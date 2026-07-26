Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун рекорд сумма тўлашга тайёрланмоқда

·67·Спорт
Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун рекорд сумма тўлашга тайёрланмоқда

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузларидан бири Винисиус Жуниор борасидаги позициясини аниқлаб олди. Бразилиялик ҳужумчининг келажаги борасидаги ноаниқликлар фонида, клуб президенти Флорентино Перез футболчи учун астрономик нарх белгилади. Ушбу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футбол бозоридаги мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти 26 ёшли вингер учун жами 160 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Ушбу пакет ўз ичига кафолатланган тўловлар ва турли бонусларни олади. Бундай юқори нарх белгиланишидан мақсад — "Галактикос" мақомидаги футболчини шунчаки қўлдан чиқармаслик ва потенциал харидорларга жиддий тўсиқ қўйишдир.

Лондоннинг Арсенал клуби ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Англия Премер-лигасида зафар қучган Микел Артета жамоаси таркибни дунё даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни мақсад қилган. Артета ўз интервюларида Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликдан сўнг клуб янада улкан амбицияларни намойиш этиши кераклигини таъкидлаб келмоқда.

Трансфер ортидаги асосий сабаблар

Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолганига асосий сабаб — маош масаласидир. Хабарларга кўра, бразилиялик футболчи ўз маошининг Килиан Мбаппе даражасига етказилишини талаб қилмоқда. Бу эса клубнинг ички маошлар балансига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги сабабли раҳбарият билан келишмовчиликларни келтириб чиқарди.

Ҳозирча клублар ўртасида расмий алоқа ўрнатилмаган бўлса-да, Арсенал футболчининг шартномани узайтирмаслик тўғрисидаги якуний қарорини кутмоқда. Агар Винисиус Жуниор Мадридда қолишни истамаса, "тўпчилар" ўз тарихидаги рекорд суммани тикишга тайёр. Футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг июнига қадар амал қилади.

GOAL.com маълумотларига кўра, томонлар 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан сўнг ҳал қилувчи музокаралар ўтказишга келишиб олишган. Бироқ, агар келишувга эришилмаса, Реал Мадрид футболчининг трансфер қиймати пасайиб кетишидан олдин уни сотиб юбориш вариантини кўриб чиқишга мажбур бўлади. Бу эса Арсенал учун айни муддао бўлиши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу трансфернинг амалга ошиши Англия Премер-лигасининг нуфузини янада оширади. Арсенал каби ҳужумкор футбол тарафдори бўлган жамоага Винисиус Жуниор каби тезкор вингернинг қўшилиши, Лондон клубини нафақат Англияда, балки Европа майдонларида ҳам мутлақ фаворитга айлантириши шубҳасиз.

Реал МадридАрсеналВинисиус ЖуниорТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди