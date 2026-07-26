Янги туғилган чақалоқнинг ҳаракати интернетни ҳайратда қолдирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда эндигина дунёга келган чақалоқ иштирокидаги самимий видео миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Видеода янги туғилган чақалоқ шифокор қўлидаги стетоскопни маҳкам ушлаб олиб, уни қўйиб юбормаётгани акс этган.
Шифокор стетоскопни олишга ҳаракат қилса-да, чақалоқ уни қўлидан чиқармасликка уринади. Айнан шу ёқимли ҳолат видеони томоша қилганларнинг юзига табассум улашди.
Қисқа вақт ичида миллионлаб томоша қилинган видео остида фойдаланувчилар чақалоқни ҳазил тариқасида "бўлажак шифокор", "касбини туғилган куниёқ танлабди" дея изоҳламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…