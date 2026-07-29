Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлиги
Ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда электромобилларнинг жадал ривожланиши корпоратив автомобил ва ходимлар транспортини танлашдаги қийин танловларни ўзгартириб юборди. Эндиликда ҳайдовчилар солиқ ва харажатлар туфайли зерикарли машиналарни танлашга мажбур эмас, чунки замонавий электромобиллар юқори даражадаги динамика, қулайлик ҳамда паст эксплуатация харажатларини ўзида мукаммал бирлаштирмоқда. Ана шундай мувозанатни намоён этувчи моделлардан бири — янги Genesis GV60 Magma кроссоверидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Жанубий Кореянинг нуфузли Genesis брендининг янги Magma юқори унумдорлик бўлими томонидан тақдим этилган илк модел ўзининг спортга йўналтирилган характери билан ажралиб туради. Икки йил аввал намойиш этилган концептнинг серияли талқини бўлган ушбу электромобил бренд тарихидаги энг қувватли автомобилга айланди. У кундалик ҳаётдаги амалийликни пойгага хос технологиялар ва ҳашамат билан уйғунлаштиради.
Таъсирчан қувват ва техник имкониятларРулдаги Боост Моде тугмаси босилганда, икки моторли тизим эвазига автомобил 641 от кучи қувватини тақдим этади. Натижада кроссовер нолдан 100 километр соат тезликка бор-йўғи 3,4 сонияда эришади. Шунингдек, моделнинг максимал тезлиги соатига 164 миляни ташкил этади ва ҳайдовчилар учун махсус Дрифт режими ҳам назарда тутилган.
Тезкор электромобиллар бугунги кунда янгилик бўлмаса-да, Genesis муҳандислари уни шунчаки бир қиррали спорт машинаси бўлиб қолмаслиги устида қаттиқ ишлаган. Автомобилда бешта турли хил бошқарув режими мавжуд бўлиб, улардан иккитаси айнан Magma линиясига хосдир. СPRИНТ режими максимал унумдорликни таъминласа, GT режими узоқ масофаларга саёҳат қилишда қўшимча қулайлик яратади.
Виртуал узатмалар қутиси ва ўзига хос товушларGV60 Magma моделининг энг муҳим инновацияларидан бири бу Виртуал Геаршифт технологиясидир. Magma мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган ушбу сунъий узатмалар қутиси трекка мўлжалланган бензинли спорт машинасининг тезкор алмашинувларини ва 9000 айланиш чегарасини симуляция қилади. Бу эса ҳайдовчига ҳар куни ҳақиқий спорт автомобилини бошқараётгандек туйғу бағишлайди.
Атмосферани янада қиздириш мақсадида уч хил сунъий двигател товуши, жумладан, V6 бензинли двигателнинг ўзига хос овози тақдим этилган. Ушбу ечимлар автомобил бошқарувини янада таъсирчан ва эмоционал қилади.
Magma бўлимининг йўлга қўйилиши Genesis учун янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Ушбу линия доирасидаги автомобиллар 2026-йилги ФИА Ворлд Эндурансе Чампионшип мусобақасидан бошланадиган спорт кампанияси билан бир вақтда ривожлантирилмоқда. Натижада GV60 Magma корпоратив автомобил ҳайдовчилари учун ҳам қулай нархда илғор технологиялар ва унутилмас ҳайдаш тажрибасини тақдим этувчи ноёб таклифга айланмоқда.
…