Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)

·57·Маданият
Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)

26–29 июль кунлари Қирғизистон Республикасининг Иссиқкўл вилоятида Ўзбекистон Маданият вазирлиги ташаббуси билан ташкил этилган “Ўзбекистон маданияти кунлари” тадбирлари муваффақиятли якунланди.

Маданий дастур доирасида ўзбек халқининг бой маданий мероси, мумтоз ва замонавий санъат намуналари, миллий мусиқа ҳамда рақс анъаналари кенг намойиш этилди. Тадбирлар давомида икки қардош халқ ўртасидаги маданий алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилувчи кўплаб чиқишлар намойиш этилди.

Тадбирнинг энг эътиборли лаҳзаларидан бири Ўзбекистон ва Қирғизистон халқ артисти Озодбек Назарбековнинг саҳнадаги самимий чиқиши бўлди. Санъаткор Иссиқкўлнинг бетакрор табиати унга илҳом бағишлаганини таъкидлар экан, қардош халқнинг ишончи ва эътирофига муносиб ижод қилишни ўзи учун катта масъулият деб билишини қайд этди.

Озодбек НазарбековИссиқкўлЎзбекистонҚирғизистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Бугун, 14:54Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Бугун, 14:34Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Хонанда Озода Нурсаидованинг сирли сафари манзили аниқланди!Бугун, 05:33Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!Бугун, 05:04Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильмиNetflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильмиКеча, 19:27Бир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиБир миллиардлик натижа: 2026 йилнинг энг даромадли фильми номи очиқландиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида