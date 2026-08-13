Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода бир эркак оғзини металл занжир ва қулфлар билан беркитиб, очлик эълон қилгани акс этган. У бу кескин қарорга чорасизлик туфайли қўл урганини айтиб, муаммолари ҳал этилиши ва масъуллар томонидан амалий ёрдам кўрсатилишини талаб қилган. Эркак тегишли идоралардан ёрдам олмагунича занжирларни ечмаслик ниятида эканини билдирган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кадрларда бир эркак ўз норозилигини билдириш ва муаммосига эътибор қаратиш мақсадида оғзини металл занжир ҳамда қулфлар билан беркитгани акс этган.
Видео мурожаатида у бундай кескин қарорга чорасизлик туфайли қўл урганини билдирган. Эркак ўз муаммолари ҳал этилиши ва масъуллар томонидан амалий ёрдам кўрсатилишини талаб қилган.
Унинг айтишича, тегишли идоралардан ёрдам олмагунича очлик эълон қилган ҳолда, оғзига ўрнатган занжирларни ечмаслик ниятида.
Видеодаги ҳолат интернет фойдаланувчилари ўртасида турли фикрларга сабаб бўлиб, эркакнинг нима сабабдан бундай кескин чорага қўл ургани ҳақида саволлар пайдо бўлмоқда.
Ҳозирча видеодаги эркакнинг шахси ва қаердан экани аниқланмаган. Шунингдек, расмийлар ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан муносабат билдирмаган.
…