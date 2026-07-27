Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатди
Жаҳон хотира бозоридаги инқироз ва нархларнинг ўзгариши замонавий технология бозорига ўз таъсирини ўтказмоқда. ixbt.com нашрининг The Verge таҳлилларига таяниб хабар беришича, Microsoft компаниясининг 950 доллардан бошланувчи янги 13 дюймли Surface Laptop ноутбуки атиги 8 GB тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган. Ўтказилган синовлар эса ҳатто яратувчининг ўзи ҳам Windows 11 операцион тизимининг бундай ҳажмда муаммосиз ишлашини таъминлай олмаганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилма Snapdragon Х Plus процессори, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга. 950 долларлик нарх сегментидаги замонавий компьютер учун бундай техник кўрсаткичлар бугунги кунда бироз эскирган ва етарли эмасдек таассурот қолдиради. Энг ачинарлиси, тезкор хотиранинг танқислиги қурилманинг кундалик вазифаларни бажаришдаги унумдорлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда.
Кундалик фойдаланишдаги муаммолар ва тизим қотишлариThe Verge тест синовлари шуни кўрсатдики, ноутбук Windows 11 муҳитида оддий вазифаларни бажариш чоғида ҳам мунтазам равишда қотиб қолган. Тизим юклангандан сўнг ва кўп бўлмаган иловалар ишга туширилган пайтнинг ўзидаёқ вазифалар менежери (Таск Манагер) хотиранинг 4.2 GB қисми банд қилинганини кўрсатган. Оддий иш режимида эса қурилма мавжуд 7.6 GB фойдаланиш мумкин бўлган хотиранинг нақ 6.7 GB қисмини истеъмол қилган.
Хотира етишмовчилиги оқибатида тизим кун давомида бир неча бор бир неча сонияга тўлиқ тўхтаб қолган. Масалан, Microsoft Teams дастурида овозли қўнғироқ пайтида ёки Google Docs билан ишлаш жараёнида шундай ҳолатлар кузатилган. Гарчи ноутбук веб-саҳифаларни оддий кўриб чиқиш ёки видеоларни онлайн томоша қилиш каби базавий вазифаларни яхши бажарган бўлса-да, бироз мураккаброқ кўп вазифалигаш (мультитасксинг) режимида ожиз қолган.
Синов натижалари ва рақобатчилар билан таққослашСинов давомида фойдаланувчи тахминан 10 та Chrome теги очиқ бўлган вақтда Microsoft Teams дастурида қўнғироқда қатнашган. Шунингдек, фонда Slack ва Signal иловалари ишлаган ва бу вақтда веб-камералар ҳатто ўчиқ бўлмаган. Шунга қарамай, ташкилотчи қисқа видео қўшиши билан ноутбук бир неча сонияга қотиб қолган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ўта юқори юклама эмас, оддий кундалик иш жараёни ҳисобланади.
Қизиғи шундаки, худди шундай 8 GB тезкор хотирага эга бўлган MacBook Neo ўнлаб иловалар очиқ бўлган ҳолатда ҳам кўп вазифалиликни ҳеч қандай қийналишсиз уддалай олади. Устига-устак, Apple қурилмасининг нархи сезиларли даражада арзонроқ. Бироқ, Microsoft қурилмаси ҳам фақат камчиликлардан иборат эмас — унинг йиғилиш сифати, клавиатураси, сенсорли панели (тачпад) ва автоном ишлаш вақти юқори баҳоланган.
…