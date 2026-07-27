Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқди
Италия футбол федерацияси (FIGC) атрофида кутилмаган ва шов-шувли воқеа юз берди. Раҳбариятга тайинланганига атиги 10 кун бўлган техник директор Паоло Малдини ҳамда унинг маслаҳатчиси Леонардо миллий терма жамоадаги ўз лавозимларини тарк этишга қарор қилди.
Zamin.uz таниқли инсайдер Фабрицио Романо маълумотига таяниб, ушбу фавқулодда истеъфонинг асл сабабларини тақдим этади.
1. 10 кунлик фаолият ва раҳбарият ўртасидаги кескин низо
Италия футболи афсонаси Паоло Малдини ва тажрибали мутахассис Леонардо федерациядаги ўз лойиҳаларини эндигина бошлаган эди. Бироқ миллий терма жамоага янги бош мураббий тайинлаш масаласида FIGC президенти Жованни Малаго ва Малдини бошчилигидаги спорт раҳбарияти ўртасида кескин келишмовчилик юзага келди.
2. Андреа Пирло номзоди ва Россия букмекерлик алоқалари
Малдини ва Леонардо Италия терма жамоаси бош мураббийлигига ягона ва асосий номзод сифатида Андреа Пирлони кўришган. Айнан Пирло номзоди асосий фаворит бўлиб турганда, FIGC президенти Жованни Малаго унинг номзодини кутилмаганда кескин рад этган.
Истеъфонинг асосий сабаби:
Федерация президенти Жованни Малаго Андреа Пирлонинг Россия букмекерлик компаниялари билан тижорий алоқалари ва ҳамкорлиги мавжудлиги сабабли унинг терма жамоа рулига келишига суръатда қарши чиққан.
3. Принципиал қарор: Малдини ва Леонардонинг кетиши
Малдини ва Леонардо ўз позициясидан чекинмади. Улар миллий жамоа келажагини фақат Пирло қўлида кўрганликлари ва ўз қарашлари федерация президенти томонидан қўллаб-қувватланмагани сабабли, тайинловдан атиги 10 кун ўтиб, ўз хоҳишлари билан лавозимларини тарк этишди.
Истеъфо атрофидаги асосий фактлар ва тафсилотлар
Аспект / Омил
Тафсилотлар
Истеъфога чиққанлар
Паоло Малдини (Техник директор) ва Леонардо (Маслаҳатчи)
Лавозимдаги вақти
Атиги 10 кун
Келишмовчилик сабаби
Андреа Пирлони бош мураббий этиб тайинлаш
Рад этиш сабаби
Пирлонинг Россия букмекерлик компаниялари билан алоқалари
Асосий манба
Инсайдер Фабрицио Романо
Ушбу шов-шувли спорт хабарини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!
Италия терма жамоаси атрофидаги бундай кутилмаган инқироз Европа футболида катта акс-садо бермоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Италия футболи мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Паоло Малдини ўз принципида тўғри қилдими ёки федерация президентининг хавотири ўринли эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…