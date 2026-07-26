Буқаламунга йўл берган ҳайдовчининг реакцияси интернетни кулдирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Қаҳрамонмараш шаҳрида тасвирга олинган кулгили воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Йўл ўртасидан ўтаётган буқаламунни пайқаган ҳайдовчи машинасини тўхтатиб, унинг бемалол йўлни кесиб ўтишини кутишга қарор қилади.
Бироқ буқаламун кутилганидек тез ҳаракат қилмайди. У ўзига хос тарзда гоҳ олдинга, гоҳ орқага тебраниб, жуда секин одимлай бошлайди. Бу ҳолатни кузатган ҳайдовчи эса кулгисини тиёлмай, вазиятга самимий муносабат билдиради.
Мазкур видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда оммалашиб, минглаб томошаларни йиғди. Фойдаланувчилар ҳайдовчининг сабр-тоқати ва буқаламуннинг "шошилмасдан" ҳаракатланишини ҳазиломуз изоҳлар билан муҳокама қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…