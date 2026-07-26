Индира Мифтаҳова мухлисларини қизиқтирди: "Неччига тўлдим?" (видео)

·126·Маданият
Индира Мифтаҳова мухлисларини қизиқтирди: "Неччига тўлдим?" (видео)

Дугоналар”, “Аскар қизлар” каби қатор телешоулар ва YouTubeдаги “Аёллар клуби” подкасти муаллифи, асл касби биолог, иккинчи мутахассислиги журналист,“Stand up” устаси, комик Индира Мифтаҳова ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўзининг туғилган куни муносабати билан тайёрланган кутилмаган сюрпризни кузатувчилари билан бўлишди.

Видеода Индирани ҳамкасблари ва яқин дўстлари туғилган куни билан табриклаб, унга унутилмас лаҳзаларни туҳфа этишади. Улар гуллар, ранг-баранг шарлар ҳамда шамлар билан безатилган тортни тақдим этиб, актрисани самимий табриклар билан қарши олишади.

Кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушган Индира қувончини яшира олмайди. У видеода табриклаш учун келган яқинларига миннатдорлик билдириб, улар билан самимий ҳис-туйғуларини бўлишади.

Видео остида эса у кузатувчиларига қизиқарли савол билан мурожаат қилди:

"Неччига тўлдим? Топганга совға бор. Танлаб оламан битта ғолибни. Оқибат чўнтакдамас!!!"

Мазкур пост қисқа фурсатда кўплаб изоҳларни йиғди. Кузатувчилар Индирани туғилган куни билан табриклаш баробарида унинг ёшини ҳам топишга ҳаракат қилишмоқда. Изоҳларда айримлар 32 ёш, бошқалари эса 37 ёш деб тахмин ёзган.

Самимий муҳитда ўтган ушбу сюрприз видео мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, Индирага эзгу тилаклар ва табриклар ёғилмоқда.

Маълумот учун, бугун Индира Мифтаҳова 37 ёшни қарши олди.

Индира МифтаховаYouTubeДугоналарАскар қизларАёллар клуби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Мусулмон Юнусовнинг сўзлари муҳокама бўлди: "Карьерам чўққисида бўлса ҳам оилани танлайман"Кеча, 10:50Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиЛиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олдиКеча, 09:32Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Учқун Тиллаевнинг ҳали ҳам ечмайдиган, Президент совғаси бўлган галстук ортидаги ҳақиқат!Кеча, 09:07Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова дугонаси юборган қимматбаҳо бренд совғаларни бирма-бир очиб кўрсатди (видео)Кеча, 08:58Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!Кеча, 08:46Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Кеча, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида