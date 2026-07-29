КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетди
Жорий йилнинг 29-июль куни нуфузли Фортуне Глобал 500 рўйхати эълон қилинди ва у глобал автомобилсозлик ҳамда унга турдош тармоқлардаги молиявий вазиятни яққол намойиш этди. Мазкур рўйхатга Хитойнинг ўнта етакчи автомобил ва эҳтиёт қисмлари ишлаб чиқарувчи компаниялари киритилган бўлиб, улар орасида КАТЛ батареялар гиганти ҳам бор. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур корхонанинг рентабеллик кўрсаткичи қатор автогигантлар кўрсаткичидан бир неча баробар юқори экани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистик маълумотларга кўра, КАТЛ компанияси 17 фоизлик рентабеллик даражаси билан мазкур рўйхатдаги соҳа вакиллари орасида яққол пешқадамга айланди. Бу кўрсаткич рўйхатга киритилган саккизта йирик автоишлаб чиқарувчининг ўртача рентабеллик кўрсаткичидан нақд 11 баробардан зиёд ошиб кетган. Шунингдек, 2025-йилда КАТЛ қўлга киритган соф фойда миқдори 10 миллиард долларни ташкил этган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу молиявий натижа ўта салмоқли бўлиб, тўртта йирик автомобилсозлик компанияси — BYD, Chery, ФАВ ва САИК нинг йиллик умумий соф фойдасига тенг келади. Бу эса замонавий транспорт саноатида автомобилнинг ўзини йиғишдан кўра, унинг энг қимматбаҳо қисми бўлган аккумулятор ва энергия элементларини ишлаб чиқариш анча даромадли эканини кўрсатиб қўйди.
Саноатдаги молиявий босим ва ўзгаришлар2026-йилнинг биринчи ярмида КАТЛ ўзининг даромадлари ва умумий фойда ҳажмини оширишга муваффақ бўлди. Ҳолбуки, айни шу даврда кўплаб анъанавий автомобилсозлар жиддий операцион босим ва қийинчиликларга дуч келишди. Хусусан, кўриб чиқилаётган даврда мамлакат автомобилсозлик саноатининг умумий фойдаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоизга камайгани кузатилди.
Тармоқдаги умумий тушкунлик фонида автомобил секторининг рентабеллиги турдош соҳаларнинг ўртача кўрсаткичидан ҳам паст бўлиб чиқди. Шунга қарамай, айрим компаниялар бозор талабларига мослашиб, яхши натижаларни қайд этмоқда. Масалан, Chery илк бор биржа савдоларида қатнашувчи мустақил компания сифатида ушбу нуфузли рўйхатдан жой олди.
Етакчиларнинг кўрсаткичлариАвтоишлаб чиқарувчилар орасида молиявий барқарорлик даражаси турлича шаклланган. Хусусан:
- Chery компанияси автомобилсозлик сегментида 6,3 фоизлик рентабеллик билан етакчилик қилмоқда.
- BYD эса 4,1 фоизлик кўрсаткич билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
- Шу билан бирга, BYD компаниясининг хорижий бозорлардаги тушуми умумий даромадининг қарийб 40 фоизини ташкил этгани ва унинг янги энергия манбаларида ишлайдиган автомобиллари савдоси глобал рейтингларда биринчиликни сақлаб қолгани қайд этилди.
…