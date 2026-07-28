Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлди
Бугун технология оламида шахсий компьютерлар бозорининг ривожланиш векторини тубдан ўзгартириб юборган афсонавий қурилмалардан бирининг юбилейи нишонланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бундан роппа-сақиса 20 йил муқаддас, аниқроғи 2006-йил 27-июль куни Intel компанияси ўзининг машҳур Коре 2 Дуо ва Коре 2 Эхтреме процессорларини расман эълон қилган эди. Мазкур маҳсулотлар қисқа фурсат ичида компанияга бозордаги етакчилик мавқеини ва юқори унумдорлик борасидаги устунликни қайтариб бергани билан тарихга кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўша даврда тақдим этилган 65 нанометрли янги чиплар ўзидан олдинги авлод вакилларидан кескин фарқ қилар эди. Intel муҳандислари ўша пайтгача устувор бўлган частота пойгасидан воз кечиб, архитектурани тубдан ўзгартиришга қарор қилишди. Натижада, Конроэ код номига эга база моделлари баъзи ҳолатларда аввалги авлоднинг энг қувватли флагмани ҳисобланган Пентиум Эхтреме Эдитион процессорларини ҳам ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Инқилобий архитектура ва янги ёндашувКоре 2 Дуо оиласининг бозорда пайдо бўлиши фойдаланувчилар ва мутахассислар томонидан илиқ кутиб олинди. Компания юқори частоталар ортидан қувиш ўрнига, ҳар бир такцияда бажариладиган амаллар сонини ошириш ва энергия самарадорлигини яхшилашга эътибор қаратди. Бу эса бир вақтнинг ўзида ҳам юқори тезликка эришиш, ҳам исиш даражасини сезиларли даражада камайтириш имконини берди.
Шундан сўнг Intel ўз муваффақиятини мустаҳкамлаш мақсадида ушбу оилани кенгайтирди. Кўп ўтмай янада кучлироқ Коре 2 Қуад линияси ҳам тақдим этилди. Ушбу процессорлар қатори ўз даврининг энг оммабоп ва талабгир ечимларидан бирига айланди ҳамда кўплаб ўйин ихлосмандлари ҳамда профессионал фойдаланувчиларнинг танловига айланди.
Тезкор алмашинув ва Коре и даврининг бошланишиБироқ технологиялар оламида тараққиёт бир жойда турмайди. Коре 2 оиласи бозор майдонида нисбатан қисқа вақт ҳукмронлик қилди, холос. Аллақачон 2008-йилга келиб, Intel янада такомиллаштирилган ва ҳозирги кунгача ўз долзарб йўналишини сақлаб қолган биринчи авлод Коре и процессорларини оммага тақдим этди.
Шунга қарамай, 20 йил муқаддас намойиш этилган Коре 2 Дуо процессорлари компания тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда. Улар Intel'нинг инқиройдан чиқиб, бозорда яна етакчи ўринга кўтарилишини таъминлаган пойдевор вазифасини бажаргани боис бугунги кунда ҳам фахр билан эсга олинади.
…