Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатди

·24·Техно
Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатди

Жаҳон хотира бозоридаги инқироз ва нархларнинг ўзгариши замонавий технология бозорига ўз таъсирини ўтказмоқда. ixbt.com нашрининг The Verge таҳлилларига таяниб хабар беришича, Microsoft компаниясининг 950 доллардан бошланувчи янги 13 дюймли Surface Laptop ноутбуки атиги 8 GB тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган. Ўтказилган синовлар эса ҳатто яратувчининг ўзи ҳам Windows 11 операцион тизимининг бундай ҳажмда муаммосиз ишлашини таъминлай олмаганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилма Snapdragon Х Plus процессори, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга. 950 долларлик нарх сегментидаги замонавий компьютер учун бундай техник кўрсаткичлар бугунги кунда бироз эскирган ва етарли эмасдек таассурот қолдиради. Энг ачинарлиси, тезкор хотиранинг танқислиги қурилманинг кундалик вазифаларни бажаришдаги унумдорлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Кундалик фойдаланишдаги муаммолар ва тизим қотишлари

The Verge тест синовлари шуни кўрсатдики, ноутбук Windows 11 муҳитида оддий вазифаларни бажариш чоғида ҳам мунтазам равишда қотиб қолган. Тизим юклангандан сўнг ва кўп бўлмаган иловалар ишга туширилган пайтнинг ўзидаёқ вазифалар менежери (Таск Манагер) хотиранинг 4.2 GB қисми банд қилинганини кўрсатган. Оддий иш режимида эса қурилма мавжуд 7.6 GB фойдаланиш мумкин бўлган хотиранинг нақ 6.7 GB қисмини истеъмол қилган.

Хотира етишмовчилиги оқибатида тизим кун давомида бир неча бор бир неча сонияга тўлиқ тўхтаб қолган. Масалан, Microsoft Teams дастурида овозли қўнғироқ пайтида ёки Google Docs билан ишлаш жараёнида шундай ҳолатлар кузатилган. Гарчи ноутбук веб-саҳифаларни оддий кўриб чиқиш ёки видеоларни онлайн томоша қилиш каби базавий вазифаларни яхши бажарган бўлса-да, бироз мураккаброқ кўп вазифалигаш (мультитасксинг) режимида ожиз қолган.

Синов натижалари ва рақобатчилар билан таққослаш

Синов давомида фойдаланувчи тахминан 10 та Chrome теги очиқ бўлган вақтда Microsoft Teams дастурида қўнғироқда қатнашган. Шунингдек, фонда Slack ва Signal иловалари ишлаган ва бу вақтда веб-камералар ҳатто ўчиқ бўлмаган. Шунга қарамай, ташкилотчи қисқа видео қўшиши билан ноутбук бир неча сонияга қотиб қолган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ўта юқори юклама эмас, оддий кундалик иш жараёни ҳисобланади.

Қизиғи шундаки, худди шундай 8 GB тезкор хотирага эга бўлган MacBook Neo ўнлаб иловалар очиқ бўлган ҳолатда ҳам кўп вазифалиликни ҳеч қандай қийналишсиз уддалай олади. Устига-устак, Apple қурилмасининг нархи сезиларли даражада арзонроқ. Бироқ, Microsoft қурилмаси ҳам фақат камчиликлардан иборат эмас — унинг йиғилиш сифати, клавиатураси, сенсорли панели (тачпад) ва автоном ишлаш вақти юқори баҳоланган.

MicrosoftSurface LaptopWindows 11Тезкор хотираТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб