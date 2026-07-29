Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтди

·39·Техно
Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтди

Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk инсониятнинг Марс сари илк қадамлари NASA прогнозларидан деярли икки баробар тезроқ амалга ошишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Қизил сайёрага илк астронавтларни қўниш жараёни бундан атиги беш-этти йил ўтгачоқ рўй бериши мумкин. Ушбу баёнот космик тадқиқотлар соҳасидаги келажак режалари борасида ёндашувлар кескин фарқ қилишини яна бир бор кўрсатиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Elon Musk бу ҳақда NASA раҳбарининг чиқишини изоҳлар чоғида айтиб ўтган. Америка космик агентлиги раҳбари ўз чиқишида инсоннинг Марсга парвози анча кечроқ — Ойга 2028-йилда режалаштирилган миссиядан кейин тахминан 10–15 йил мобайнида амалга ошишини тахмин қилган эди. NASA мутахассислари бу муддат зарур технологияларни яратиш зарурати билан боғлиқлигини таъкидлаган.

Технологик ёндашувлар ва муддатлардаги фарқ

NASA раҳбарияти фикрича, экипажли Марс дастурини рўёбга чиқариш учун бутунлай янги технологиялар, жумладан, ядровий двигател қурилмаларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Айнан мана шу омиллар тайёргарлик жараёнини муқаррар равишда узайтиради. Бошқа томондан, SpaceX раҳбари анча оптимистик сценарийга таянмоқда ва инсоният бу маррага сезиларли даражада тезроқ эришишига қатъий ишонмоқда.

Elon Muskнинг прогнозлари компаниянинг Starship дастури бўйича жорий режалари билан чамбарчас боғлиқ. Унга кўра, Марсга илк учувчисиз юк миссиялари 2028-йилдан барвақт бошланмаслиги мумкин. Шунингдек, марсни тадқиқ қилишга мўлжалланган махсус марсоходни айнан шу муддатдан бир неча йил олдинроқ етказиб бериш кўзда тутилган.

Коинотни забт этишдаги навбатдаги қадамлар

Мазкур улкан режаларни амалга ошириш йўлида SpaceX мунтазам равишда синовларни давом эттирмоқда. Хусусан, тармоқда эълон қилинган таъсирчан дрон кадрлари 2026-йил 24-июль санасида ўтказилган ИФТ-13 синов парвозидан кейинги Starship ҳолатини яққол намойиш этган эди. Ушбу синовлар келгусидаги узоқ масофали космик сафарлар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.

Мутахассисларнинг фикрича, хусусий сектор ва давлат космик агентликлари ўртасидаги бундай рақобат космик технологияларнинг ривожланиш суръатини кескин тезлаштириши мумкин. Гарчи NASA эҳтиёткорона ёндашувни афзал кўрса-да, Elon Muskнинг шиддатли режалари келажакда коинот туризми ва сайёралараро миграция ғояларини амалиётга жорий этишни яқинлаштирмоқда.

Elon MuskМарсSpaceXStarshipNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиRocket Lab АҚШ мудофааси учун рекорд қийматдаги шартномани қўлга киритдиБугун, 16:24Сунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект контентига қарши курашувчи Панграм 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 16:24АҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиАҚШ Хитойдан келадиган гуманоид роботлар импортини тақиқладиБугун, 15:20Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб