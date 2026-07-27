Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этди

·20·Техно
Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этди

Сан-Францискодаги махсус тадбирда Microsoft корпорацияси ўзининг илк ихтисослашган киберхавфсизлик модели ҳамда янги сунъий интеллект платформасини эълон қилди. Ушбу қадам компаниянинг хавфсизлик йўналишидаги асосий рақобатчилари ҳисобланган Anthropic, Google ва OpenAI компанияларига жиддий рақобат чораси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги тақдим этилган МАИ-Кйбер-1-Флаш деб номланган модел мураккаб код базаларидаги ўта мураккаб заифликларни топишга мўлжалланган. Дастурий таъминотдаги хавфларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга бағишланган МДАШ тизими айнан мазкур модел асосида ишлайди.

Сунъий интеллект асосидаги янги ҳимоя платформаси

Microsoft томонидан тақдим этилган яна бир муҳим янгилик бу — хавфсизлик жараёнларини автоматлаштириш учун сунъий интеллект агентлари жамоаларини ишга туширувчи Персептион платформасидир. Ушбу тизим хатоларни топиш ва тузатиш ишларини бажаришда бевосита ёрдам беради ҳамда МДАШ билан муваффақиятли интеграция қила олади.

Компания вакилларининг таъкидлашича, МАИ-Кйбер-1-Флаш модели саноатдаги асосий киберхавфсизлик тести бўйича рақобатчи моделларга қараганда анча қувватли ва иқтисодий жиҳатдан тежамкор эканлигини кўрсатган. Microsoft AI бош директори Мустафо Сулаймоннинг сўзларига кўра, янги ишланма Кйбер Гйм асосий синов майдонида етакчи натижаларни қайд этган ва дарҳол ишлаб чиқаришга киритилмоқда.

Ҳакерларга қарши сунъий интеллект

Сўнгги пайтларда кибержиноятчилар ўз ҳужумларида сунъий интеллект технологияларидан фаол фойдаланаётгани кузатилмоқда. Microsoft хавфсизлик бўйича вице-президенти Ҳаете Галлотнинг қайд этишича, Персептион платформаси корпоратив ҳимоячиларга ҳужумчилар тезлиги ва кўламида сунъий интеллектга қарши сунъий интеллект билан курашиш имконини беради.

Персептион платформаси иш жараёнида учта асосий йўналишдаги агентлардан фойдаланади:

  • Қизил жамоалар — потенциал таҳдидлар ва улар ишлатиши мумкин бўлган заифликлар бўйича батафсил симуляцияларни тақдим этади.
  • Кўк жамоалар — мавжуд хатоларни аниқлаш ва уларни тартибга солиш билан шуғулланади.
  • Яшил жамоалар — аниқланган хатоларга қарши зарур тузатиш чораларини кўради.
Платформанинг бош муҳандиси Дейв Вестоннинг айтишича, илгари бир нечта мутахассислар соатлаб қўл меҳнати сарфлаган ишлар эндиликда атиги дақиқалар ичида бажарилади. Тизим нафақат муаммоларни аниқлаб, уларни устуворликка ажратади, балки код даражасида ҳам тўлиқ тузатишни таъминлайди.

MicrosoftКиберхавфсизликСуний интеллектДастурлашТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб