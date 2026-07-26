Неймар дубль қайд этди, аммо «Сантос» ғалаба қозона олмади (видео)

·58·Спорт
Неймар дубль қайд этди, аммо «Сантос» ғалаба қозона олмади (видео)

Неймар 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк клуб ўйинидаёқ ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Бразилиялик юлдуз иккита гол урди, аммо унинг ёрқин ҳаракатлари «Сантос»ни чемпионат аутсайдерига қарши кутилмаган очко йўқотишдан қутқара олмади.

Неймар биринчи бўлимда ҳисобни очди

Бразилия чемпионатининг 20-туридан ўрин олган учрашув 25 июль куни «Вила Белмиро» стадионида бўлиб ўтди.

«Сантос» дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олди. 35-дақиқада Неймар Альваро Барреал билан жарима майдони ичида девор усулида пас алмашиб, аниқ зарба билан ҳисобни очди.

Бу Неймарнинг жаҳон чемпионатидан кейин «Сантос» таркибида ўтказган биринчи учрашуви эди.

«Шапекоэнсе» 11 дақиқада вазиятни ўзгартирди

Танаффусдан кейин майдондаги манзара кескин ўзгарди. 50-дақиқада Марсиньо меҳмонларнинг тезкор ҳужумини гол билан якунлаб, мувозанатни тиклади.

Орадан 11 дақиқа ўтиб, Боласининг қанотдан узатмасини қайтаришга уринган Жоау Ананиас тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди. Шу тариқа чемпионатнинг сўнгги поғонасида бораётган «Шапекоэнсе» ҳисобда олдинга чиқиб олди.

Неймар охирги дақиқаларда мағлубиятдан қутқарди

«Сантос» учрашув якунида катта куч билан ҳужумга ўтди. Кабальеро жарима майдонида қоидабузарликка учрагач, ҳакам пенальти белгилади.

Неймар 88-дақиқада 11 метрлик зарбани ишончли амалга ошириб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. У учрашув давомида тўққиз марта дарвоза томон зарба йўллаб, шуларнинг бештасини нишонга аниқ етказди ва Sofascore талқини бўйича 9,4 балл олди.

Дубль Неймарнинг статистикасини яна яхшилади

34 ёшли футболчи жорий Бразилия чемпионатидаги тўққизта учрашувда олтита гол ва иккита голли узатма қайд этди.

Унинг икки голи «Сантос»га камида бир очко олиб келди, аммо жамоа турнир жадвалидаги энг заиф рақиблардан бирига қарши ғалаба қозона олмагани мухлислар норозилигига сабаб бўлди. Бош мураббий Кука ҳам ўйиндан кейин бундай учрашувларда очко йўқотиш мумкин эмаслигини тан олди.

«Сантос» хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади

Ушбу дурангдан кейин «Сантос» 20 та учрашувда 22 очко тўплаб, чемпионат жадвалида 14-ўринни эгаллади. «Шапекоэнсе» эса 10 очко билан сўнгги — 20-поғонада қолди.

Вазиятни янада оғирлаштирадиган жиҳат шундаки, Неймар учрашувда мавсумдаги учинчи сариқ карточкасини олди. Шу сабабли у «Атлетико Паранаэнсе»га қарши кейинги чемпионат баҳсини ўтказиб юборади.

Учрашув натижаси

Бразилия чемпионати, 20-тур

«Сантос» — «Шапекоэнсе» — 2:2

Голлар:

  • Неймар, 35 — 1:0;

  • Марсиньо, 50 — 1:1;

  • Жоау Ананиас, 61 — ўз дарвозасига, 1:2;

  • Неймар, 88 — пенальтидан, 2:2.

Неймарнинг қайтиши «Сантос» ҳужумига ҳаёт бағишлади, аммо бир футболчининг маҳорати жамоадаги барча муаммоларни яшира олмади. Дубль бор, ғалаба эса йўқ — футбол баъзан шундай совуқ душ қилиб қўяди.

Сизнингча, Неймар «Сантос»ни қуйи ўринлардан олиб чиқа оладими?

НеймарСантосШапекоэнсеКукаСофаскор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди