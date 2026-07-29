АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқлади

·36·Техно
АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқлади

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) Хитойда ишлаб чиқарилган янги инсоний ва тўрт оёқли роботларни мамлакатга олиб киришни тақиқловчи қатъий чораларни жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чекловлар қаторига қайта тикланадиган энергия манбалари ҳамда аккумуляторларни электр тармоқлари ва маълумотлар марказлари ускуналарига улаш имконини берувчи тармоққа уланган инвертерлар ҳам киритилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу чекловлар Доналд Трамп маъмурияти Қўшма Штатларнинг сунъий интеллект таъминот занжирини Хитойдан келиб чиқиши мумкин бўлган киберхуружлар, маълумотлар ўғирланиши ва бошқа хавфлардан ҳимоя қилишни мақсад қилганини кўрсатади. Шунингдек, мазкур сиёсат компанияларни ишлаб чиқариш жараёнларини АҚШ ҳудудига кўчиришга ундашга қаратилган.

Миллий хавфсизлик ва киберхавфсизлик таҳдидлари

Федерал алоқа комиссияси баёнотида таъкидланишича, ушбу қурилмалар Америка иқтисодиёти ҳамда миллий хавфсизлигига путур етказиши мумкин бўлган заифликларни келтириб чиқариши эҳтимоли юқори. Хусусан, улар АҚШнинг муҳим инфратузилмаси учун жиддий киберхавфсизлик таҳдидини туғдириши мумкин.

Комиссия раиси Брендан Карр ўзининг пресс-релизида ФКК Американинг муҳим таъминот занжирлари хавфсизлигини таъминлашга ўз ҳиссасини қўшишда давом этишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу чоралар мамлакат технологик суверенитетини мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.

Томонлар муносабатлари ва Хитойнинг жавоб чоралари

Вашингтондаги Хитой элчихонаси мазкур қарорга кескин муносабат билдириб, Пекин Қўшма Штатларни икки мамлакат ишбилармон доираларининг объектив ва рационал овозларига қулоқ тутишга чақиришини маълум қилди. Элчихона хитойлик компанияларни қоралаш ва уларга санкциялар билан таҳдид қилишни тўхтатиш кераклигини талаб қилди.

Шунингдек, Хитой ҳукумати ўз манфаатларига жиддий зиён етказувчи ҳар қандай ҳаракатларга қарши барча зарур чораларни кўриши маълум қилинди. АҚШ Молия вазири Скотт Бессент эса ўз навбатида сунъий интеллект соҳасида ишлаётган хитойлик компаниялар Америка интеллектуал мулкини ўғирлагани учун АҚШ санкцияларига дуч келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.

АҚШХитойРоботларСунъий интеллектКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиRocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиБугун, 16:24Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 16:24Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиElon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтдиБугун, 15:57Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб