Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун рекорд сумма тўлашга тайёрланмоқда
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузларидан бири Винисиус Жуниор борасидаги позициясини аниқлаб олди. Бразилиялик ҳужумчининг келажаги борасидаги ноаниқликлар фонида, клуб президенти Флорентино Перез футболчи учун астрономик нарх белгилади. Ушбу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футбол бозоридаги мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти 26 ёшли вингер учун жами 160 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Ушбу пакет ўз ичига кафолатланган тўловлар ва турли бонусларни олади. Бундай юқори нарх белгиланишидан мақсад — "Галактикос" мақомидаги футболчини шунчаки қўлдан чиқармаслик ва потенциал харидорларга жиддий тўсиқ қўйишдир.
Лондоннинг Арсенал клуби ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Англия Премер-лигасида зафар қучган Микел Артета жамоаси таркибни дунё даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни мақсад қилган. Артета ўз интервюларида Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликдан сўнг клуб янада улкан амбицияларни намойиш этиши кераклигини таъкидлаб келмоқда.
Трансфер ортидаги асосий сабабларВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолганига асосий сабаб — маош масаласидир. Хабарларга кўра, бразилиялик футболчи ўз маошининг Килиан Мбаппе даражасига етказилишини талаб қилмоқда. Бу эса клубнинг ички маошлар балансига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги сабабли раҳбарият билан келишмовчиликларни келтириб чиқарди.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий алоқа ўрнатилмаган бўлса-да, Арсенал футболчининг шартномани узайтирмаслик тўғрисидаги якуний қарорини кутмоқда. Агар Винисиус Жуниор Мадридда қолишни истамаса, "тўпчилар" ўз тарихидаги рекорд суммани тикишга тайёр. Футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади.
GOAL.com маълумотларига кўра, томонлар 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг ҳал қилувчи музокаралар ўтказишга келишиб олишган. Бироқ, агар келишувга эришилмаса, Реал Мадрид футболчининг трансфер қиймати пасайиб кетишидан олдин уни сотиб юбориш вариантини кўриб чиқишга мажбур бўлади. Бу эса Арсенал учун айни муддао бўлиши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу трансфернинг амалга ошиши Англия Премер-лигасининг нуфузини янада оширади. Арсенал каби ҳужумкор футбол тарафдори бўлган жамоага Винисиус Жуниор каби тезкор вингернинг қўшилиши, Лондон клубини нафақат Англияда, балки Европа майдонларида ҳам мутлақ фаворитга айлантириши шубҳасиз.
…