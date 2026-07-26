Дунёдаги энг узоқ парвоз: Аирбус A350-1000ULR илк бор Австралияга етиб келди

·132·Техно
Дунёдаги энг узоқ парвоз: Аирбус A350-1000ULR илк бор Австралияга етиб келди

Авиация оламида янги давр бошланмоқда: Аирбус компанияси томонидан махсус ишлаб чиқилган A350-1000ULR (Ultra Лонг Ранге) самолёти ўзининг илк синов парвозини муваффақиятли якунлаб, Австралияга қўнди. Франциянинг Тулуза шаҳридан Мелбурнга қадар давом этган ушбу тўхтовсиз парвоз 19 соат-у 13 дақиқа давом этди. Бу воқеа Қантас авиакомпаниясининг "Прожект Сунрисе" деб номланган улкан лойиҳасининг муҳим босқичи ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тарихий рейс нафақат мутахассислар, балки бутун дунё авиация ишқибозларининг диққат марказида бўлди. Flightradar24 хизмати маълумотларига кўра, лайнернинг ҳаракатини онлайн режимда қарийб 3 миллион киши кузатиб борган. Ҳозирда ушбу ҳаво кемаси 75–80 соатлик умумий синов дастурини ўтамоқда ва бортда фақат 9 нафар экипаж аъзоси бўлган.

Технологик янгиликлар ва "тирик" синовлар

Самолёт ичида йўловчилар ўрнига мингдан ортиқ махсус датчиклар ўрнатилган бўлиб, улар реал вақт режимида ҳарорат, босим, шовқин даражаси ва вибрацияни ўлчаб борди. Муҳандислар синовни максимал даражада реал шароитга яқинлаштириш учун ўриндиқларга иссиқлик чиқарувчи тизимлар ўрнатишди. Бу тизим юзлаб одамлар салонда бўлганда ажралиб чиқадиган иссиқликни симуляция қилиб, кондиционер ва иқлим назорати тизимининг самарадорлигини текшириш имконини берди.

A350-1000ULR моделининг асосий техник устунлиги унинг 20 минг литрли қўшимча ёнилғи бакидир. Ушбу захира эвазига лайнер ҳавода 22 соатгача тўхтовсиз қола олади. Бундай кўрсаткич илгари мунтазам йўловчи авиацияси учун имконсиз деб ҳисобланган масофаларни босиб ўтиш имконини беради.

Келажак режалари ва қулайликлар

Қантас авиакомпанияси 2027-йилдан бошлаб Сидней шаҳридан Лондон ва Нью-Йоркка тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу йўналишлар авиация тарихидаги энг узун мунтазам маршрутларга айланади. Компания жами 12 та шундай самолётга буюртма берган. Ҳар бир лайнер 238 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, қуйидаги қулайликларни ўз ичига олади:

  • 6 та биринчи класс люкс хоналари;
  • 52 та бизнес-класс люкс ўринлари;
  • 40 та премиум-эконом класс ўриндиқлари;
  • 140 та эконом класс жойлари.
Шунингдек, узоқ давом этадиган парвоз давомида йўловчилар ҳаракатланиши ва чигалёзди машқларини бажариши учун самолётда махсус зона ташкил этилади. Бу йўловчиларнинг саломатлиги ва қулайлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Навбатдаги синов босқичи 27-июльга белгиланган бўлиб, самолёт Австралиядан Европага қайтиб учади. Тахминан 23 соат давом этадиган ушбу парвоз давомида мутахассислар ёнилғи ҳайдаш тизими ва иқлим назоратининг ўта узоқ масофадаги чидамлилигини яна бир бор имтиҳондан ўтказишади.

АирбусҚантасАвиацияТехнологияПрожект Сунрисе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб