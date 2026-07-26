Дунёдаги энг узоқ парвоз: Аирбус A350-1000ULR илк бор Австралияга етиб келди
Авиация оламида янги давр бошланмоқда: Аирбус компанияси томонидан махсус ишлаб чиқилган A350-1000ULR (Ultra Лонг Ранге) самолёти ўзининг илк синов парвозини муваффақиятли якунлаб, Австралияга қўнди. Франциянинг Тулуза шаҳридан Мелбурнга қадар давом этган ушбу тўхтовсиз парвоз 19 соат-у 13 дақиқа давом этди. Бу воқеа Қантас авиакомпаниясининг "Прожект Сунрисе" деб номланган улкан лойиҳасининг муҳим босқичи ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу тарихий рейс нафақат мутахассислар, балки бутун дунё авиация ишқибозларининг диққат марказида бўлди. Flightradar24 хизмати маълумотларига кўра, лайнернинг ҳаракатини онлайн режимда қарийб 3 миллион киши кузатиб борган. Ҳозирда ушбу ҳаво кемаси 75–80 соатлик умумий синов дастурини ўтамоқда ва бортда фақат 9 нафар экипаж аъзоси бўлган.
Технологик янгиликлар ва "тирик" синовларСамолёт ичида йўловчилар ўрнига мингдан ортиқ махсус датчиклар ўрнатилган бўлиб, улар реал вақт режимида ҳарорат, босим, шовқин даражаси ва вибрацияни ўлчаб борди. Муҳандислар синовни максимал даражада реал шароитга яқинлаштириш учун ўриндиқларга иссиқлик чиқарувчи тизимлар ўрнатишди. Бу тизим юзлаб одамлар салонда бўлганда ажралиб чиқадиган иссиқликни симуляция қилиб, кондиционер ва иқлим назорати тизимининг самарадорлигини текшириш имконини берди.
A350-1000ULR моделининг асосий техник устунлиги унинг 20 минг литрли қўшимча ёнилғи бакидир. Ушбу захира эвазига лайнер ҳавода 22 соатгача тўхтовсиз қола олади. Бундай кўрсаткич илгари мунтазам йўловчи авиацияси учун имконсиз деб ҳисобланган масофаларни босиб ўтиш имконини беради.
Келажак режалари ва қулайликларҚантас авиакомпанияси 2027-йилдан бошлаб Сидней шаҳридан Лондон ва Нью-Йоркка тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу йўналишлар авиация тарихидаги энг узун мунтазам маршрутларга айланади. Компания жами 12 та шундай самолётга буюртма берган. Ҳар бир лайнер 238 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, қуйидаги қулайликларни ўз ичига олади:
- 6 та биринчи класс люкс хоналари;
- 52 та бизнес-класс люкс ўринлари;
- 40 та премиум-эконом класс ўриндиқлари;
- 140 та эконом класс жойлари.
Навбатдаги синов босқичи 27-июльга белгиланган бўлиб, самолёт Австралиядан Европага қайтиб учади. Тахминан 23 соат давом этадиган ушбу парвоз давомида мутахассислар ёнилғи ҳайдаш тизими ва иқлим назоратининг ўта узоқ масофадаги чидамлилигини яна бир бор имтиҳондан ўтказишади.
…