Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқда

·41·Спорт
Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқда

Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи футболчиси Винисиус Жуниор билан боғлиқ вазиятни назоратдан чиқариб юбориш хавфи остида қолмоқда. Бразилиялик футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва янги битим борасидаги музокаралар чўзилиб кетгани Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ушбу ноаниқлик фонида Англиянинг Арсенал клуби вазиятдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби раҳбариятининг шартнома масаласидаги ҳаракатсизлиги жамоа ички муҳитига салбий таъсир кўрсатмоқда. Глобал даражадаги юлдуз ва лойиҳанинг муҳим қисми бўлган 26 ёшли қанот ҳужумчиси келажаги атрофидаги саволлар тобора кўпаймоқда. Клуб раҳбарияти вазиятни тўғри баҳолаб, ўз вақтида қатъий чоралар кўрмагани танқидларга сабаб бўлмоқда.

Сантй Каняреснинг кескин танқиди

Реал ва Валенсия жамоаларининг собиқ дарвозабони Сантй Канярес Кадена КОПE эфирида клуб раҳбариятининг ҳаракатларини кескин қоралаб, буни кечириб бўлмас бошқарув хатоси деб атади. Унинг фикрича, мадридликлар ҳамма нарсага кеч қолмоқда ва агар футболчи билан янги келишувга эришилмаса, молиявий манфаатлар йўлида уни сотиб юбориш мажбурий қадам бўлиши керак.

Канярес ўз баёнотида шундай деди: Реал Мадрид ҳамма нарсага кеч қолмоқда. Агар у билан шартнома имзолангани рост бўлмаса, клуб уни сотишга мажбур. Футболчининг шартномаси тугашига йўл қўйиб бериш орқали юз миллионлаб евродан айрилиб қололмайсиз. Ишонаманки, охир-оқибат шу нарса содир бўлади. Бу кечириб бўлмас бошқарув хатоси.

Арсенал қизиқиши ва трансфер бозоридаги вазият

Мадридликлар шартнома масаласида иккиланиб турган бир пайтда, Англия Премер-лигаси грандларидан бири Арсенал вазиятни диққат билан кузатмоқда. Микел Артета бошчилигидаги Лондон клуби бразилиялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун катта маблағ сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Агар Винисиус клубда ўзини етарлича қадрланмаётганини ҳис қилса, Англия чемпионатининг жозибаси ва юқори маош уни ўзига жалб қилиши мумкин.

Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти футболчини узоқ муддатли янги битимга кўндиришига ҳамон ишонч билдирмоқда. Бироқ вазиятнинг мураккаблашуви клубни янги номзодларни қидиришга мажбур қилмоқда. Хусусан, ёш иқтидор эгаси Ян Диоманденинг кузатиб борилиши келажакда Винисиуснинг ўрнини босиши мумкин бўлган эҳтимолий қадам сифатида кўрилмоқда. Шунга қарамай, мураббийлар штаби футболчини жамоада сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солишга тайёр.

Реал МадридВинисиус ЖуниорАрсеналТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрТоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрБугун, 15:50Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБугун, 15:50Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди