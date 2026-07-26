Япон қизининг йўлдаги одоби кўпчиликка ўрнак бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео қисқа фурсатда миллионлаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Унда Япониядаги ёш қиз пиёдалар ўтиш жойидан йўлни кесиб ўтаётганида, унга йўл берган ҳайдовчиларга эгилиб миннатдорлик билдираётгани акс этган.
Видеода қиз йўлнинг нариги томонига ўтиб бўлгач, автомобилларни тўхтатиб турган ҳайдовчиларга ҳурмат рамзи сифатида бир неча бор эгилади. Унинг бу одоби ва йўл ҳаракати қоидаларига бўлган юксак ҳурмати кўплаб интернет фойдаланувчиларини ҳайратда қолдирди.
Изоҳларда кўпчилик японларнинг тарбияси, интизоми ва бошқаларга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлиш маданиятини эътироф этиб, бу каби одатлар бошқа мамлакатларда ҳам оммалашишини тиламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…