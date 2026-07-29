Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилинди

·28·Жамият
Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилинди

Тошкент халқаро аэропортида хориждан олиб кирилаётган йирик миқдордаги синтетик наркотик модда фош этилди. Божхона назорати давомида 4,4 килограмм “Мефедрон” гиёҳвандлик моддаси мусодара қилинди.

Маълум қилинишича, “Бангкок – Шаржа – Тошкент” йўналиши бўйича парвоз қилган, 1994 йилда туғилган Қозоғистон фуқаросининг қўл юклари синчиклаб текширилган. Натижада 8 дона ширинлик қадоқлари ҳамда 5 дона пластик идиш ичига усталик билан яширилган жами 4,4 килограмм “Мефедрон” аниқланган.

Ҳолат юзасидан тегишли тартибда суриштирув ишлари бошланган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мазкур наркотик моддани мамлакат ҳудудига олиб кириш ортида турган шахслар ва унинг келиб чиқиш манбасини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.

ТошкентҚозоғистонБангкокШаржаМефедрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиСирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиБугун, 15:00Суд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиСуд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиБугун, 12:55Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиБугун, 12:51Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Бугун, 12:19Футболчи Ҳожимат Эркинов уйланди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов уйланди (видео)Бугун, 12:01Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиOnix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди