Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилди
АҚШда уч нафар фойдаланувчи Apple компаниясини App Store хавфсизлик чораларига беэътиборлик қилганликда айблаб судга берди. Калифорния Шимолий округ судига тақдим этилган даъво аризасига кўра, сохта криптовалюта ҳамёни иловаси туфайли жабрланганлар жами 1,8 миллион доллардан ортиқ маблағини йўқотган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа технология нашрлари тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, можаро фойдаланувчиларнинг ишончини суиистеъмол қилган сохта дастурлар туфайли келиб чиққан. Жабрланганлардан Джеймс Ramирес тахминан 875 000 доллар, Кристофер Эллис 840 000 доллар атрофида, Жален Делгадо эса 120 000 АҚШ доллари миқдоридаги маблағидан айрилган. Улар ўз криптовалюталарини iOS учун аслида мавжуд бўлмаган Спарров Валлет иловасининг сохта нусхасига ўтказиб юборишган.
Хавфсизлик кафолатлари ва рақобат муҳитиМазкур суд иши Apple компаниясининг ўз платформасини рақобатчиларникига қараганда хавфсизроқ деб таъкидлаб келадиган асосий рақобат устунлигига путур етказиши мумкин. Компания ўзининг App Store дўконига қаттиқ назорат ўрнатгани ва учинчи томон иловалар дўконларига йўл қўймаслиги орқали фойдаланувчиларни фирибгарлардан ҳимоя қилишини доим даъво қилиб келади.
Суд даъвосида келтирилишича, компания ўзининг маркетинг кампанияларида истеъмолчиларга мутлақ хавфсизлик ва ишончлиликни вада қилади. Бироқ мазкур ҳолат Apple платформасидаги назорат етарли даражада эмаслигини кўрсатиб қўйди. Даъвогарлар компания фирибгар иловалар мавжудлигини олдиндан билган ҳолда уларни тарқатишга йўл қўйганини даъво қилмоқда.
Экспертлар танқиди ва компания жавобиАсл Спарров Bitcoin Валлет яратувчиси Крейг Роу бундан аввал ҳам Apple сохта иловаларни ўз вақтида ўчирмаётгани ҳақида очиқ танқид билан чиққан эди. Жабрланганлар ҳакамлар суди талаб қилиб, етказилган зарарни қоплашни ва App Store хавфсизлик рисклари ҳақида аниқ огоҳлантиришлар берилишини талаб қилмоқдалар.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Apple мазкур суд даъзоси бўйича изоҳ беришдан бош тортган, бироқ ўз хавфсизлик чораларини қаттиқ ҳимоя қилган. Компания вакилларининг билдиришича, бошқа иловаларга тақлид қилувчи дастурлар унинг қоидаларини бузади ва бундай ҳолатларга қарши дарҳол чора кўрилади.
Шунингдек, Apple ўзининг сўнгги таҳлилий маълумотларига таяниб, 2025-йилда бошқа иловаларни нусхалаган, спам тарқатган ёки фойдаланувчиларни чалғитган 371 мингдан ортиқ илова рад этилганини эслатиб ўтди. Ҳозирда App Store'да Спарров Валлет нусхалари қолмагани таъкидланмоқда.
…