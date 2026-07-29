Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлари

·0·Дунё
Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлари

Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ТАСС агентлигига берган интервьюсида Германия канцлери Фридрих Мерцнинг баёнотларига кескин муносабат билдирди. Лавровнинг таъкидлашича, Россия ҳозирда нацистларнинг бевосита издошлари ва авлодлари билан уруш ҳолатида.

Zamin.uz Лавровнинг шов-шувли баёноти, Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи атрофидаги айбловлар ва Москва-Берлин муносабатларидаги янги кескинлик тафсилотларини тақдим этади.

1. «Тайёр бўлинг»: Лавровдан Берлинга кескин оғзаки зарба

Сергей Лавров Германия канцлери Фридрих Мерцнинг «Россияга қарши курашиш» ва Европада яна етакчиликни қўлга олиш ҳақидаги баёнотларига тўхталиб, Берлинни тарих сабоқларини унутмасликка чақирди.

Сергей Лавровнинг ТАСС агентлигига берган интервьюсидан:

«Германия канцлери Фридрих Мерц Европада яна раҳбар бўлишларини очиқ айтмоқда. Агар сиз шунчалик очиқчасига гапирсангиз, тайёр бўлинг. Россияга қарши курашиш истаги ҳақида бир неча бор гапирган Мерц нацистлар Германияси раҳбарлари билан охир-оқибат нима бўлганини эслаши керак».

2. ТРХ айбловлари: Мерцнинг отаси ва бобоси ҳақидаги даъволар

Бир йил аввал Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) Фридрих Мерцнинг оилавий илдизларига оид маълумотларни эълон қилган эди. Россия разведкаси маълумотларига кўра, Германия канцлерига болалигидан реваншизм ғоялари сингдирилган:

  • Отаси — Йоахим Мерц: Гитлер армияси (Вермахт) сафида жанг қилган. 1945 йил баҳорида америкаликлар томонидан асирга олинган ва АҚШ оккупация зонасига юборилган.

  • Она томондан бобоси — Йозеф Совиньи: Учинчи Рейх даврида Брилон шаҳри мэри бўлиб ишлаган ва 1938 йилда НСДАП (Нацистлар партияси)га аъзо бўлган. У мэрлик даврида шаҳардаги иккита кўча номини «Адольф-Гитлер-Штрассе» ва «Герман-Геринг-Штрассе» деб ўзгартирган.

3. Геосиёсий кескинлик ва риториканинг кучайиши

Лавровнинг ушбу баёноти Россия ва Германия ўртасидаги дипломатик зиддиятлар энг юқори чўққисига чиққан бир пайтда янгради. Берлиннинг Украинани фаол қўллаб-қувватлаши ва Европа хавфсизлигидаги етакчилик амбициялари Москва томонидан бевосита таҳдид ва тарихий реваншизм сифатида баҳоланмоқда.

Сергей Лавровнинг баёноти ва Фридрих Мерц атрофидаги асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Баёнот берган шахс

Сергей Лавров (Россия ТИВ раҳбари)

Оммавий ахборот воситаси

ТАСС ахборот агентлиги

Асосий огоҳлантириш

Нацистлар Германияси раҳбарларининг қисматини эслашга чақириқ

Фридрих Мерцнинг отаси

Йоахим Мерц (Вермахт аскари, 1945 йилда АҚШ асирлигига тушган)

Фридрих Мерцнинг бобоси

Йозеф Совиньи (Брилон мэри, 1938 йилдан НСДАП аъзоси)

Россия ва Германия ўртасидаги дипломатик баҳслар ва тарихий хотира атрофидаги зиддиятлар бутун Европа хавфсизлик архитектурасига бевосита таъсир ўтказмоқда.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Москва ва Берлин ўртасидаги бундай оғзаки ва сиёсий кескинлик келажакда қандай оқибатларга олиб келиши мумкин? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда