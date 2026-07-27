Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирди
Таиланднинг машҳур Пхукет оролида даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Маҳаллий ҳокимиятнинг юқори мартабали мулозими бошқарувидаги автомобиль россиялик сайёҳни уриб юборди. Оғир тан жароҳатлари олган фуқаро шифохонада вафот этди.
Zamin.uz The Phuket News нашри маълумотларига таяниб, ушбу шов-шувли ҳодисанинг тафсилотларини тақдим этади.
1. 7-Eleven дўкони рўпарасидаги мудҳиш зарба
Фожиали ҳодиса 23 июль куни Пхукет оролининг Па Кҳлок туманида содир бўлган. 41 ёшли Россия фуқароси Леонид Ю. 7-Eleven дўкони рўпарасида йўлни кесиб ўтаётган вақтида юқори тезликда ҳаракатланиб келаётган қора рангли Ford автомобили томонидан уриб юборилган.
Жароҳатланган сайёҳ оғир аҳволда зудлик билан касалхонага етказилган. Бироқ шифокорларнинг жонбозлигига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.
2. Рулда ким бўлган? Пхукет вилояти маъмурияти котиби
Полиция томонидан олиб борилган суриштирувлар жараёнида автомобиль рулида оддий ҳайдовчи эмас, балки Таиланд давлат идораларида муҳим ўрин тутувчи амалдор бўлгани аниқланди.
Воқеа содир бўлган вақтда қора Ford рулида Пхукет провинцияси маъмурияти котиби лавозимида фаолият юритувчи Танет Навалонг (Thanet Navalong) бўлган.
ЙТҲга оид асосий маълумотлар
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар
Ҳодиса жойи ва вақти
Пхукет, Па Кҳлок тумани, 7-Eleven рўпараси (23 июль)
Жабрланувчи
41 ёшли Россия фуқароси (Леонид Ю.) — вафот этган
Ҳайдовчи
Танет Навалонг (Пхукет провинцияси маъмурияти котиби)
Транспорт воситаси
Қора рангли Ford автомобили
Тергов ҳолати
Кузатув камералари ўрганилмоқда, расмий айблов ҳали эълон қилинмаган
3. Тергов суриштирувлари ва полиция позицияси
Ҳозирда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фожиа содир бўлган ҳудуддаги барча ҳолатларни синчковлик билан текширмоқда.
Полиция баёнотидан:
«Терговчилар ҳодиса жойидаги кузатув камераларининг видеоёзувларини синчиклаб ўрганмоқда. Фожиага сабаб бўлган Ford автомобили суд-тиббий экспертизасидан ўтказиш учун юборилган. Ҳозирча Танет Навалонгга нисбатан расмий айблов қўзғатилмаган, суриштирув ишлари давом этмоқда.»
Жамоатчилик юқори мартабали амалдор иштирокидаги ушбу ҳодиса бўйича холис ва одил тергов ўтказилишини кутмоқда.
Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва сайёҳлик билан қизиқувчиларга юборинг!
Хорижда хавфсизлик ва йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш ҳар бир сайёҳ учун ниҳоятда муҳимдир.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва саёҳатга чиқишни режалаштираётганлар гуруҳларига юборинг!
Сизнингча, мансабдор шахс иштирокидаги бу каби ҳодисаларда адолатли тергов ва жазо таъминланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…