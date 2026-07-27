Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолди

·236·Дунё
Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолди

Боливияда содир бўлгани айтилаётган ноодатий ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Телефонга чалғиб кетган аёл йўлни адаштириб, тасодифан бегона хонадон ҳовлисига кириб қолган.

Айнан шу пайтда уй эгаси автоматик дарвозани ёпиб, автомобилига ўтириб жўнаб кетмоқчи бўлган. Вазиятни англаб улгурмаган аёл эса ёпилиб қолган ҳовлида қолиб кетган.

Яхшиямки, аёл уй эгасига овоз беришга улгурган. Унинг чақириғини эшитган уй эгаси дарҳол тўхтаб, дарвозани қайта очган ва аёлни ташқарига чиқарган. Ҳодиса давомида ҳеч ким жабрланмаган.

Кўпчилик ушбу воқеа телефонга ортиқча чалғиш баъзан кутилмаган вазиятларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор эслатишини таъкидламоқда.

Боливия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликБугун, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотБугун, 22:58Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиРоссия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиБугун, 17:49«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот бердиБугун, 17:44Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиБугун, 17:3153 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда