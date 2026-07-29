Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилди
Мюнхеннинг Бавария клуби ва Германия терма жамоаси афсонавий дарвозабони Мануэль Ноер профессионал футболчилик фаолиятига якун ясаш санасини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, замонавий "свеепер-кеепер" (либеро-дарвозабон) ролининг асосчиси ҳисобланган тажрибали посбон жорий шартномаси якунига етгач, яни 2026/27 йилги мавсум охирида бутсаларини михга илишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 40 ёшда бўлган тажрибали футболчи Мюнхен клуби билан шартномасини яна бир йилга узайтирганди. Тегернсеедаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғини чоғида ўз келажагига ойдинлик киритган дарвозабон сўнгги йилларини юқори саважада ўтказиш ниятида эканини яширмади. Ноернинг сўзларига кўра, у ҳар бир учрашувга алоҳида ёндашади ва хайрлашув мавсумини ўтказаётганини ўйламайди.
Чемпионлар лигасидаги улкан мақсадФаолияти давомида кўплаб совринларни қўлга киритган Ноер ўз коллекциясига яна бир Европа Чемпионлар лигаси кубогини қўшиб қўймоқчи. Ҳозирда унинг ҳисобида Бавария сафида қўлга киритилган икки ғалаба мавжуд. Ўтган мавсум Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен тўсиғидан ўта олмаган Мюнхен жамоаси бу сафар янада кучлироқ таркиб билан майдонга тушмоқда.
Ноернинг таъкидлашича, жамоанинг асосий мақсади ҳар бир мусобақада фақат ғалаба қозонишдан иборат. Шунингдек, у ўтган мавсумда ўзининг рекорд даражадаги 13-Бундеслига чемпионлигини нишонлаганига қарамай, мотивацияси пасаймаганини ва жорий таркиб барча совринлар учун кураша олишига ишонтирмоқда.
Ворис масадаси ва ёшларга кўмакФутболчи ўзининг майдондаги ўйинлари билан бирга келажакдаги меросига ҳам эътибор қаратмоқда. Бавария раҳбарияти аллақачон афсонавий дарвозабонга муносиб ворис қидиришни бошлаган бўлиб, ёш иқтидор эгаси Жонас Урбиг Ноернинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган асосий номзод сифатида кўрилмоқда.
Тажрибали посбон ёш футболчилар билан ишлашга тайёр эканини ва жамоадаги дарвозабонлар гуруҳи бир-бирини қўллаб-қувватлашини алоҳида таъкидлади. Свен Улрайх ва бошқа ёш дарвозабонлар билан биргаликда улар жамоа манфаати учун бор кучини беришга интилмоқда. Ноернинг фикрича, соғлом рақобат ва ўзаро ёрдам келажакдаги муваффақиятлар гаровидир.
…