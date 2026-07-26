Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!
Ўзбекистон халқ артисти Учқун Тиллаев интервьюлардан бирида Президент Шавкат Мирзиёевдан олган қадрли совғаси ҳақида сўзлаб берди. У давлат раҳбари тақдим этган галстукни фақат алоҳида тадбирларда тақишини, қолган вақтда эса асраб-авайлаб сақлашини айтди.
Воқеа муҳим тадбир арафасида юз берган. Тайёргарлик ва репетиция учун вақт қолмаган пайтда Шавкат Мирзиёев Учқун Тиллаевни ёнига чақириб, ундан ишончни оқлай олиш-олмаслигини сўраган. Санъаткор "Ишончингизни оқлайман", деб жавоб берган.
Шундан кейин Президент унинг галстугига эътибор қаратиб, ранги унга унчалик ёқмаётганини билдирган. Учқун Тиллаев худди давлат раҳбари таққан галстук рангидагисини топиш мумкинми, деб сўраганида, Шавкат Мирзиёев бир зум ўйлаб, бўйнидаги галстукни ечиб берган.
"Шуни тақиб чиқсанг, қўрқмай гапирасан", деган у.
Санъаткор совғани олишга хижолат бўлганини яширмади. Президент эса "Галстук нима бўлибди, керак бўлса Ватан учун жонимни бераман", деган. Учқун Тиллаев бу гапни ҳануз унутмаганини айтди.
…