Клопп Германия тактикасини очиқлади: стадион узра «вау» эффекти керак
Германия миллий жамоасида янги давр бошланмоқда. Бош мураббийликка тайинланган Юрген Клопп дастлабки матбуот анжуманида жамоанинг ўйин услуби қандай бўлишини очиқ айтди — тўрт ҳимоячи, юқори суръат ва рақибга нафас олишга имкон бермайдиган босим.
Бироқ Клоппнинг асосий мақсади фақат натижа эмас. У Германия ўйинларидан кейин мухлислар стадионни битта ҳис билан тарк этишини хоҳламоқда: «Вау, бу жуда яхши эди».
Тўрт ҳимоячи — янги тизимнинг асоси
Клопп ЖЧ-2026ни таҳлил қилар экан, турнир ғолиби Испаниянинг тўрт ҳимоячили тизимда майдон марказини назорат қилганига эътибор қаратди. Шу сабаб Германиянинг янги тактик модели ҳам ҳимоядаги тўртликка асосланиши кутилмоқда.
Мутахассис ҳозирча аниқ схема — 4-3-3 ёки 4-2-3-1 ҳақида гапирмади. Аммо унинг режасида қуйидаги тамойиллар устувор бўлади:
мустаҳкам ва тушунарли тактик тузилма;
тўп йўқотилган заҳоти қарши прессинг;
юқори жисмоний фаоллик;
қанот футболчиларидан самарали фойдаланиш;
учрашувни назорат қилишга интилиш.
«Кўпроқ меҳнат қилиш ва юқори шиддатда ўйнаш — менинг режам», — деди Клопп.
Қанот футболчиларига катта вазифа юклатилади
Клопп замонавий футболда рақиблар марказни ёпишни яхши ўрганиб олганини таъкидлади. Шу боис ҳужумни очиш ва кутилмаган вазиятлар яратишда асосий масъулият қанот футболчилари зиммасига тушади.
Бу ёндашув тезкор вингерлар, ҳужумкор қанот ҳимоячилари ва бўш ҳудудларга очила оладиган футболчилар учун янги имкониятлар яратади.
Клопп таркиб масаласида ҳам кескин қарорлардан қўрқмаслигини билдирди. У Германия термасида ўйнаш ҳуқуқига эга бўлган 57 нафар майдон футболчисидан иборат дастлабки рўйхат тузган ва ҳар бир номзодни кузатиб боришини айтган.
Клопп таниш қуролини ишга солади
«Боруссия Дортмунд» ва «Ливерпуль»да Клопп жамоаларининг асосий белгиси юқори шиддатли қарши прессинг эди. Германия термасида ҳам тўп бой берилганидан кейин дарҳол босим ўтказиш муҳим тактик қуролга айланади.
Лекин янги мураббий фақат тартибсиз югуришни эмас, аниқ ташкил этилган босимни талаб қилмоқда. Унинг режасига кўра, футболчилар қаерда, қачон ва қайси йўналишда прессинг бошланишини яхши тушуниши керак.
Клопп Германия ўйинида бир қарашда таниб олинадиган аниқ услуб пайдо бўлишини истамоқда. Яъни натижа таблода кўринишидан олдин ҳам мухлис майдонда айнан қандай жамоа ўйнаётганини ҳис қилиши керак.
Германия мухлислари яна термага ишониши керак
Клоппнинг энг муҳим вазифаларидан бири миллий жамоа ва мухлислар ўртасидаги алоқани қайта тиклаш бўлади.
Германия ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Парагвай билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 3:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу натижадан кейин Юлиан Нагельсманн лавозимини тарк этди.
Клопп эса янги жамоа фақат ғалаба қозонишини эмас, одамларда ҳиссиёт уйғотишини ҳам хоҳламоқда.
«Одамлар ўйиндан кейин уйига қайтиб: “Вау, бу жуда яхши эди”, дейишини истайман».
Унинг фикрича, муваффақиятли футбол нафақат жамоа натижасини, балки бутун мамлакатдаги кайфиятни ҳам ўзгартириши мумкин.
Клоппнинг Германиядаги биринчи синовлари
Германия футбол иттифоқи Клопп билан тўрт йиллик шартнома имзолади. 59 ёшли мутахассис 15 августдан расман иш бошлайди ва терма жамоани Евро-2028 ҳамда ЖЧ-2030га тайёрлайди.
Унинг илк учрашувлари Миллатлар лигаси доирасида ўтказилади:
24 сентябрь — Нидерландияга қарши;
27 сентябрь — Грецияга қарши;
1 октябрь — Сербияга қарши;
4 октябрь — яна Грецияга қарши.
Клоппга Петер Кравиц, Пеп Лейндерс ва Свен Бендер ёрдам беради. Кравиц ва Лейндерс мутахассис билан «Ливерпуль»да ҳам ишлаган.
Олдинда натижадан ҳам катта вазифа турибди
Клоппнинг дастлабки баёнотлари Германияда эҳтиёткор футбол эмас, балки шиддатли ва томошабоп услуб қурилишини кўрсатмоқда.
Тўрт ҳимоячи, фаол қанотлар, қарши прессинг ва қатъий тартиб — режа қоғозда жозибали. Аммо асосий синов футболчилар ушбу талабларни қисқа йиғинлар давомида қанчалик тез ўзлаштира олишида бўлади.
Германияга энди шунчаки янги схема эмас, ўз кучига ишонадиган янги жамоа керак. Клоппнинг вазифаси эса ўша ишончни майдонга қайтариш.
Сизнингча, Юрген Клопп Германияни яна жаҳон чемпионлиги учун курашадиган жамоага айлантира оладими?
…