Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлиги

·26·Авто
Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлиги

Ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда электромобилларнинг жадал ривожланиши корпоратив автомобил ва ходимлар транспортини танлашдаги қийин танловларни ўзгартириб юборди. Эндиликда ҳайдовчилар солиқ ва харажатлар туфайли зерикарли машиналарни танлашга мажбур эмас, чунки замонавий электромобиллар юқори даражадаги динамика, қулайлик ҳамда паст эксплуатация харажатларини ўзида мукаммал бирлаштирмоқда. Ана шундай мувозанатни намоён этувчи моделлардан бири — янги Genesis GV60 Magma кроссоверидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Жанубий Кореянинг нуфузли Genesis брендининг янги Magma юқори унумдорлик бўлими томонидан тақдим этилган илк модел ўзининг спортга йўналтирилган характери билан ажралиб туради. Икки йил аввал намойиш этилган концептнинг серияли талқини бўлган ушбу электромобил бренд тарихидаги энг қувватли автомобилга айланди. У кундалик ҳаётдаги амалийликни пойгага хос технологиялар ва ҳашамат билан уйғунлаштиради.

Таъсирчан қувват ва техник имкониятлар

Рулдаги Боост Моде тугмаси босилганда, икки моторли тизим эвазига автомобил 641 от кучи қувватини тақдим этади. Натижада кроссовер нолдан 100 километр соат тезликка бор-йўғи 3,4 сонияда эришади. Шунингдек, моделнинг максимал тезлиги соатига 164 миляни ташкил этади ва ҳайдовчилар учун махсус Дрифт режими ҳам назарда тутилган.

Тезкор электромобиллар бугунги кунда янгилик бўлмаса-да, Genesis муҳандислари уни шунчаки бир қиррали спорт машинаси бўлиб қолмаслиги устида қаттиқ ишлаган. Автомобилда бешта турли хил бошқарув режими мавжуд бўлиб, улардан иккитаси айнан Magma линиясига хосдир. СPRИНТ режими максимал унумдорликни таъминласа, GT режими узоқ масофаларга саёҳат қилишда қўшимча қулайлик яратади.

Виртуал узатмалар қутиси ва ўзига хос товушлар

GV60 Magma моделининг энг муҳим инновацияларидан бири бу Виртуал Геаршифт технологиясидир. Magma мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган ушбу сунъий узатмалар қутиси трекка мўлжалланган бензинли спорт машинасининг тезкор алмашинувларини ва 9000 айланиш чегарасини симуляция қилади. Бу эса ҳайдовчига ҳар куни ҳақиқий спорт автомобилини бошқараётгандек туйғу бағишлайди.

Атмосферани янада қиздириш мақсадида уч хил сунъий двигател товуши, жумладан, V6 бензинли двигателнинг ўзига хос овози тақдим этилган. Ушбу ечимлар автомобил бошқарувини янада таъсирчан ва эмоционал қилади.

Magma бўлимининг йўлга қўйилиши Genesis учун янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Ушбу линия доирасидаги автомобиллар 2026-йилги ФИА Ворлд Эндурансе Чампионшип мусобақасидан бошланадиган спорт кампанияси билан бир вақтда ривожлантирилмоқда. Натижада GV60 Magma корпоратив автомобил ҳайдовчилари учун ҳам қулай нархда илғор технологиялар ва унутилмас ҳайдаш тажрибасини тақдим этувчи ноёб таклифга айланмоқда.

GenesisЭлектромобилMagmaАвтомобилКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиБугун, 16:27Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиБугун, 14:26Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиБугун, 14:23Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиБугун, 11:56Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси