Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилди

·31·Техно
Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилди

АҚШда уч нафар фойдаланувчи Apple компаниясини App Store хавфсизлик чораларига беэътиборлик қилганликда айблаб судга берди. Калифорния Шимолий округ судига тақдим этилган даъво аризасига кўра, сохта криптовалюта ҳамёни иловаси туфайли жабрланганлар жами 1,8 миллион доллардан ортиқ маблағини йўқотган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технология нашрлари тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, можаро фойдаланувчиларнинг ишончини суиистеъмол қилган сохта дастурлар туфайли келиб чиққан. Жабрланганлардан Джеймс Ramирес тахминан 875 000 доллар, Кристофер Эллис 840 000 доллар атрофида, Жален Делгадо эса 120 000 АҚШ доллари миқдоридаги маблағидан айрилган. Улар ўз криптовалюталарини iOS учун аслида мавжуд бўлмаган Спарров Валлет иловасининг сохта нусхасига ўтказиб юборишган.

Хавфсизлик кафолатлари ва рақобат муҳити

Мазкур суд иши Apple компаниясининг ўз платформасини рақобатчиларникига қараганда хавфсизроқ деб таъкидлаб келадиган асосий рақобат устунлигига путур етказиши мумкин. Компания ўзининг App Store дўконига қаттиқ назорат ўрнатгани ва учинчи томон иловалар дўконларига йўл қўймаслиги орқали фойдаланувчиларни фирибгарлардан ҳимоя қилишини доим даъво қилиб келади.

Суд даъвосида келтирилишича, компания ўзининг маркетинг кампанияларида истеъмолчиларга мутлақ хавфсизлик ва ишончлиликни вада қилади. Бироқ мазкур ҳолат Apple платформасидаги назорат етарли даражада эмаслигини кўрсатиб қўйди. Даъвогарлар компания фирибгар иловалар мавжудлигини олдиндан билган ҳолда уларни тарқатишга йўл қўйганини даъво қилмоқда.

Экспертлар танқиди ва компания жавоби

Асл Спарров Bitcoin Валлет яратувчиси Крейг Роу бундан аввал ҳам Apple сохта иловаларни ўз вақтида ўчирмаётгани ҳақида очиқ танқид билан чиққан эди. Жабрланганлар ҳакамлар суди талаб қилиб, етказилган зарарни қоплашни ва App Store хавфсизлик рисклари ҳақида аниқ огоҳлантиришлар берилишини талаб қилмоқдалар.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Apple мазкур суд даъзоси бўйича изоҳ беришдан бош тортган, бироқ ўз хавфсизлик чораларини қаттиқ ҳимоя қилган. Компания вакилларининг билдиришича, бошқа иловаларга тақлид қилувчи дастурлар унинг қоидаларини бузади ва бундай ҳолатларга қарши дарҳол чора кўрилади.

Шунингдек, Apple ўзининг сўнгги таҳлилий маълумотларига таяниб, 2025-йилда бошқа иловаларни нусхалаган, спам тарқатган ёки фойдаланувчиларни чалғитган 371 мингдан ортиқ илова рад этилганини эслатиб ўтди. Ҳозирда App Store'да Спарров Валлет нусхалари қолмагани таъкидланмоқда.

AppleApp StoreКриптовалютаСудХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб