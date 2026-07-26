Эрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилди
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда содир бўлгани айтилаётган ноодатий воқеа акс этган сурат ва видеолар кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда жиддий шикастланган BYD Chazor электромобили тасвирланган.
Тарқалган маълумотларга кўра, аёл турмуш ўртоғининг хиёнати ҳақида хабар топгач, кучли ҳиссиёт таъсирида унинг янги автомобилини пошнали оёқ кийими ва тошлар билан уриб, жиддий зарар етказган. Натижада автомобилнинг ойналари ва кузовининг бир қисми шикастланган.
Мазкур ҳолат акс этган кадрлар қисқа фурсатда ижтимоий тармоқларда вирусдек тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Изоҳларда айримлар қимматбаҳо автомобилнинг бу аҳволга тушганига ачинган бўлса, бошқалар эса аёлнинг ҳис-туйғуларини тушунишини билдириб, унинг ҳаракатини қўллаб-қувватлаган.
Ҳозирча ушбу воқеа юзасидан расмий идоралар томонидан изоҳ берилмаган.
…