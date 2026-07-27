Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинлик
Украина қуролли кучларининг Каспий денгизида Эрон савдо кемасига уюштирган ҳужуми оқибатида бир денгизчи ҳалок бўлганидан сўнг, Теҳрон ва Киев ўртасидаги муносабатлар энг юқори кескинлик даражасига етди. Эрон Украинага ўз ҳудудидан тўғридан-тўғри баллистик ракеталар орқали қасос зарбаси бериши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
Zamin.uz Украинанинг «Defense Express» ва «Страна» нашрлари таҳлилига таяниб, ушбу ҳарбий-сиёсий инқирознинг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.
1. Каспийдаги фожиа: Теҳрон ва Киевнинг ўзаро баёнотлари
Каспий денгизида Эрон савдо кемасига қилинган ҳужум оқибатида бир нафар денгизчининг ҳалок бўлиши Теҳроннинг кескин ва ваҳимали реакциясига сабаб бўлди. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмийси Киевни жиддий оқибатлардан огоҳлантирди.
Эрон ТИВ вакили Исмоил Бағоининг баёнотидан:
«Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг хатти-ҳаракатлари бутун дунёни янги жаҳон уруши ёқасига олиб келиши мумкин. Теҳрон ушбу ҳаракатларни жавобсиз қолдирмайди.»
Бунга жавобан Украина ташқи ишлар вазири Андрий Сибига Киевнинг расмий позициясини билдириб, Теҳрон «узоқ вақтдан бери Россиянинг Украинага қарши тажовузида фаол шерик бўлиб келаётганини» таъкидлади.
2. 2000 дан 4000 км гача: Эроннинг баллистик арсенали хавфи
Украинанинг «Defense Express» ва «Страна» нашрлари таҳлилига кўра, Теҳрон ўзининг ўрта ва узоқ масофали баллистик ракеталаридан фойдаланган ҳолда Украина ҳудудига тўғридан-тўғри зарба бериш ақлий ва ҳарбий салоҳиятига эга:
Ghadr, Emad ва Sejjil: Ушбу ракеталар тахминан 2000 км масофагача бўлган нишонларни йўқ қилиш қобилиятига эга.
Khorramshahr: Эрон арсеналидаги энг оғир ва узоқ масофали ракета бўлиб, Исроилга қилинган зарбалар давомида 4000 км гача бўлган масофага уча олишини амалда исботлаган.
3. Украина ҲАМ тизими: Patriot ракеталарни тўхтата оладими?
Ҳарбий экспертларнинг таъкидлашича, Украинанинг ҳозирги ҳаво ва ракетага қарши мудофаа тизими бундай турдаги оғир баллистик ракеталарга қарши ожизлик қилиши мумкин.
Patriot тизимлари: Эроннинг ўрта ва узоқ масофали оғир баллистик ракеталарига қарши ниҳоятда чекланган имкониятларга эга.
THAAD ва Arrow тизимлари: Бундай ракеталарни самарали ушлаб қолишга қодир бўлган ушбу замонавий мудофаа тизимлари Украина арсеналида умуман мавжуд эмас.
Эрон ракеталари ва Мудофаа тизимларининг қиёсий кўрсаткичлари
Ракета / Тизим номи
Учиш масофаси
Украинадаги ҳолати / Имконияти
Ghadr, Emad, Sejjil
~2 000 км
Patriot орқали тутиб қолиш имконияти жуда чекланган
Khorramshahr
~4 000 км
Нишонни уриш даражаси юқори, мудофаа қилиш мураккаб
THAAD / Arrow
—
Ушбу мудофаа тизимлари Украинада мавжуд эмас
4. Эроннинг ракета заҳиралари қай аҳволда?
«Defense Express» нашрининг қайд этишича, Эроннинг ўрта масофага учадиган ракеталар захираси сўнгги бир йил ичида сезиларли даражада камайган. Бунга иккита асосий омил сабаб бўлган:
Исроил ҳудудига уюштирилган оммавий ракета зарбалари давомида кўп миқдордаги арсеналнинг сарфланиши.
АҚШ ва Исроил томонидан Эрондаги учириш майдончалари, қурол омборлари ҳамда ишлаб чиқариш объектларига берилган аниқ ҳаво зарбалари.
Ушбу муҳим геосиёсий ва ҳарбий янгиликни дўстларингизга юборинг!
Яқин Шарқ ва Украина атрофидаги мураккаб вазият глобал хавфсизликка тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмоқда.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Эрон Украинага тўғридан-тўғри баллистик ракета зарбаси беришга жазм қиладими ёки бу шунчаки сиёсий таҳдидми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…