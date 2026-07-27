Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашди

·31·Техно
Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашди

Хитойнинг йирик хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси бўлган CXMT (ЧангХин Меморй Течнологиес) компанияси фонд бозорида омадли дебют қилиб, ўзаксиз молиявий сакрашни амалга оширди. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, IPO доирасида қарийб 8,6 миллиард доллар жалб этган компания акциялари бир неча баробарга, аниқроғи 466 фоизга қимматлашган. Мазкур молиявий муваффақият Хитой технология сектори учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб, мамлакат яримўтказгичлар саноати глобал миқёсда янги босқичга кўтарилаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда биржада савдо қилинаётган CXMT энг қиммат Хитой компаниясига айланди. Унинг умумий бозор капиталлашуви тахминан 480 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич билан у мамлакатнинг Алибаба, Тенсент ва бошқа таниқли интернет гигатларини ортда қолдирди. Боз устига, мазкур рақамлар Хитой корпорациясининг нафақат маҳаллий, балки жаҳон миқёсидаги анъанавий технология гигантлари билан ҳам рақобатга кириша олганини тасдиқлайди.

Глобал IT бозоридаги янги гигант

Қайд этилишича, CXMT компаниясининг бозор қиймати ҳатто АҚШнинг афсонавий чипсоз компанияси — Intel кўрсаткичидан ҳам ошиб кетди. Ҳозирда Intel компаниясининг капиталлашуви тахминан 454 миллиард долларни ташкил этади. Бу ҳолат Хитой яримўтказгич саноати сўнгги йилларда қанчалик жадал ривожлангани ва жаҳон технология бозорида кучли ўйинчи сифатида шаклланганини яққол намоён этади.

Бугунги кунда CXMT Хитойдаги энг йирик хотира ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. Жаҳон миқёсида эса у Samsung, Микрон ва СК Ҳйних компанияларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Сўнгги вақтларда компания ўз ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириб, хотира чиплари ҳажмини оширишга эришди.

Дунё ишлаб чиқарувчилари эътиборида

Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши ва маҳсулот сифатининг яхшиланиши фонида дунёнинг етакчи шахсий компьютер (ПК) ишлаб чиқарувчилари CXMT маҳсулотларини оммавий равишда харид қила бошлади. Бу эса компаниянинг глобал таъминот занжирларидаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Мутахассисларнинг фикрича, компаниянинг биржадаги муваффақияти ва халқаро миқёсдаги талаб Хитойнинг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадамларидан биридир. Келгусида CXMT глобал хотира бозори рақобатига жиддий таъсир кўрсатишда давом этиши кутилмоқда.

CXMTIntelАлибабаХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб