярим ҳимоячи Лондон клубининг келажаги учун асосий фигуралардан бирига айланиши шубҳасиз.

АрсеналМикел АртетаМайлз Люис-СкеллиЧелсиМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этдиЭдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этдиБугун, 10:37Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиБугун, 10:136 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатдиБугун, 09:45Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Бугун, 09:38Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Бугун, 09:25Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди