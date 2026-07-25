«Душманлик эмас»: Аёлларнинг сирли ишораси ортида нима яширин?

·66·Жамият
«Душманлик эмас»: Аёлларнинг сирли ишораси ортида нима яширин?

Агар аёл суҳбат чоғида қўлларини қовуштириб олса, эркаклар ва атрофдагилар кўпинча буни хафалик, норозилик ёки тажовузкорлик белгиси деб баҳолашади. Аммо инсон мияси бошқаларнинг тана тилини «ўқишда» тез-тез хато қилади ва ўз қўрқувларини бошқаларга ўтказади. Психологларнинг таъкидлашича, бу оддий ишора ортида аслида мутлақо бошқача, кутилмаган руҳий ва жисмоний жараёнлар яширинган.

Zamin.uz аёлларнинг ушбу сирли хатти-ҳаракати ортида аслида нима тургани ва уни қандай қилиб тўғри тушуниш кераклигини ошкор қилади.

Хафалик эмас: Қўлларни қовуштиришнинг 4 та яширин сабаби

Танамиз кўпинча бир қарашда кўринганидан бутунлай бошқача «гапиради». Вазиятга чуқурроқ назар ташланса, бу ишоранинг асосий илдизлари намоён бўлади:

  1. Совуқдан ва ноқулайликдан ҳимоя: Баъзан сабаб жуда оддий — аёл шунчаки совуққотган ёки кийимида чўнтак бўлмагани учун қўлларини қўярга жой тополмаётган бўлади. Бу исиниш ва жисмоний қулайлик топишга уринишдир.

  2. Болаликка қайтиш ва ички тинчланиш: Асабийлашганда ёки руҳий тарангликда бу ишора онгости равишда ўзини қучоқлаш, ота-она бағридагидек хавфсизлик ҳиссини туйиш механизмини ишга туширади.

  3. Шунчаки одат ва диққатни жамлаш: Аёл сизга жилмайиб, кўзларингизга қараб турган бўлса, бу яширин хафалик эмас, шунчаки суҳбатга диққатни максимал даражада қаратиш одатидир.

  4. Сукутли норозилик (Психологик девор): Агар бармоқлар билакни маҳкам қисган, елкалар таранглашган бўлса, бу шахсий чегараларни ҳимоя қилиш ва ички норозилик белгисидир.

Тана тилини хатосиз ўқиш: Тезкор текширув жадвали

Инсоннинг ҳақиқий ҳис-туйғуларини битта ишора эмас, балки атрофдаги майда тафсилотлар фош этади.

Текшириш омили

Эътибор бериш керак бўлган жиҳат

Эҳтимолий асл сабаб

Хона ҳарорати

Хона совуқми ёки салқин шамол борми?

Шунчаки совуққотган ва исинишга уринмоқда

Юз мимикаси

Табассум борми, кўз алоқаси сақланганми?

Суҳбатга очиқ, шунчаки диққатини жамламоқда

Елка ва бармоқлар

Бармоқлар маҳкам қисган, тана тарангми?

Психологик ҳимоя ёки ички норозилик

Вақт омили

Ишора оғриқли мавзу берилганда пайдо бўлдими?

Муҳокама қилинаётган мавзуга бўлган муносабат

Новербал мулоқотнинг энг асосий қоидаси

Психологлар тавсияси:

«Ҳақиқий мулоқот санъати — алоҳида тафсилотларга ёпишиб олиб хаёл суришда эмас, балки вазиятни яхлит кўришдадир. Бошқаларнинг фикрини тахмин қилиш ўрнига, шунчаки самимий сўраш кифоя: "Сизга қулайми?" ёки "Совуқ қотмадингизми?"»

Ушбу маълумот сиз учун кутилмаган бўлдими?

Майда-чуйдаларга ва атрофдагиларнинг ҳолатига эътибор бериш муносабатларни чинакамига илиқ ва мустаҳкам қилади.

Ушбу фойдали психологик мақолани атрофдагиларни яхшироқ тушунишни хоҳлаган яқинларингиз ва дўстларингизга, Телеграм-чатингизга дарҳол юборинг!

Сиз суҳбатдошингизнинг тана тилига қанчалик эътибор берасиз? Ўз тажрибангиз ва фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Замин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди