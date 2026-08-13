14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси 16–17 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Асиа Аллиансе Банкда — 11 955 сўм, Инвест Финансе Банкда — 11 950 сўм ва Микрокредитбанкда — 11 945 сўмни ташкил этади. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс 12 000 сўм бўлиб, бу нарх Ҳаётбанк, НБУ, БРБ, Агробанк ва Асакабанкда қайд этилган. Кун давомида курс ўзгариши мумкин.
14 август куни амал қиладиган доллар курси 16–17 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 11 955 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 950 сўм.
• Mikrokreditbank — 11 945 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Hayotbank — 12 000 сўм.
• NBU — 12 000 сўм.
• BRB — 12 000 сўм.
• Agrobank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 12 000 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…