Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда
Миланнинг Интер клуби ёзги трансферлар мавсумидаги фаолиятини давом эттириб, таркибни кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқмоқда. Sportиталиа нашрининг хабар беришича, Англиянинг Ливерпул жамоаси яримҳимоячиси Куртис Жонс “нерадзуррилар” эътибор марказида қолмоқда ва томонлар ўртасидаги қизиқиш ҳамон долзарб ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш борасида асосий келишувга эришиб бўлди. Маълум бўлишича, Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси Жон Стоунз эркин агент сифатида Милано клубига кўчиб ўтиши кутилмоқда. Томонлар йилига 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартнома бўйича келишувга эришган. Ушбу трансфер учун трансфер нархи тўланмаслиги Интер бюджетини тежаб қолиш ва асосий эътиборни Куртис Жонс трансферига қаратиш имконини бермоқда.
Ливерпул позицияси ва бош мураббийнинг режалариЛиверпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола матбуот олдидаги чиқишларида инглизистонлик яримҳимоячига бўлган юксак ҳурматини очиқ эътироф этди. Мутахассис футболчини жорий мавсумда ҳам ўз жамоасида сақлаб қолишни исташини билдирди. Бироқ, мураббийнинг баёнотларига қарамай, футболчининг ўзи Италия чемпионатига йўл олиш эҳтимолини рад этмаяпти.
2001 йилда туғилган яримҳимоячининг Ливерпул билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Шартнома муддати тугашига ҳали вақт борлиги боис, инглиз клуби футболчи учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда. Интер эса июн ойи охирида тақдим этган 25 миллион евролик таклифидан нарига ўтгани йўқ. Миландагилар учун бу сумма ҳозирги молиявий шароитда юқори ҳисобланади.
Трансферни секинлаштираётган омиллар
- Давиде Фраттесининг сотуви амалга ошмагани
- Клуб трансфер бюджетининг чеклангани
- Ливерпул талаб қилаётган нархнинг юқорилиги
- Футболчининг Италияга ўтиш истаги
Шунга қарамай, Куртис Жонснинг ўзи Интер раҳбариятига Милан клубига ўтишга тайёрлигини бир неча бор билдирган. Ҳозирча расмий таклифлар юборилмаган бўлса-да, мазкур трансфер йўлидаги музокаралар мавсум охиригача давом этиши кутилмоқда.
…