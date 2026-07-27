Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашди
Хитойнинг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси бўлган CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компанияси фонд бозорида омадли дебют қилиб, ўзаксиз молиявий сакрашни амалга оширди. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, IPO доирасида қарийб 8,6 миллиард доллар жалб этган компания акциялари бир неча баробарга, аниқроғи 466 фоизга қимматлашган. Мазкур молиявий муваффақият Хитой технология сектори учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, мамлакат яримўтказгичлар саноати глобал миқёсда янги босқичга кўтарилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда биржада савдо қилинаётган CXMT энг қиммат Хитой компаниясига айланди. Унинг умумий бозор капиталлашуви тахминан 480 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич билан у мамлакатнинг Алибаба, Тенсент ва бошқа таниқли интернет гигатларини ортда қолдирди. Боз устига, мазкур рақамлар Хитой корпорациясининг нафақат маҳаллий, балки жаҳон миқёсидаги анъанавий технология гигантлари билан ҳам рақобатга кириша олганини тасдиқлайди.
Глобал IT бозоридаги янги гигантҚайд этилишича, CXMT компаниясининг бозор қиймати ҳатто АҚШнинг афсонавий чипсоз компанияси — Intel кўрсаткичидан ҳам ошиб кетди. Ҳозирда Intel компаниясининг капиталлашуви тахминан 454 миллиард долларни ташкил этади. Бу ҳолат Хитой яримўтказгич саноати сўнгги йилларда қанчалик жадал ривожлангани ва жаҳон технология бозорида кучли ўйинчи сифатида шаклланганини яққол намоён этади.
Бугунги кунда CXMT Хитойдаги энг йирик хотира ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. Жаҳон миқёсида эса у Samsung, Микрон ва СК Ҳйних компанияларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Сўнгги вақтларда компания ўз ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириб, хотира чиплари ҳажмини оширишга эришди.
Дунё ишлаб чиқарувчилари эътиборидаИшлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши ва маҳсулот сифатининг яхшиланиши фонида дунёнинг етакчи шахсий компьютер (ПК) ишлаб чиқарувчилари CXMT маҳсулотларини оммавий равишда харид қила бошлади. Бу эса компаниянинг глобал таъминот занжирларидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Мутахассисларнинг фикрича, компаниянинг биржадаги муваффақияти ва халқаро миқёсдаги талаб Хитойнинг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадамларидан биридир. Келгусида CXMT глобал хотира бозори рақобатига жиддий таъсир кўрсатишда давом этиши кутилмоқда.
…