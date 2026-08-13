Микел Артета Майлз Люис-Скелли атрофидаги миш-мишларга муносабат билдирди
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёш иқтидорли ярим ҳимоячи Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер миш-мишларига изоҳ берди. Инглиз футболчиси хизматига Англия Премер-лигасининг бошқа грандлари — Челси ва Манчестер Юнайтед қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мутахассиснинг фикрича, бундай рақобатли қизиқиш клуб учун ижобий белги ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 19 ёшли Англия терма жамоаси аъзосининг трансфери борасида жиддий асослар йўқ ва у Эмирейтс стадионида қолиши кутилмоқда. Лондонликлар ўз академияси тарбияланувчисини сотиш ниятида эмас, футболчининг ўзи ҳам шимолий Лондондан кетиш истагида эканлигига ҳеч қандай ишора йўқ. Микел Артета Комо жамоасига қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг матбуот вакилларининг саволларига жавоб берар экан, ёш футболчининг салоҳиятини юқори баҳолади.
Ёш иқтидорларга бўлган қизиқиш — яхши белгиАртетанинг таъкидлашича, асосий рақибларнинг эътиборини тортиш клуб тўғри йўналишда кетаётганини ва тарбияланувчилар ўз ишини аъло даражада бажараётганини англатади. Fabrizio Romano келтириб ўтган иқтибосга кўра, испаниялик мутахассис ўз футболчилари атрофидаги миш-мишларга алоҳида тўхталиб ўтишни истамаган, бироқ бу ҳолат жамоанинг ўсишидан далолат беришини қайд этган.
Майлз Люис-Скелли ўртоқлик учрашувида Комо дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг улкан салоҳиятини яна бир бор намойиш этди. У жамоа сафида ўтган мавсум бошқаларга қараганда камроқ майдонга тушган бўлса-да, чемпионат сўнггидаги муҳим ўйинларда марказий чизиқда ишончли ҳаракат қилди. Айниқса, унинг мавсум якунидаги муваффақиятли ўйинлари ва Чемпионлар лигаси доирасидаги PSJга қарши баҳсдаги ҳаракатлари кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Кутилаётган оғир ва талабчан янги мавсумда ёш футболчи Арсенал сафида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Микел Артета қўл остида ўз маҳоратини ошириб бораётган ярим ҳимоячи Лондон клубининг келажаги учун асосий фигуралардан бирига айланиши шубҳасиз.
…