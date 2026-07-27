Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда
Сурхондарё вилоятининг Қумқўрғон туманида яшовчи аёл турмуш ўртоғи 9 ёшли қизини шафқатсиз тарзда жазолагани ҳақида маълум қилди. Унинг айтишича, ота қизининг оғзига мажбуран тезак солган ва бу ҳолатни ўзи видеотасвирга олган.
Аёлнинг сўзларига кўра, қиз хонадан қочиб чиқишга уринганига қарамай, ота уни қайта ичкарига олиб кириб, жазони давом эттирган. Шунингдек, у 7 ёшли қизига қайноқ сув олиб келишни буюриб, уни опасининг оғзига қуйдирганини ҳам билдирган.
Онанинг таъкидлашича, ушбу воқеа юзасидан у март ойидаёқ видеодалиллар билан Қумқўрғон тумани ИИБга мурожаат қилган. Бироқ орадан вақт ўтганига қарамай, отага нисбатан тегишли чоралар кўрилмаганини айтмоқда. Унинг қайд этишича, ҳодисадан сўнг қиз бир неча ҳафта давомида овқат еёлмаган ва тиббий ёрдамга муҳтож бўлган.
Мазкур ҳолат юзасидан Болалар омбудсмани муносабат билдириб, воқеа бола манфаатлари нуқтаи назаридан атрофлича ўрганилиши ҳамда қонуний чоралар кўрилиши назоратга олинганини маълум қилган. Ҳозирча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан якуний хулоса эълон қилинмаган.
…