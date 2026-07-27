Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этди
Сан-Францискодаги махсус тадбирда Microsoft корпорацияси ўзининг илк ихтисослашган киберхавфсизлик модели ҳамда янги сунъий интеллект платформасини эълон қилди. Ушбу қадам компаниянинг хавфсизлик йўналишидаги асосий рақобатчилари ҳисобланган Anthropic, Google ва OpenAI компанияларига жиддий рақобат чораси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги тақдим этилган МАИ-Кйбер-1-Флаш деб номланган модел мураккаб код базаларидаги ўта мураккаб заифликларни топишга мўлжалланган. Дастурий таъминотдаги хавфларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга бағишланган МДАШ тизими айнан мазкур модел асосида ишлайди.
Сунъий интеллект асосидаги янги ҳимоя платформасиMicrosoft томонидан тақдим этилган яна бир муҳим янгилик бу — хавфсизлик жараёнларини автоматлаштириш учун сунъий интеллект агентлари жамоаларини ишга туширувчи Персептион платформасидир. Ушбу тизим хатоларни топиш ва тузатиш ишларини бажаришда бевосита ёрдам беради ҳамда МДАШ билан муваффақиятли интеграция қила олади.
Компания вакилларининг таъкидлашича, МАИ-Кйбер-1-Флаш модели саноатдаги асосий киберхавфсизлик тести бўйича рақобатчи моделларга қараганда анча қувватли ва иқтисодий жиҳатдан тежамкор эканлигини кўрсатган. Microsoft AI бош директори Мустафо Сулаймоннинг сўзларига кўра, янги ишланма Кйбер Гйм асосий синов майдонида етакчи натижаларни қайд этган ва дарҳол ишлаб чиқаришга киритилмоқда.
Ҳакерларга қарши сунъий интеллектСўнгги пайтларда кибержиноятчилар ўз ҳужумларида сунъий интеллект технологияларидан фаол фойдаланаётгани кузатилмоқда. Microsoft хавфсизлик бўйича вице-президенти Ҳаете Галлотнинг қайд этишича, Персептион платформаси корпоратив ҳимоячиларга ҳужумчилар тезлиги ва кўламида сунъий интеллектга қарши сунъий интеллект билан курашиш имконини беради.
Персептион платформаси иш жараёнида учта асосий йўналишдаги агентлардан фойдаланади:
- Қизил жамоалар — потенциал таҳдидлар ва улар ишлатиши мумкин бўлган заифликлар бўйича батафсил симуляцияларни тақдим этади.
- Кўк жамоалар — мавжуд хатоларни аниқлаш ва уларни тартибга солиш билан шуғулланади.
- Яшил жамоалар — аниқланган хатоларга қарши зарур тузатиш чораларини кўради.
…