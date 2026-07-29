Келинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилди

·33·Жамият
Келинга тегишли мол-мулклар мажбурий тартибда қонуний эгасига қайтарилди

Фуқаролик ишлари бўйича Каттақўрғон туманлараро судининг 26.05.2026 йилдаги қарорига асосан, оилавий келишмовчилик оқибатида жавобгар И.Ш.нинг яшаш манзилида сақланаётган даъвогар И.Б.га тегишли мол-мулкларни қонуний эгасига натура шаклида қайтариш белгиланган.

Мазкур суд ҳужжати ижросини таъминлаш мақсадида Мажбурий ижро бюроси Пахтачи туман бўлими давлат ижрочиси томонидан ижро ҳаракатлари амалга оширилди.

Ижро ҳаракатлари давомида суд қарори ихтиёрий равишда бажарилмагани ҳамда давлат ижрочисининг қонуний талабларини бажаришга тўсқинлик қилингани сабабли қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чоралари қўлланилди.

Кўрилган чоралар натижасида суд қарори тўлиқ ижро қилиниб, даъвогарга тегишли бўлган жами 25 дона, 9 турдаги мол-мулк мажбурий тартибда олиб берилиб, қонуний эгасига топширилди.

Натижада фуқаронинг мулкий ҳуқуқлари тикланиб, суд ҳужжатининг тўлиқ ва амалда ижро этилиши таъминланди.

КаттақўрғонПахтачиМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиБугун, 16:13Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиСирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиБугун, 15:00Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиТошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиБугун, 13:55Суд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиСуд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиБугун, 12:55Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиБугун, 12:51Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Бугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди