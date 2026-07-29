Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилди

·29·Спорт
Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилди

Мюнхеннинг Бавария клуби ва Германия терма жамоаси афсонавий дарвозабони Мануэль Ноер профессионал футболчилик фаолиятига якун ясаш санасини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, замонавий "свеепер-кеепер" (либеро-дарвозабон) ролининг асосчиси ҳисобланган тажрибали посбон жорий шартномаси якунига етгач, яни 2026/27 йилги мавсум охирида бутсаларини михга илишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 40 ёшда бўлган тажрибали футболчи Мюнхен клуби билан шартномасини яна бир йилга узайтирганди. Тегернсеедаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғини чоғида ўз келажагига ойдинлик киритган дарвозабон сўнгги йилларини юқори саважада ўтказиш ниятида эканини яширмади. Ноернинг сўзларига кўра, у ҳар бир учрашувга алоҳида ёндашади ва хайрлашув мавсумини ўтказаётганини ўйламайди.

Чемпионлар лигасидаги улкан мақсад

Фаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган Ноер ўз коллекциясига яна бир Европа Чемпионлар лигаси кубогини қўшиб қўймоқчи. Ҳозирда унинг ҳисобида Бавария сафида қўлга киритилган икки ғалаба мавжуд. Ўтган мавсум Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен тўсиғидан ўта олмаган Мюнхен жамоаси бу сафар янада кучлироқ таркиб билан майдонга тушмоқда.

Ноернинг таъкидлашича, жамоанинг асосий мақсади ҳар бир мусобақада фақат ғалаба қозонишдан иборат. Шунингдек, у ўтган мавсумда ўзининг рекорд даражадаги 13-Бундеслига чемпионлигини нишонлаганига қарамай, мотивацияси пасаймаганини ва жорий таркиб барча совринлар учун кураша олишига ишонтирмоқда.

Ворис масадаси ва ёшларга кўмак

Футболчи ўзининг майдондаги ўйинлари билан бирга келажакдаги меросига ҳам эътибор қаратмоқда. Бавария раҳбарияти аллақачон афсонавий дарвозабонга муносиб ворис қидиришни бошлаган бўлиб, ёш иқтидор эгаси Жонас Урбиг Ноернинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган асосий номзод сифатида кўрилмоқда.

Тажрибали посбон ёш футболчилар билан ишлашга тайёр эканини ва жамоадаги дарвозабонлар гуруҳи бир-бирини қўллаб-қувватлашини алоҳида таъкидлади. Свен Улрайх ва бошқа ёш дарвозабонлар билан биргаликда улар жамоа манфаати учун бор кучини беришга интилмоқда. Ноернинг фикрича, соғлом рақобат ва ўзаро ёрдам келажакдаги муваффақиятлар гаровидир.

Мануэль НоерБаварияЧемпионлар лигасиМюнхенГермания футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди