Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқда
Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи футболчиси Винисиус Жуниор билан боғлиқ вазиятни назоратдан чиқариб юбориш хавфи остида қолмоқда. Бразилиялик футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва янги битим борасидаги музокаралар чўзилиб кетгани Испания матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ушбу ноаниқлик фонида Англиянинг Арсенал клуби вазиятдан фойдаланиб қолишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, қироллик клуби раҳбариятининг шартнома масаласидаги ҳаракатсизлиги жамоа ички муҳитига салбий таъсир кўрсатмоқда. Глобал даражадаги юлдуз ва лойиҳанинг муҳим қисми бўлган 26 ёшли қанот ҳужумчиси келажаги атрофидаги саволлар тобора кўпаймоқда. Клуб раҳбарияти вазиятни тўғри баҳолаб, ўз вақтида қатъий чоралар кўрмагани танқидларга сабаб бўлмоқда.
Сантй Каняреснинг кескин танқидиРеал ва Валенсия жамоаларининг собиқ дарвозабони Сантй Канярес Кадена КОПE эфирида клуб раҳбариятининг ҳаракатларини кескин қоралаб, буни кечириб бўлмас бошқарув хатоси деб атади. Унинг фикрича, мадридликлар ҳамма нарсага кеч қолмоқда ва агар футболчи билан янги келишувга эришилмаса, молиявий манфаатлар йўлида уни сотиб юбориш мажбурий қадам бўлиши керак.
Канярес ўз баёнотида шундай деди: Реал Мадрид ҳамма нарсага кеч қолмоқда. Агар у билан шартнома имзолангани рост бўлмаса, клуб уни сотишга мажбур. Футболчининг шартномаси тугашига йўл қўйиб бериш орқали юз миллионлаб евродан айрилиб қололмайсиз. Ишонаманки, охир-оқибат шу нарса содир бўлади. Бу кечириб бўлмас бошқарув хатоси.
Арсенал қизиқиши ва трансфер бозоридаги вазиятМадридликлар шартнома масаласида иккиланиб турган бир пайтда, Англия Премер-лигаси грандларидан бири Арсенал вазиятни диққат билан кузатмоқда. Микел Артета бошчилигидаги Лондон клуби бразилиялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун катта маблағ сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Агар Винисиус клубда ўзини етарлича қадрланмаётганини ҳис қилса, Англия чемпионатининг жозибаси ва юқори маош уни ўзига жалб қилиши мумкин.
Шунга қарамай, Реал Мадрид раҳбарияти футболчини узоқ муддатли янги битимга кўндиришига ҳамон ишонч билдирмоқда. Бироқ вазиятнинг мураккаблашуви клубни янги номзодларни қидиришга мажбур қилмоқда. Хусусан, ёш иқтидор эгаси Ян Диоманденинг кузатиб борилиши келажакда Винисиуснинг ўрнини босиши мумкин бўлган эҳтимолий қадам сифатида кўрилмоқда. Шунга қарамай, мураббийлар штаби футболчини жамоада сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солишга тайёр.
…