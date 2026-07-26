Исроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзуви

·123·Дунё
Исроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзуви

Ғарбий Соҳилдаги кескинлик янги хавфли босқичга чиқди. Наблус яқинидаги Қусра қишлоғида қурилаётган Ар-Раҳма масжидига ўт қўйилиб, унинг деворларида иврит тилида қасосга чақирувчи ёзувлар қолдирилди.

Ҳужум Ғарбий Соҳил бўйлаб кенг кўламли ҳарбий рейдлар ўтказилаётган ва ўнлаб фаластинликлар ҳибсга олинаётган бир пайтда содир бўлди. Исроил полицияси воқеа юзасидан тергов бошлаши билдирилган, аммо гумонланувчилар ушлангани ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.

Ёнғин қурилаётган масжидга зарар етказди

Қусра раҳбари Абдул Азим Вадининг маълум қилишича, ҳужумчилар қишлоқнинг жанубий қисмида ҳали қуриб битказилмаган масжидга ўт қўйган.

Ёнғин бинонинг кириш қисми, қурилишда ишлатилаётган ёғоч материаллар ва айрим жиҳозларга зарар етказган. Масжид деворларида эса иврит тилида «қасос» мазмунидаги ёзувлар қолдирилган.

Улар орасида:

«Бенаяҳу учун қасос» деган ёзув ҳам бўлган.

Ушбу ёзув Таль қишлоғи яқинидаги аввалги отишмада ҳалок бўлган 32 ёшли Бенаяҳу Меллетга ишора қилиши айтилмоқда.

Исроил армияси ҳодисани тасдиқлади

Исроил ҳарбийлари масжидга ўт қўйилгани ҳақида хабар келиб тушгач, Қусра чеккасига аскарлар юборилганини маълум қилди.

Армия баёнотига кўра, ҳарбийлар воқеа жойида ёнғин ва деворларга ёзилган граффити изларини аниқлаган. Гумонланувчилар эса аскарлар етиб келгунига қадар ҳудудни тарк этган.

Исроил полицияси далилларни тўплаб, воқеани текшириши билдирилди. Ҳарбийлар ҳужумни қоралаб, ҳудудда тартибни сақлашга ваъда берган.

Шу куни Тулкарм яқинидаги Кур қишлоғида ҳам бошқа бир масжидга ўт қўйилгани хабар қилинди. Маҳаллий аҳоли ёнғин кенг тарқалишидан олдин уни ўчиришга муваффақ бўлган.

Рейдларда нечта одам ҳибсга олинди?

Масжидларга қилинган ҳужумлар Ғарбий Соҳилдаги кенг кўламли ҳарбий операциялар фонида рўй берди.

Исроил армияси турли ҳудудларда 70 дан ортиқ гумонланувчи қўлга олинганини билдирган. Фаластин манбалари эса Наблус, Рамаллоҳ, Хеврон ва бошқа ҳудудларда ҳибсга олинганлар сони камида 80 нафарга етганини маълум қилди.

Шунингдек, юзлаб уй ва объектлар тинтув қилинган. Операцияларнинг асосий қисми Таль қишлоғи ва Наблус атрофида ўтказилган.

Исроил томони рейдларни «терроризмга қарши операция» деб атаган. Фаластин ташкилотлари эса уларни жамоавий жазолаш сиёсати сифатида баҳолаган.

Таль қишлоғида нима содир бўлган эди?

Кескинлик Таль қишлоғи яқинида исроиллик кўчманчилар ва маҳаллий фаластинликлар ўртасидаги тўқнашувдан кейин кучайди.

Воқеада тўрт нафар фаластинлик ва икки нафар исроиллик ҳалок бўлган. Айрим хабарларда икки исроиллик ҳарбий хизматчи сифатида тилга олинган бўлса, бошқа манбалар улардан бири маҳаллий хавфсизлик координатори бўлганини қайд этмоқда.

Шундан кейин Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху қўшимча кучлар жойлаштириш, ҳаракат чекловларини кучайтириш ва кенг кўламли операция ўтказиш бўйича кўрсатмалар бергани хабар қилинди.

Қурбонлар ҳақидаги рақамлар фарқ қилмоқда

Фаластин манбалари 2023 йил октябридан бери Ғарбий Соҳилда ҳалок бўлганлар сони 1182 нафарга етганини билдирмоқда. Бироқ бу рақам ҳозирча БМТнинг очиқ маълумотларида тасдиқланмаган.

БМТнинг Гуманитар масалаларни мувофиқлаштириш бошқармаси 2026 йил 3 июль ҳолатига кўра, 2023 йил 7 октябридан бери Ғарбий Соҳилда Исроил кучлари ёки кўчманчилари томонидан 1109 нафар фаластинлик ҳалок бўлганини қайд этган. Улар орасида 243 нафар бола бор.

Таль қишлоғидаги кейинги қурбонлар бу кўрсаткичга қўшилганда рақам яна ортган бўлиши мумкин, аммо 1182 нафарлик маълумот мустақил манбалар билан ҳали тасдиқланмаган.

24 минг ҳибс — ҳозир қамоқда дегани эмас

Фаластин маҳбуслар жамияти маълумотига кўра, 2023 йил октябридан бери Ғарбий Соҳилда 24 мингдан ортиқ ҳибсга олиш ҳолати қайд этилган. Бу рақам ҳозир ҳам қамоқхонада сақланаётганлар сонини эмас, озод қилинган ёки қайта ҳибсга олинган шахсларни ҳам қамраб олувчи умумий ҳолатларни англатади.

БМТ ҳисоботига кўра, 2026 йил май ойида Исроил қамоқхоналарида 9384 нафар фаластинлик сақланган. Улардан 3376 нафари судсиз ва айбловсиз маъмурий қамоқда бўлган.

Ғарбий Соҳилда хавф янада кучаймоқда

Қусрадаги масжид ёнғини алоҳида ҳодиса бўлиб қолмаяпти. Кўчманчиларнинг аҳоли пунктлари, диний бинолар, уйлар ва қишлоқ хўжалиги объектларига ҳужумлари йил давомида кескин кўпайган.

БМТ 2026 йилнинг дастлабки ойларида кунига ўртача олтитага яқин кўчманчилар ҳужуми қайд этилганини маълум қилган. Бу ҳужумларда инсонлар жароҳатланган, уйлар ва ҳаётий муҳим инфратузилмаларга зарар етказилган.

Масжид деворида қолдирилган биргина «қасос» ёзуви вазиятнинг қай даражада хавфли эканини кўрсатиб турибди: ҳар бир янги ҳужум навбатдаги жавоб ҳаракати ва яна кўпроқ қурбонларга олиб келиши мумкин.

Энди асосий савол — ҳужумчилар топилиб, жавобгарликка тортиладими ёки бу воқеа ҳам Ғарбий Соҳилдаги жазосиз қолган зўравонликлар рўйхатига қўшиладими?

КусраНаблусТулкармБенаяху Меллет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 01:02Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКеча, 22:28Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди