Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлди

·0·Техно
Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлди

Бугун технология оламида шахсий компьютерлар бозорининг ривожланиш векторини тубдан ўзгартириб юборган афсонавий қурилмалардан бирининг юбилейи нишонланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бундан роппа-сақиса 20 йил муқаддас, аниқроғи 2006-йил 27-июль куни Intel компанияси ўзининг машҳур Коре 2 Дуо ва Коре 2 Эхтреме процессорларини расман эълон қилган эди. Мазкур маҳсулотлар қисқа фурсат ичида компанияга бозордаги етакчилик мавқеини ва юқори унумдорлик борасидаги устунликни қайтариб бергани билан тарихга кирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўша даврда тақдим этилган 65 нанометрли янги чиплар ўзидан олдинги авлод вакилларидан кескин фарқ қилар эди. Intel муҳандислари ўша пайтгача устувор бўлган частота пойгасидан воз кечиб, архитектурани тубдан ўзгартиришга қарор қилишди. Натижада, Конроэ код номига эга база моделлари баъзи ҳолатларда аввалги авлоднинг энг қувватли флагмани ҳисобланган Пентиум Эхтреме Эдитион процессорларини ҳам ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Инқилобий архитектура ва янги ёндашув

Коре 2 Дуо оиласининг бозорда пайдо бўлиши фойдаланувчилар ва мутахассислар томонидан илиқ кутиб олинди. Компания юқори частоталар ортидан қувиш ўрнига, ҳар бир такцияда бажариладиган амаллар сонини ошириш ва энергия самарадорлигини яхшилашга эътибор қаратди. Бу эса бир вақтнинг ўзида ҳам юқори тезликка эришиш, ҳам исиш даражасини сезиларли даражада камайтириш имконини берди.

Шундан сўнг Intel ўз муваффақиятини мустаҳкамлаш мақсадида ушбу оилани кенгайтирди. Кўп ўтмай янада кучлироқ Коре 2 Қуад линияси ҳам тақдим этилди. Ушбу процессорлар қатори ўз даврининг энг оммабоп ва талабгир ечимларидан бирига айланди ҳамда кўплаб ўйин ихлосмандлари ҳамда профессионал фойдаланувчиларнинг танловига айланди.

Тезкор алмашинув ва Коре и даврининг бошланиши

Бироқ технологиялар оламида тараққиёт бир жойда турмайди. Коре 2 оиласи бозор майдонида нисбатан қисқа вақт ҳукмронлик қилди, холос. Аллақачон 2008-йилга келиб, Intel янада такомиллаштирилган ва ҳозирги кунгача ўз долзарб йўналишини сақлаб қолган биринчи авлод Коре и процессорларини оммага тақдим этди.

Шунга қарамай, 20 йил муқаддас намойиш этилган Коре 2 Дуо процессорлари компания тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда. Улар Intel'нинг инқиройдан чиқиб, бозорда яна етакчи ўринга кўтарилишини таъминлаган пойдевор вазифасини бажаргани боис бугунги кунда ҳам фахр билан эсга олинади.

IntelКоре 2 ДуоПроцессорларТехнологияТарих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб