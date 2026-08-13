Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келди
Alphabet таркибига кирувчи Ваймо АҚШ бозорига Хитойда ишлаб чиқарилган 3200 дан ортиқ Zeekr Ожаи электромобилларини импорт қилди. Мазкур етказиб бериш Хитой автомобилларига нисбатан 102,5 фоизлик божхона тарифлари амал қилаётганига қарамасдан амалга оширилди, 2600 дан ортиқ машина 2026-йил давомида етказиб берилган ва август ойида Меса шаҳридаги майдончада 500 дан ортиқ автомобил қайд этилган.
Alphabet таркибига кирувчи Ваймо компанияси АҚШ бозорига Хитойда ишлаб чиқарилган 3200 дан ортиқ Zeekr Ожаи электромобилларини импорт қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик етказиб бериш Хитойда ишлаб чиқарилган автомобиллар учун амал қилувчи 102,5 фоизлик юқори божхона тарифларига қарамасдан амалга оширилгани эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур автомобиллар турли муддатларда, жумладан, 2600 дан ортиқ машина 2026-йил давомида етказиб берилган. Август ойида эса Ваймо компаниясининг Аризона штатининг Меса шаҳридаги майдончасининг ўзида бир йўла 500 дан ортиқ шундай автомобил бўлгани қайд этилган. Ушбу кўрсаткичлар лойиҳанинг кўлами нақадар кенглигидан далолат беради.
Техник хусусиятлар ва ҳамкорлик тафсилотлариZeekr Ожаи модели Хитойнинг Нингбо шаҳрида Geely холдинги бўлинмаси томонидан ишлаб чиқарилади. Офрисиал ҳужжатларда ва божхона маълумотларида у CM1e кодли белгиланиши остида ўтади. Ушбу электромобил дастлаб айнан Ваймо роботаксилари учун мўлжалланган Zeekr М-Висион концепцияси асосида яратилган СEА-М архитектурасига таянади.
Автомобил техник жиҳатдан замонавий ечимлар билан таъминланган. У 800 вольтли тизим, қуввати 93 кВ·соат бўлган аккумулятор ҳамда орқа ўққа ўрнатилган 200 кВ (268 от кучи) қувватга эга электр двигател билан жиҳозланган. Конструкцияда марказий устунларсиз сирпанувчи эшиклар қўлланилган бўлиб, бошқарув ва тормоз тизимлари захираланган электрон архитектурага эга.
Автоном бошқарув ва йўналишларАҚШга келтирилган электромобиллар дастлаб тўлиқ автоном бошқарув комплектисиз етказиб берилади. Хитой томонидан фақат кузов, аккумулятор ва куч қурилмаси етказиб берилгач, Ваймо уларни ўзининг олтинчи авлодга оид Дривер дастурий таъминоти ва махсус жиҳозлари билан тўлдиради.
Мазкур автоном комплекс ўз ичига тўртта лидар, олтита радар ва 13 та камерани олади. Эслатиб ўтамиз, 2026-йилда Ожаи модели АҚШнинг Сан-Франциско, Финикс ва Лос-Анжелес каби йирик шаҳарларида реал йўловчи ташиш хизматларини бажаришни бошлаган эди.
…