Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди

·16·Саломатлик
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди

Суяклар мустаҳкамлиги ҳақида фақат кексайганда эмас, ёшликданоқ қайғуриш муҳим. Мутахассислар таъкидлашича, суяк зичлиги кўпчилик ўйлагандан ҳам эртароқ пасая бошлайди. Бироқ тўғри овқатланиш ва фаол ҳаёт тарзи бу жараённи секинлаштиришга ёрдам беради.

Олимларнинг маълум қилишича, инсоннинг қариликдаги суяк саломатлиги болалик ва ёшликда тўпланган «суяк захираси»га боғлиқ. Ёш ўтиши билан суяк массаси аста-секин камаяди. Бугунги кунда дунёда 500 миллионга яқин киши остеопороздан азият чекмоқда. Бу касаллик суякларни мўртлаштириб, синиш хавфини оширади.

Суяклар учун энг фойдали маҳсулотлар

Сут маҳсулотлари – сут, пишлоқ ва қатиқ кальций, D витамини ҳамда оқсилнинг бой манбаи ҳисобланади. Тадқиқотлар уларни мунтазам истеъмол қилиш суяк синиши хавфини камайтиришини кўрсатган.

Соя маҳсулотлари – тофу, темпе ва эдамаме кальцийга бой бўлиб, айниқса аёлларда суяк зичлигини сақлашга ёрдам бериши мумкин.

Чиа уруғи – кальций, магний, фосфор ва омега-3 га бой бўлиб, суяк тўқималарини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Қуритилган мевалар – анжир, ўрик ва қора олхўри кальций ҳамда антиоксидантларга бой. Улар суяк емирилишини секинлаштиришга ёрдам беради.

Консерваланган балиқ – сардина ва лосось кальций, D витамини ва оқсил манбаи бўлиб, суяк ҳамда мушаклар саломатлиги учун жуда фойдали.

Мутахассислар витамин қўшимчаларини эса фақат шифокор тавсияси билан қабул қилишни маслаҳат беради. Агар рационда сут маҳсулотлари, кўкатлар, балиқ, дуккаклилар ва оқсилга бой озиқ-овқатлар етарли бўлса, организм зарур моддаларнинг аксариятини табиий равишда қабул қилади.

Олимлар хулосасига кўра, мувозанатли овқатланиш ва мунтазам жисмоний фаоллик суякларни йиллар давомида мустаҳкам сақлаш ҳамда остеопороз хавфини сезиларли даражада камайтиришнинг энг самарали усули ҳисобланади.

КальцийВитамин Д
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кеча, 17:23Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Кеча, 16:43Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотБуйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотКеча, 14:54Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишдиОлимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди25.07, 14:55Аёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиАёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлди25.07, 11:47Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25.07, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот