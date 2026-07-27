«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот

·1·Дунё
«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот

Россия Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова Ржев шаҳрида бўлиб ўтган «Гвардейск» халқаро ёшлар форуми ҳамда навбатдаги брифингида Украина атрофидаги вазият бўйича бир қатор кескин баёнотларни берди. Дипломатнинг таъкидлашича, Украина раҳбарияти ўз мустақиллигини сотган ва мамлакат Ғарб томонидан Россияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатилмоқда.

Zamin.uz РИА Новости манбасига таяниб, Россия ТИВ вакилининг асосий баёнотлари ва уларнинг мазмунини тақдим этади.

1. «Мустақиллик сотиб юборилди»: Ҳокимиятдаги сиёсатчилар айби

Мария Захарованинг таъкидлашича, Украина аҳолиси ҳеч қачон ҳақиқий мустақиллик учун курашмаган, чунки уларда мавжуд бўлган эркинлик ва суверенитет ҳокимият тепасига келган сиёсатчилар томонидан сотиб юборилган.

Мария Захарованинг Ржевдаги форумда айтган сўзларидан:

«Улар ҳеч қандай “мустақиллик” учун курашмаяпти. Уларда бор эди, шунчаки сотилди. Халқни алдаганлар халқ эмас, балки ҳокимиятга келган сиёсатчилар эди.»

Дипломатнинг қўшимча қилишича, бу борадаги ёлғон ва чалғитувчи сиёсат Украинада бугунги кунгача давом этмоқда.

2. «Славянлар биродарлигига барҳам бериш»: Ғарбнинг асосий мақсади

Россия ТИВ вакилининг сўзларига кўра, ҳозирги кунда Украина ҳудуди ва халқи Ғарб давлатларининг геосиёсий манфаатлари йўлида қурбон қилинмоқда. Асосий мақсад — минтақадаги биродар халқлар ўртасида абадий битиб кетилмайдиган яра ҳосил қилишдир.

Мария Захарова Ғарб сиёсати ҳақида:

«Улар шунчаки Украинани ер юзидан ўчириб ташламоқда. Славянлар бўлмаслиги учун, руслар, беларуслар, молдаванлар ва бошқалар билан биродарликда бўлган халқлар бўлмаслиги учун. Абадий, ёрилиб кетган яра бўлиши учун.»

Захарова баёнотларининг асосий моҳияти

Йўналиш / Жиҳат

Баёнот мазмуни ва мантиғи

Мустақиллик мақоми

Сиёсатчилар томонидан сотилган, халқ алданган

Ғарбнинг роли

Мамлакатни Россияга қарши кураш воситаси сифатида ишлатиш

Геосиёсий мақсад

Славян ва қардош халқлар бирлигини бутунлай йўқ қилиш

Жазо чоралари

Тинч аҳолига қарши ҳужумлар учун Россия томонидан жавоб берилиши

3. Брифингдаги огоҳлантириш: Террористик ҳужумлар жавобсиз қолмайди

Бундан ташқари, Мария Захарова ўзининг навбатдаги брифингида Киев расмийлари жанг майдонида мағлубиятнинг олдини ололмаслигини аста-секин англаб етаётганини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, тинч аҳолига қарши содир этилаётган ҳар қандай террористик ҳужумлар ва ҳаракатлар учун Россия армияси ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан тегишли ва қатъий жазо чоралари кўрилади.

Ушбу муҳим геосиёсий хабарни дўстларингизга юборинг!

Халқаро майдондаги вазият ва дипломатик баёнотлар минтақавий ва жаҳон сиёсати учун муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, геосиёсий мураккабликлар фонида минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлашнинг энг мақбул йўли нимадан иборат? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиБугун, 19:30Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиРоссия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиБугун, 17:49«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот бердиБугун, 17:44Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиБугун, 17:3153 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Бугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда