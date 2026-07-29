АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқлади
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) Хитойда ишлаб чиқарилган янги инсоний ва тўрт оёқли роботларни мамлакатга олиб киришни тақиқловчи қатъий чораларни жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чекловлар қаторига қайта тикланадиган энергия манбалари ҳамда аккумуляторларни электр тармоқлари ва маълумотлар марказлари ускуналарига улаш имконини берувчи тармоққа уланган инвертерлар ҳам киритилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу чекловлар Доналд Трамп маъмурияти Қўшма Штатларнинг сунъий интеллект таъминот занжирини Хитойдан келиб чиқиши мумкин бўлган киберхуружлар, маълумотлар ўғирланиши ва бошқа хавфлардан ҳимоя қилишни мақсад қилганини кўрсатади. Шунингдек, мазкур сиёсат компанияларни ишлаб чиқариш жараёнларини АҚШ ҳудудига кўчиришга ундашга қаратилган.
Миллий хавфсизлик ва киберхавфсизлик таҳдидлариФедерал алоқа комиссияси баёнотида таъкидланишича, ушбу қурилмалар Америка иқтисодиёти ҳамда миллий хавфсизлигига путур етказиши мумкин бўлган заифликларни келтириб чиқариши эҳтимоли юқори. Хусусан, улар АҚШнинг муҳим инфратузилмаси учун жиддий киберхавфсизлик таҳдидини туғдириши мумкин.
Комиссия раиси Брендан Карр ўзининг пресс-релизида ФКК Американинг муҳим таъминот занжирлари хавфсизлигини таъминлашга ўз ҳиссасини қўшишда давом этишини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу чоралар мамлакат технологик суверенитетини мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.
Томонлар муносабатлари ва Хитойнинг жавоб чоралариВашингтондаги Хитой элчихонаси мазкур қарорга кескин муносабат билдириб, Пекин Қўшма Штатларни икки мамлакат ишбилармон доираларининг объектив ва рационал овозларига қулоқ тутишга чақиришини маълум қилди. Элчихона хитойлик компанияларни қоралаш ва уларга санкциялар билан таҳдид қилишни тўхтатиш кераклигини талаб қилди.
Шунингдек, Хитой ҳукумати ўз манфаатларига жиддий зиён етказувчи ҳар қандай ҳаракатларга қарши барча зарур чораларни кўриши маълум қилинди. АҚШ Молия вазири Скотт Бессент эса ўз навбатида сунъий интеллект соҳасида ишлаётган хитойлик компаниялар Америка интеллектуал мулкини ўғирлагани учун АҚШ санкцияларига дуч келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
…