Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқди

·37·Спорт
Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқди

Италия футбол федерацияси (FIGC) атрофида кутилмаган ва шов-шувли воқеа юз берди. Раҳбариятга тайинланганига атиги 10 кун бўлган техник директор Паоло Малдини ҳамда унинг маслаҳатчиси Леонардо миллий терма жамоадаги ўз лавозимларини тарк этишга қарор қилди.

Zamin.uz таниқли инсайдер Фабрицио Романо маълумотига таяниб, ушбу фавқулодда истеъфонинг асл сабабларини тақдим этади.

1. 10 кунлик фаолият ва раҳбарият ўртасидаги кескин низо

Италия футболи афсонаси Паоло Малдини ва тажрибали мутахассис Леонардо федерациядаги ўз лойиҳаларини эндигина бошлаган эди. Бироқ миллий терма жамоага янги бош мураббий тайинлаш масаласида FIGC президенти Жованни Малаго ва Малдини бошчилигидаги спорт раҳбарияти ўртасида кескин келишмовчилик юзага келди.

2. Андреа Пирло номзоди ва Россия букмекерлик алоқалари

Малдини ва Леонардо Италия терма жамоаси бош мураббийлигига ягона ва асосий номзод сифатида Андреа Пирлони кўришган. Айнан Пирло номзоди асосий фаворит бўлиб турганда, FIGC президенти Жованни Малаго унинг номзодини кутилмаганда кескин рад этган.

Истеъфонинг асосий сабаби:

Федерация президенти Жованни Малаго Андреа Пирлонинг Россия букмекерлик компаниялари билан тижорий алоқалари ва ҳамкорлиги мавжудлиги сабабли унинг терма жамоа рулига келишига суръатда қарши чиққан.

3. Принципиал қарор: Малдини ва Леонардонинг кетиши

Малдини ва Леонардо ўз позициясидан чекинмади. Улар миллий жамоа келажагини фақат Пирло қўлида кўрганликлари ва ўз қарашлари федерация президенти томонидан қўллаб-қувватланмагани сабабли, тайинловдан атиги 10 кун ўтиб, ўз хоҳишлари билан лавозимларини тарк этишди.

Истеъфо атрофидаги асосий фактлар ва тафсилотлар

Аспект / Омил

Тафсилотлар

Истеъфога чиққанлар

Паоло Малдини (Техник директор) ва Леонардо (Маслаҳатчи)

Лавозимдаги вақти

Атиги 10 кун

Келишмовчилик сабаби

Андреа Пирлони бош мураббий этиб тайинлаш

Рад этиш сабаби

Пирлонинг Россия букмекерлик компаниялари билан алоқалари

Асосий манба

Инсайдер Фабрицио Романо

Ушбу шов-шувли спорт хабарини дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!

Италия терма жамоаси атрофидаги бундай кутилмаган инқироз Европа футболида катта акс-садо бермоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Италия футболи мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Паоло Малдини ўз принципида тўғри қилдими ёки федерация президентининг хавотири ўринли эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Паоло МальдиниЛеонардоАндреа ПирлоДжованни МалагоФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Кеча, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди