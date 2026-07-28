Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда

·0·Спорт
Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда

Миланнинг Интер клуби ёзги трансферлар мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, таркибни кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқмоқда. Sportиталиа нашрининг хабар беришича, Англиянинг Ливерпул жамоаси яримҳимоячиси Куртис Жонс “нерадзуррилар” эътибор марказида қолмоқда ва томонлар ўртасидаги қизиқиш ҳамон долзарб ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш борасида асосий келишувга эришиб бўлди. Маълум бўлишича, Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси Жон Стоунз эркин агент сифатида Милано клубига кўчиб ўтиши кутилмоқда. Томонлар йилига 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартнома бўйича келишувга эришган. Ушбу трансфер учун трансфер нархи тўланмаслиги Интер бюджетини тежаб қолиш ва асосий эътиборни Куртис Жонс трансферига қаратиш имконини бермоқда.

Ливерпул позицияси ва бош мураббийнинг режалари

Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола матбуот олдидаги чиқишларида инглизистонлик яримҳимоячига бўлган юксак ҳурматини очиқ эътироф этди. Мутахассис футболчини жорий мавсумда ҳам ўз жамоасида сақлаб қолишни исташини билдирди. Бироқ, мураббийнинг баёнотларига қарамай, футболчининг ўзи Италия чемпионатига йўл олиш эҳтимолини рад этмаяпти.

2001 йилда туғилган яримҳимоячининг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Шартнома муддати тугашига ҳали вақт борлиги боис, инглиз клуби футболчи учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда. Интер эса июн ойи охирида тақдим этган 25 миллион евролик таклифидан нарига ўтгани йўқ. Миландагилар учун бу сумма ҳозирги молиявий шароитда юқори ҳисобланади.

Трансферни секинлаштираётган омиллар

  • Давиде Фраттесининг сотуви амалга ошмагани
  • Клуб трансфер бюджетининг чеклангани
  • Ливерпул талаб қилаётган нархнинг юқорилиги
  • Футболчининг Италияга ўтиш истаги
Жорий йилнинг январ ойидаги ҳолатдан фарқли ўлароқ, вазият тубдан ўзгарган. Ҳозирги кунда Давиде Фраттесининг сотуви муваффақиятсиз якунлангани Куртис Жонснинг трансферига асосий тўсқинлик қилмоқда. Агар Интер яримҳимоя чизиғидан бошқа футболчини сотиб юбормаса, инглиз яримҳимоячисини ўз сафига қўшиб олиши қийин кечади.

Шунга қарамай, Куртис Жонснинг ўзи Интер раҳбариятига Милан клубига ўтишга тайёрлигини бир неча бор билдирган. Ҳозирча расмий таклифлар юборилмаган бўлса-да, мазкур трансфер йўлидаги музокаралар мавсум охиригача давом этиши кутилмоқда.

ИнтерКуртис ЖонесЛиверпоолТрансферСерия А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди