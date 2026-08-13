Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)

·33·Жамият
Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода бир эркак оғзини металл занжир ва қулфлар билан беркитиб, очлик эълон қилгани акс этган. У бу кескин қарорга чорасизлик туфайли қўл урганини айтиб, муаммолари ҳал этилиши ва масъуллар томонидан амалий ёрдам кўрсатилишини талаб қилган. Эркак тегишли идоралардан ёрдам олмагунича занжирларни ечмаслик ниятида эканини билдирган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кадрларда бир эркак ўз норозилигини билдириш ва муаммосига эътибор қаратиш мақсадида оғзини металл занжир ҳамда қулфлар билан беркитгани акс этган.

Видео мурожаатида у бундай кескин қарорга чорасизлик туфайли қўл урганини билдирган. Эркак ўз муаммолари ҳал этилиши ва масъуллар томонидан амалий ёрдам кўрсатилишини талаб қилган.

Унинг айтишича, тегишли идоралардан ёрдам олмагунича очлик эълон қилган ҳолда, оғзига ўрнатган занжирларни ечмаслик ниятида.

Видеодаги ҳолат интернет фойдаланувчилари ўртасида турли фикрларга сабаб бўлиб, эркакнинг нима сабабдан бундай кескин чорага қўл ургани ҳақида саволлар пайдо бўлмоқда.

Ҳозирча видеодаги эркакнинг шахси ва қаердан экани аниқланмаган. Шунингдек, расмийлар ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан муносабат билдирмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?Бугун, 10:30Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиКеча, 20:15Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди