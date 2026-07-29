Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлари
Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ТАСС агентлигига берган интервьюсида Германия канцлери Фридрих Мерцнинг баёнотларига кескин муносабат билдирди. Лавровнинг таъкидлашича, Россия ҳозирда нацистларнинг бевосита издошлари ва авлодлари билан уруш ҳолатида.
Zamin.uz Лавровнинг шов-шувли баёноти, Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи атрофидаги айбловлар ва Москва-Берлин муносабатларидаги янги кескинлик тафсилотларини тақдим этади.
1. «Тайёр бўлинг»: Лавровдан Берлинга кескин оғзаки зарба
Сергей Лавров Германия канцлери Фридрих Мерцнинг «Россияга қарши курашиш» ва Европада яна етакчиликни қўлга олиш ҳақидаги баёнотларига тўхталиб, Берлинни тарих сабоқларини унутмасликка чақирди.
Сергей Лавровнинг ТАСС агентлигига берган интервьюсидан:
«Германия канцлери Фридрих Мерц Европада яна раҳбар бўлишларини очиқ айтмоқда. Агар сиз шунчалик очиқчасига гапирсангиз, тайёр бўлинг. Россияга қарши курашиш истаги ҳақида бир неча бор гапирган Мерц нацистлар Германияси раҳбарлари билан охир-оқибат нима бўлганини эслаши керак».
2. ТРХ айбловлари: Мерцнинг отаси ва бобоси ҳақидаги даъволар
Бир йил аввал Россия Ташқи разведка хизмати (ТРХ) Фридрих Мерцнинг оилавий илдизларига оид маълумотларни эълон қилган эди. Россия разведкаси маълумотларига кўра, Германия канцлерига болалигидан реваншизм ғоялари сингдирилган:
Отаси — Йоахим Мерц: Гитлер армияси (Вермахт) сафида жанг қилган. 1945 йил баҳорида америкаликлар томонидан асирга олинган ва АҚШ оккупация зонасига юборилган.
Она томондан бобоси — Йозеф Совиньи: Учинчи Рейх даврида Брилон шаҳри мэри бўлиб ишлаган ва 1938 йилда НСДАП (Нацистлар партияси)га аъзо бўлган. У мэрлик даврида шаҳардаги иккита кўча номини «Адольф-Гитлер-Штрассе» ва «Герман-Геринг-Штрассе» деб ўзгартирган.
3. Геосиёсий кескинлик ва риториканинг кучайиши
Лавровнинг ушбу баёноти Россия ва Германия ўртасидаги дипломатик зиддиятлар энг юқори чўққисига чиққан бир пайтда янгради. Берлиннинг Украинани фаол қўллаб-қувватлаши ва Европа хавфсизлигидаги етакчилик амбициялари Москва томонидан бевосита таҳдид ва тарихий реваншизм сифатида баҳоланмоқда.
Сергей Лавровнинг баёноти ва Фридрих Мерц атрофидаги асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Баёнот берган шахс
Сергей Лавров (Россия ТИВ раҳбари)
Оммавий ахборот воситаси
ТАСС ахборот агентлиги
Асосий огоҳлантириш
Нацистлар Германияси раҳбарларининг қисматини эслашга чақириқ
Фридрих Мерцнинг отаси
Йоахим Мерц (Вермахт аскари, 1945 йилда АҚШ асирлигига тушган)
Фридрих Мерцнинг бобоси
Йозеф Совиньи (Брилон мэри, 1938 йилдан НСДАП аъзоси)
Россия ва Германия ўртасидаги дипломатик баҳслар ва тарихий хотира атрофидаги зиддиятлар бутун Европа хавфсизлик архитектурасига бевосита таъсир ўтказмоқда.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Москва ва Берлин ўртасидаги бундай оғзаки ва сиёсий кескинлик келажакда қандай оқибатларга олиб келиши мумкин? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…