Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчи
Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича расмий музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, Германия гранди Англия терма жамоаси сардорига 2029 йилгача мўлжалланган янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. 33 ёшни қарши олишига қарамай, тажрибали футболчи клубнинг спорт лойиҳасидаги энг асосий фигуралардан бири бўлиб қолмоқда ва ўз келажагини мюнхенликлар билан боғлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport Bild нашри маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар футболчи жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини як 男の子иб, август ойининг бошида Венсан Компани жамоасига қўшилганидан сўнг расман бошланади. Ҳозирда йилига тахминан 25 миллион евро маош олувчи ҳужумчининг даромадига ёши туфайли пасайтириш киритилиши режалаштирилмаган ва у клубнинг энг кўп ҳақ олувчи футболчиларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда. Мюнхен клубида бу музокараларга спорт директори Макс Эберл ва бош директор Ян-Кристиан Дризен бошчилик қилади.
Халқаро қизиқиш ва футболчининг танловиКейнга нисбатан халқаро трансфер бозорида жиддий қизиқишлар сақланиб қолаётганига қарамай, у фаолиятини Германияда давом эттиришни афзал кўрмоқда. Хусусан, Барселона ва Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клублари тажрибали ҳужумчининг хизматлари билан қизиқиб кўрган. Бироқ футболчининг ўзи бошқа чақирувларни қабул қилишни истамаяпти ва эътиборини тўлиқ Мюнхердаги меросига қаратган. У мавсумнинг оғир юкламалари ва халқаро ўйинлар сабабли музокараларни кейинроққа суришни маъқул кўрган эди.
Музокараларда футболчининг манфаатларини унинг отаси Пат ва акаси Чарли ҳимоя қилади. Бавария раҳбарияти эса ўзининг асосий тўпурарининг келажагини имкон қадар тезроқ кафолатлаб қўймоқчи, чунки унинг жаҳон миқёсидаги нуфузи ҳамон юқорилигича қолмоқда. Кейннинг ўзи ҳам жисмоний ҳолатини сақлаб қолган ҳолда юқори даражада тўп суришда давом этишни ният қилган.
Ролнинг ўзгариши ва келажакдаги режаларКелгуси шартнома музокараларидаги энг қизиқарли жиҳатлардан бири Гарри Кейннинг майдондаги вазифалари ўзгариши мумкинлиги билан боғлиқ. Фаолиятининг сўнгги йилларига яқинлашаётган 33 ёшли ҳужумчи ўйин услубини мослаштириб, кўпроқ плеймейкерлик ва ижодий вазифаларни бажаришга очиқ эканини билдирган. Бу ўзгариш унга юқори даражадаги фаолиятини узайтириш ва 2030 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиш режасини амалга оширишга ёрдам беради.
Бош мураббий Венсан Компани турли хил ўйин тизимларини қўллашни хуш кўриши сабабли, Кейннинг чуқурроққа тушиб ҳаракат қилиш ва ўзининг ажойиб тўп узатиш қобилиятини намоён этиши жамоа ҳужумларига янги ранг бағишлайди. Шунингдек, Бавария Кейннинг қолишидан қатъи назар, келгуси трансфер ойналарида яна бир юқори савияли ҳужумчини таркибга қўшиб олиш вариантини истисно этмагани хабар қилинмоқда.
…