«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот
Россия Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова Ржев шаҳрида бўлиб ўтган «Гвардейск» халқаро ёшлар форуми ҳамда навбатдаги брифингида Украина атрофидаги вазият бўйича бир қатор кескин баёнотларни берди. Дипломатнинг таъкидлашича, Украина раҳбарияти ўз мустақиллигини сотган ва мамлакат Ғарб томонидан Россияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатилмоқда.
Zamin.uz РИА Новости манбасига таяниб, Россия ТИВ вакилининг асосий баёнотлари ва уларнинг мазмунини тақдим этади.
1. «Мустақиллик сотиб юборилди»: Ҳокимиятдаги сиёсатчилар айби
Мария Захарованинг таъкидлашича, Украина аҳолиси ҳеч қачон ҳақиқий мустақиллик учун курашмаган, чунки уларда мавжуд бўлган эркинлик ва суверенитет ҳокимият тепасига келган сиёсатчилар томонидан сотиб юборилган.
Мария Захарованинг Ржевдаги форумда айтган сўзларидан:
«Улар ҳеч қандай “мустақиллик” учун курашмаяпти. Уларда бор эди, шунчаки сотилди. Халқни алдаганлар халқ эмас, балки ҳокимиятга келган сиёсатчилар эди.»
Дипломатнинг қўшимча қилишича, бу борадаги ёлғон ва чалғитувчи сиёсат Украинада бугунги кунгача давом этмоқда.
2. «Славянлар биродарлигига барҳам бериш»: Ғарбнинг асосий мақсади
Россия ТИВ вакилининг сўзларига кўра, ҳозирги кунда Украина ҳудуди ва халқи Ғарб давлатларининг геосиёсий манфаатлари йўлида қурбон қилинмоқда. Асосий мақсад — минтақадаги биродар халқлар ўртасида абадий битиб кетилмайдиган яра ҳосил қилишдир.
Мария Захарова Ғарб сиёсати ҳақида:
«Улар шунчаки Украинани ер юзидан ўчириб ташламоқда. Славянлар бўлмаслиги учун, руслар, беларуслар, молдаванлар ва бошқалар билан биродарликда бўлган халқлар бўлмаслиги учун. Абадий, ёрилиб кетган яра бўлиши учун.»
Захарова баёнотларининг асосий моҳияти
Йўналиш / Жиҳат
Баёнот мазмуни ва мантиғи
Мустақиллик мақоми
Сиёсатчилар томонидан сотилган, халқ алданган
Ғарбнинг роли
Мамлакатни Россияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатиш
Геосиёсий мақсад
Славян ва қардош халқлар бирлигини бутунлай йўқ қилиш
Жазо чоралари
Тинч аҳолига қарши ҳужумлар учун Россия томонидан жавоб берилиши
3. Брифингдаги огоҳлантириш: Террористик ҳужумлар жавобсиз қолмайди
Бундан ташқари, Мария Захарова ўзининг навбатдаги брифингида Киев расмийлари жанг майдонида мағлубиятнинг олдини ололмаслигини аста-секин англаб етаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, тинч аҳолига қарши содир этилаётган ҳар қандай террористик ҳужумлар ва ҳаракатлар учун Россия армияси ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан тегишли ва қатъий жазо чоралари кўрилади.
Ушбу муҳим геосиёсий хабарни дўстларингизга юборинг!
Халқаро майдондаги вазият ва дипломатик баёнотлар минтақавий ва жаҳон сиёсати учун муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, геосиёсий мураккабликлар фонида минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашнинг энг мақбул йўли нимадан иборат? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…