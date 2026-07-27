Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушди

·43·Дунё
Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушди

АҚШнинг машҳур Йеллоустоун миллий боғида сайёҳлар гувоҳ бўлган хавфли воқеа ижтимоий тармоқларда катта муҳокамага сабаб бўлди. Улкан бизон йўлда ҳаракатланаётган автомашинага кутилмаганда ҳужум қилиб, уни қаттиқ зарба билан уриб юборди. Ҳодиса оқибатида автомобилнинг шиналаридан бири ёрилиб кетган.

Мазкур воқеа видеотасвирга муҳрланиб, TikTok фойдаланувчиси Tonya Names томонидан чоршанба куни эълон қилинди. У видеога ёзган изоҳида, олдинда секин ҳаракатланаётган SUV автомобилига яқинлашишдан аввал машина ойнасини ёпмоқчи бўлганини, айнан шу пайтда улкан бизон кутилмаганда автомобилга ташланганини айтган.

Видеода бизоннинг кучли зарбасидан кейин автомобиль шинасидан ҳаво чиқиш овози ҳам аниқ эшитилади. Шундан сўнг SUV ҳайдовчиси транспорт воситасини йўл четида тўхтатишга мажбур бўлган. Видеода автомобил ичида неча киши бўлганига аниқлик киритилмаган.

Бу Йеллоустоун миллий боғида бизонлар билан боғлиқ илк хавфли ҳолат эмас. Жорий йилнинг июнь ойи охирида Fishing Bridge ҳудудидан шимолда жойлашган Mud Volcano атрофида 12 ёшли бола бизон ҳужуми оқибатида жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган эди.

Шунингдек, июль ойи бошларида яна бир ҳодиса қайд этилди. Yellowstone Lake яқинидаги Bridge Bay Compound ҳудудида набираси билан сайр қилиб юрган 65 ёшли Карл Айсом-Макдэниел ҳам бизон ҳужумига учраган.

Унинг сўзларига кўра, бизон аввал ҳеч қандай тажовузкор ҳаракат намойиш этмаган. «У тажовузкор кўринмасди, аммо бир пайт келиб ўзига нишон танлади», дея воқеани эслаган Карл Айсом-Макдэниел.

Мутахассислар Йеллоустоун миллий боғига ташриф буюрувчиларни ёввойи ҳайвонларга яқинлашмаслик, хавфсиз масофани сақлаш ҳамда уларнинг ҳаракатларини безовта қилмасликка чақирмоқда. Чунки бундай ҳайвонлар ташқи томондан хотиржам кўринса-да, исталган вақтда кутилмаган тарзда ҳужум қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликКеча, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотКеча, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиКеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда