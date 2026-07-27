Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирди

·59·Дунё
Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирди

Таиланднинг машҳур Пхукет оролида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Маҳаллий ҳокимиятнинг юқори мартабали мулозими бошқарувидаги автомобиль россиялик сайёҳни уриб юборди. Оғир тан жароҳатлари олган фуқаро шифохонада вафот этди.

Zamin.uz The Phuket News нашри маълумотларига таяниб, ушбу шов-шувли ҳодисанинг тафсилотларини тақдим этади.

1. 7-Eleven дўкони рўпарасидаги мудҳиш зарба

Фожиали ҳодиса 23 июль куни Пхукет оролининг Па Кҳлок туманида содир бўлган. 41 ёшли Россия фуқароси Леонид Ю. 7-Eleven дўкони рўпарасида йўлни кесиб ўтаётган вақтида юқори тезликда ҳаракатланиб келаётган қора рангли Ford автомобили томонидан уриб юборилган.

Жароҳатланган сайёҳ оғир аҳволда зудлик билан касалхонага етказилган. Бироқ шифокорларнинг жонбозлигига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.

2. Рулда ким бўлган? Пхукет вилояти маъмурияти котиби

Полиция томонидан олиб борилган суриштирувлар жараёнида автомобиль рулида оддий ҳайдовчи эмас, балки Таиланд давлат идораларида муҳим ўрин тутувчи амалдор бўлгани аниқланди.

Воқеа содир бўлган вақтда қора Ford рулида Пхукет провинцияси маъмурияти котиби лавозимида фаолият юритувчи Танет Навалонг (Thanet Navalong) бўлган.

ЙТҲга оид асосий маълумотлар

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар

Ҳодиса жойи ва вақти

Пхукет, Па Кҳлок тумани, 7-Eleven рўпараси (23 июль)

Жабрланувчи

41 ёшли Россия фуқароси (Леонид Ю.) — вафот этган

Ҳайдовчи

Танет Навалонг (Пхукет провинцияси маъмурияти котиби)

Транспорт воситаси

Қора рангли Ford автомобили

Тергов ҳолати

Кузатув камералари ўрганилмоқда, расмий айблов ҳали эълон қилинмаган

3. Тергов суриштирувлари ва полиция позицияси

Ҳозирда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фожиа содир бўлган ҳудуддаги барча ҳолатларни синчковлик билан текширмоқда.

Полиция баёнотидан:

«Терговчилар ҳодиса жойидаги кузатув камераларининг видеоёзувларини синчиклаб ўрганмоқда. Фожиага сабаб бўлган Ford автомобили суд-тиббий экспертизасидан ўтказиш учун юборилган. Ҳозирча Танет Навалонгга нисбатан расмий айблов қўзғатилмаган, суриштирув ишлари давом этмоқда.»

Жамоатчилик юқори мартабали амалдор иштирокидаги ушбу ҳодиса бўйича холис ва одил тергов ўтказилишини кутмоқда.

Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва сайёҳлик билан қизиқувчиларга юборинг!

Хорижда хавфсизлик ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш ҳар бир сайёҳ учун ниҳоятда муҳимдир.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва саёҳатга чиқишни режалаштираётганлар гуруҳларига юборинг!

Сизнингча, мансабдор шахс иштирокидаги бу каби ҳодисаларда адолатли тергов ва жазо таъминланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ПхукетТаиландФорд7-ElevenТанет Навалонг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликКеча, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотКеча, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиКеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда