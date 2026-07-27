Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Боливияда содир бўлгани айтилаётган ноодатий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Телефонга чалғиб кетган аёл йўлни адаштириб, тасодифан бегона хонадон ҳовлисига кириб қолган.
Айнан шу пайтда уй эгаси автоматик дарвозани ёпиб, автомобилига ўтириб жўнаб кетмоқчи бўлган. Вазиятни англаб улгурмаган аёл эса ёпилиб қолган ҳовлида қолиб кетган.
Яхшиямки, аёл уй эгасига овоз беришга улгурган. Унинг чақириғини эшитган уй эгаси дарҳол тўхтаб, дарвозани қайта очган ва аёлни ташқарига чиқарган. Ҳодиса давомида ҳеч ким жабрланмаган.
Кўпчилик ушбу воқеа телефонга ортиқча чалғиш баъзан кутилмаган вазиятларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор эслатишини таъкидламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…