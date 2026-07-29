Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчи

·0·Спорт
Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчи

Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Гарри Кейн билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича расмий музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, Германия гранди Англия терма жамоаси сардорига 2029 йилгача мўлжалланган янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилишни режалаштирмоқда. 33 ёшни қарши олишига қарамай, тажрибали футболчи клубнинг спорт лойиҳасидаги энг асосий фигуралардан бири бўлиб қолмоқда ва ўз келажагини мюнхенликлар билан боғлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport Bild нашри маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар футболчи жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини як 男の子иб, август ойининг бошида Венсан Компани жамоасига қўшилганидан сўнг расман бошланади. Ҳозирда йилига тахминан 25 миллион евро маош олувчи ҳужумчининг даромадига ёши туфайли пасайтириш киритилиши режалаштирилмаган ва у клубнинг энг кўп ҳақ олувчи футболчиларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда. Мюнхен клубида бу музокараларга спорт директори Макс Эберл ва бош директор Ян-Кристиан Дризен бошчилик қилади.

Халқаро қизиқиш ва футболчининг танлови

Кейнга нисбатан халқаро трансфер бозорида жиддий қизиқишлар сақланиб қолаётганига қарамай, у фаолиятини Германияда давом эттиришни афзал кўрмоқда. Хусусан, Барселона ва Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клублари тажрибали ҳужумчининг хизматлари билан қизиқиб кўрган. Бироқ футболчининг ўзи бошқа чақирувларни қабул қилишни истамаяпти ва эътиборини тўлиқ Мюнхердаги меросига қаратган. У мавсумнинг оғир юкламалари ва халқаро ўйинлар сабабли музокараларни кейинроққа суришни маъқул кўрган эди.

Музокараларда футболчининг манфаатларини унинг отаси Пат ва акаси Чарли ҳимоя қилади. Бавария раҳбарияти эса ўзининг асосий тўпурарининг келажагини имкон қадар тезроқ кафолатлаб қўймоқчи, чунки унинг жаҳон миқёсидаги нуфузи ҳамон юқорилигича қолмоқда. Кейннинг ўзи ҳам жисмоний ҳолатини сақлаб қолган ҳолда юқори даражада тўп суришда давом этишни ният қилган.

Ролнинг ўзгариши ва келажакдаги режалар

Келгуси шартнома музокараларидаги энг қизиқарли жиҳатлардан бири Гарри Кейннинг майдондаги вазифалари ўзгариши мумкинлиги билан боғлиқ. Фаолиятининг сўнгги йилларига яқинлашаётган 33 ёшли ҳужумчи ўйин услубини мослаштириб, кўпроқ плеймейкерлик ва ижодий вазифаларни бажаришга очиқ эканини билдирган. Бу ўзгариш унга юқори даражадаги фаолиятини узайтириш ва 2030 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиш режасини амалга оширишга ёрдам беради.

Бош мураббий Венсан Компани турли хил ўйин тизимларини қўллашни хуш кўриши сабабли, Кейннинг чуқурроққа тушиб ҳаракат қилиш ва ўзининг ажойиб тўп узатиш қобилиятини намоён этиши жамоа ҳужумларига янги ранг бағишлайди. Шунингдек, Бавария Кейннинг қолишидан қатъи назар, келгуси трансфер ойналарида яна бир юқори савияли ҳужумчини таркибга қўшиб олиш вариантини истисно этмагани хабар қилинмоқда.

Гарри КейнБаварияМюнхенГерманияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди