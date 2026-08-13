Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келди

·15·Авто
Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келди
Қисқача

Alphabet таркибига кирувчи Ваймо АҚШ бозорига Хитойда ишлаб чиқарилган 3200 дан ортиқ Zeekr Ожаи электромобилларини импорт қилди. Мазкур етказиб бериш Хитой автомобилларига нисбатан 102,5 фоизлик божхона тарифлари амал қилаётганига қарамасдан амалга оширилди, 2600 дан ортиқ машина 2026-йил давомида етказиб берилган ва август ойида Меса шаҳридаги майдончада 500 дан ортиқ автомобил қайд этилган.

Alphabet таркибига кирувчи Ваймо компанияси АҚШ бозорига Хитойда ишлаб чиқарилган 3200 дан ортиқ Zeekr Ожаи электромобилларини импорт қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик етказиб бериш Хитойда ишлаб чиқарилган автомобиллар учун амал қилувчи 102,5 фоизлик юқори божхона тарифларига қарамасдан амалга оширилгани эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур автомобиллар турли муддатларда, жумладан, 2600 дан ортиқ машина 2026-йил давомида етказиб берилган. Август ойида эса Ваймо компаниясининг Аризона штатининг Меса шаҳридаги майдончасининг ўзида бир йўла 500 дан ортиқ шундай автомобил бўлгани қайд этилган. Ушбу кўрсаткичлар лойиҳанинг кўлами нақадар кенглигидан далолат беради.

Техник хусусиятлар ва ҳамкорлик тафсилотлари

Zeekr Ожаи модели Хитойнинг Нингбо шаҳрида Geely холдинги бўлинмаси томонидан ишлаб чиқарилади. Офрисиал ҳужжатларда ва божхона маълумотларида у CM1e кодли белгиланиши остида ўтади. Ушбу электромобил дастлаб айнан Ваймо роботаксилари учун мўлжалланган Zeekr М-Висион концепцияси асосида яратилган СEА-М архитектурасига таянади.

Автомобил техник жиҳатдан замонавий ечимлар билан таъминланган. У 800 вольтли тизим, қуввати 93 кВ·соат бўлган аккумулятор ҳамда орқа ўққа ўрнатилган 200 кВ (268 от кучи) қувватга эга электр двигател билан жиҳозланган. Конструкцияда марказий устунларсиз сирпанувчи эшиклар қўлланилган бўлиб, бошқарув ва тормоз тизимлари захираланган электрон архитектурага эга.

Автоном бошқарув ва йўналишлар

АҚШга келтирилган электромобиллар дастлаб тўлиқ автоном бошқарув комплектисиз етказиб берилади. Хитой томонидан фақат кузов, аккумулятор ва куч қурилмаси етказиб берилгач, Ваймо уларни ўзининг олтинчи авлодга оид Дривер дастурий таъминоти ва махсус жиҳозлари билан тўлдиради.

Мазкур автоном комплекс ўз ичига тўртта лидар, олтита радар ва 13 та камерани олади. Эслатиб ўтамиз, 2026-йилда Ожаи модели АҚШнинг Сан-Франциско, Финикс ва Лос-Анжелес каби йирик шаҳарларида реал йўловчи ташиш хизматларини бажаришни бошлаган эди.

ВаймоZeekrРоботаксиЭлектромобилАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиУниверсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиБугун, 10:22Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаЯндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 00:23Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБолидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиКеча, 18:29Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиКеча, 17:50Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади