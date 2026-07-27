Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинлик

·0·Дунё
Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинлик

Украина қуролли кучларининг Каспий денгизида Эрон савдо кемасига уюштирган ҳужуми оқибатида бир денгизчи ҳалок бўлганидан сўнг, Теҳрон ва Киев ўртасидаги муносабатлар энг юқори кескинлик даражасига етди. Эрон Украинага ўз ҳудудидан тўғридан-тўғри баллистик ракеталар орқали қасос зарбаси бериши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.

Zamin.uz Украинанинг «Defense Express» ва «Страна» нашрлари таҳлилига таяниб, ушбу ҳарбий-сиёсий инқирознинг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.

1. Каспийдаги фожиа: Теҳрон ва Киевнинг ўзаро баёнотлари

Каспий денгизида Эрон савдо кемасига қилинган ҳужум оқибатида бир нафар денгизчининг ҳалок бўлиши Теҳроннинг кескин ва ваҳимали реакциясига сабаб бўлди. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмийси Киевни жиддий оқибатлардан огоҳлантирди.

Эрон ТИВ вакили Исмоил Бағоининг баёнотидан:

«Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг хатти-ҳаракатлари бутун дунёни янги жаҳон уруши ёқасига олиб келиши мумкин. Теҳрон ушбу ҳаракатларни жавобсиз қолдирмайди.»

Бунга жавобан Украина ташқи ишлар вазири Андрий Сибига Киевнинг расмий позициясини билдириб, Теҳрон «узоқ вақтдан бери Россиянинг Украинага қарши тажовузида фаол шерик бўлиб келаётганини» таъкидлади.

2. 2000 дан 4000 км гача: Эроннинг баллистик арсенали хавфи

Украинанинг «Defense Express» ва «Страна» нашрлари таҳлилига кўра, Теҳрон ўзининг ўрта ва узоқ масофали баллистик ракеталаридан фойдаланган ҳолда Украина ҳудудига тўғридан-тўғри зарба бериш ақлий ва ҳарбий салоҳиятига эга:

  • Ghadr, Emad ва Sejjil: Ушбу ракеталар тахминан 2000 км масофагача бўлган нишонларни йўқ қилиш қобилиятига эга.

  • Khorramshahr: Эрон арсеналидаги энг оғир ва узоқ масофали ракета бўлиб, Исроилга қилинган зарбалар давомида 4000 км гача бўлган масофага уча олишини амалда исботлаган.

3. Украина ҲАМ тизими: Patriot ракеталарни тўхтата оладими?

Ҳарбий экспертларнинг таъкидлашича, Украинанинг ҳозирги ҳаво ва ракетага қарши мудофаа тизими бундай турдаги оғир баллистик ракеталарга қарши ожизлик қилиши мумкин.

  • Patriot тизимлари: Эроннинг ўрта ва узоқ масофали оғир баллистик ракеталарига қарши ниҳоятда чекланган имкониятларга эга.

  • THAAD ва Arrow тизимлари: Бундай ракеталарни самарали ушлаб қолишга қодир бўлган ушбу замонавий мудофаа тизимлари Украина арсеналида умуман мавжуд эмас.

Эрон ракеталари ва Мудофаа тизимларининг қиёсий кўрсаткичлари

Ракета / Тизим номи

Учиш масофаси

Украинадаги ҳолати / Имконияти

Ghadr, Emad, Sejjil

~2 000 км

Patriot орқали тутиб қолиш имконияти жуда чекланган

Khorramshahr

~4 000 км

Нишонни уриш даражаси юқори, мудофаа қилиш мураккаб

THAAD / Arrow

Ушбу мудофаа тизимлари Украинада мавжуд эмас

4. Эроннинг ракета заҳиралари қай аҳволда?

«Defense Express» нашрининг қайд этишича, Эроннинг ўрта масофага учадиган ракеталар захираси сўнгги бир йил ичида сезиларли даражада камайган. Бунга иккита асосий омил сабаб бўлган:

  1. Исроил ҳудудига уюштирилган оммавий ракета зарбалари давомида кўп миқдордаги арсеналнинг сарфланиши.

  2. АҚШ ва Исроил томонидан Эрондаги учириш майдончалари, қурол омборлари ҳамда ишлаб чиқариш объектларига берилган аниқ ҳаво зарбалари.

Ушбу муҳим геосиёсий ва ҳарбий янгиликни дўстларингизга юборинг!

Яқин Шарқ ва Украина атрофидаги мураккаб вазият глобал хавфсизликка тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Эрон Украинага тўғридан-тўғри баллистик ракета зарбаси беришга жазм қиладими ёки бу шунчаки сиёсий таҳдидми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотБугун, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиБугун, 19:30Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиРоссия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиБугун, 17:49«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот бердиБугун, 17:44Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиБугун, 17:3153 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда