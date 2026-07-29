КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетди

·25·Техно
КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетди

Жорий йилнинг 29-июль куни нуфузли Фортуне Глобал 500 рўйхати эълон қилинди ва у глобал автомобилсозлик ҳамда унга турдош тармоқлардаги молиявий вазиятни яққол намойиш этди. Мазкур рўйхатга Хитойнинг ўнта етакчи автомобил ва эҳтиёт қисмлари ишлаб чиқарувчи компаниялари киритилган бўлиб, улар орасида КАТЛ батареялар гиганти ҳам бор. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур корхонанинг рентабеллик кўрсаткичи қатор автогигантлар кўрсаткичидан бир неча баробар юқори экани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, КАТЛ компанияси 17 фоизлик рентабеллик даражаси билан мазкур рўйхатдаги соҳа вакиллари орасида яққол пешқадамга айланди. Бу кўрсаткич рўйхатга киритилган саккизта йирик автоишлаб чиқарувчининг ўртача рентабеллик кўрсаткичидан нақд 11 баробардан зиёд ошиб кетган. Шунингдек, 2025-йилда КАТЛ қўлга киритган соф фойда миқдори 10 миллиард долларни ташкил этган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу молиявий натижа ўта салмоқли бўлиб, тўртта йирик автомобилсозлик компанияси — BYD, Chery, ФАВ ва САИК нинг йиллик умумий соф фойдасига тенг келади. Бу эса замонавий транспорт саноатида автомобилнинг ўзини йиғишдан кўра, унинг энг қимматбаҳо қисми бўлган аккумулятор ва энергия элементларини ишлаб чиқариш анча даромадли эканини кўрсатиб қўйди.

Саноатдаги молиявий босим ва ўзгаришлар

2026-йилнинг биринчи ярмида КАТЛ ўзининг даромадлари ва умумий фойда ҳажмини оширишга муваффақ бўлди. Ҳолбуки, айни шу даврда кўплаб анъанавий автомобилсозлар жиддий операцион босим ва қийинчиликларга дуч келишди. Хусусан, кўриб чиқилаётган даврда мамлакат автомобилсозлик саноатининг умумий фойдаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоизга камайгани кузатилди.

Тармоқдаги умумий тушкунлик фонида автомобил секторининг рентабеллиги турдош соҳаларнинг ўртача кўрсаткичидан ҳам паст бўлиб чиқди. Шунга қарамай, айрим компаниялар бозор талабларига мослашиб, яхши натижаларни қайд этмоқда. Масалан, Chery илк бор биржа савдоларида қатнашувчи мустақил компания сифатида ушбу нуфузли рўйхатдан жой олди.

Етакчиларнинг кўрсаткичлари

Автоишлаб чиқарувчилар орасида молиявий барқарорлик даражаси турлича шаклланган. Хусусан:

  • Chery компанияси автомобилсозлик сегментида 6,3 фоизлик рентабеллик билан етакчилик қилмоқда.
  • BYD эса 4,1 фоизлик кўрсаткич билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
  • Шу билан бирга, BYD компаниясининг хорижий бозорлардаги тушуми умумий даромадининг қарийб 40 фоизини ташкил этгани ва унинг янги энергия манбаларида ишлайдиган автомобиллари савдоси глобал рейтингларда биринчиликни сақлаб қолгани қайд этилди.
Умуман олганда, Фортуне Глобал 500 маълумотлари электр транспорт воситалари даврида технологик бутловчи қисмлар, хусусан, энергия йиғувчи аккумуляторлар ишлаб чиқариш автомобил йиғиш бизнесига қараганда анча фойдали ва барқарор бизнес моделига айланганини яққол тасдиқлайди.

КАТЛАвтомобилсозликБатареяРентабелликХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиХитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 12:59SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиSpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиБугун, 12:24Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиБугун, 11:23Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб