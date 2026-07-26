Неймар дубль қайд этди, аммо «Сантос» ғалаба қозона олмади (видео)
Неймар 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейинги илк клуб ўйинидаёқ ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди. Бразилиялик юлдуз иккита гол урди, аммо унинг ёрқин ҳаракатлари «Сантос»ни чемпионат аутсайдерига қарши кутилмаган очко йўқотишдан қутқара олмади.
Неймар биринчи бўлимда ҳисобни очди
Бразилия чемпионатининг 20-туридан ўрин олган учрашув 25 июль куни «Вила Белмиро» стадионида бўлиб ўтди.
«Сантос» дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олди. 35-дақиқада Неймар Альваро Барреал билан жарима майдони ичида девор усулида пас алмашиб, аниқ зарба билан ҳисобни очди.
Бу Неймарнинг жаҳон чемпионатидан кейин «Сантос» таркибида ўтказган биринчи учрашуви эди.
«Шапекоэнсе» 11 дақиқада вазиятни ўзгартирди
Танаффусдан кейин майдондаги манзара кескин ўзгарди. 50-дақиқада Марсиньо меҳмонларнинг тезкор ҳужумини гол билан якунлаб, мувозанатни тиклади.
Орадан 11 дақиқа ўтиб, Боласининг қанотдан узатмасини қайтаришга уринган Жоау Ананиас тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди. Шу тариқа чемпионатнинг сўнгги поғонасида бораётган «Шапекоэнсе» ҳисобда олдинга чиқиб олди.
Неймар охирги дақиқаларда мағлубиятдан қутқарди
«Сантос» учрашув якунида катта куч билан ҳужумга ўтди. Кабальеро жарима майдонида қоидабузарликка учрагач, ҳакам пенальти белгилади.
Неймар 88-дақиқада 11 метрлик зарбани ишончли амалга ошириб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. У учрашув давомида тўққиз марта дарвоза томон зарба йўллаб, шуларнинг бештасини нишонга аниқ етказди ва Sofascore талқини бўйича 9,4 балл олди.
Дубль Неймарнинг статистикасини яна яхшилади
34 ёшли футболчи жорий Бразилия чемпионатидаги тўққизта учрашувда олтита гол ва иккита голли узатма қайд этди.
Унинг икки голи «Сантос»га камида бир очко олиб келди, аммо жамоа турнир жадвалидаги энг заиф рақиблардан бирига қарши ғалаба қозона олмагани мухлислар норозилигига сабаб бўлди. Бош мураббий Кука ҳам ўйиндан кейин бундай учрашувларда очко йўқотиш мумкин эмаслигини тан олди.
«Сантос» хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади
Ушбу дурангдан кейин «Сантос» 20 та учрашувда 22 очко тўплаб, чемпионат жадвалида 14-ўринни эгаллади. «Шапекоэнсе» эса 10 очко билан сўнгги — 20-поғонада қолди.
Вазиятни янада оғирлаштирадиган жиҳат шундаки, Неймар учрашувда мавсумдаги учинчи сариқ карточкасини олди. Шу сабабли у «Атлетико Паранаэнсе»га қарши кейинги чемпионат баҳсини ўтказиб юборади.
Учрашув натижаси
Бразилия чемпионати, 20-тур
«Сантос» — «Шапекоэнсе» — 2:2
Голлар:
Неймар, 35 — 1:0;
Марсиньо, 50 — 1:1;
Жоау Ананиас, 61 — ўз дарвозасига, 1:2;
Неймар, 88 — пенальтидан, 2:2.
Неймарнинг қайтиши «Сантос» ҳужумига ҳаёт бағишлади, аммо бир футболчининг маҳорати жамоадаги барча муаммоларни яшира олмади. Дубль бор, ғалаба эса йўқ — футбол баъзан шундай совуқ душ қилиб қўяди.
Сизнингча, Неймар «Сантос»ни қуйи ўринлардан олиб чиқа оладими?
…