Elon Musk Марсга илк инсонларни қачон юборилишини айтди
Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk инсониятнинг Марс сари илк қадамлари NASA прогнозларидан деярли икки баробар тезроқ амалга ошишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Қизил сайёрага илк астронавтларни қўниш жараёни бундан атиги беш-этти йил ўтгачоқ рўй бериши мумкин. Ушбу баёнот космик тадқиқотлар соҳасидаги келажак режалари борасида ёндашувлар кескин фарқ қилишини яна бир бор кўрсатиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Elon Musk бу ҳақда NASA раҳбарининг чиқишини изоҳлар чоғида айтиб ўтган. Америка космик агентлиги раҳбари ўз чиқишида инсоннинг Марсга парвози анча кечроқ — Ойга 2028-йилда режалаштирилган миссиядан кейин тахминан 10–15 йил мобайнида амалга ошишини тахмин қилган эди. NASA мутахассислари бу муддат зарур технологияларни яратиш зарурати билан боғлиқлигини таъкидлаган.
Технологик ёндашувлар ва муддатлардаги фарқNASA раҳбарияти фикрича, экипажли Марс дастурини рўёбга чиқариш учун бутунлай янги технологиялар, жумладан, ядровий двигател қурилмаларини ишлаб чиқиш талаб этилади. Айнан мана шу омиллар тайёргарлик жараёнини муқаррар равишда узайтиради. Бошқа томондан, SpaceX раҳбари анча оптимистик сценарийга таянмоқда ва инсоният бу маррага сезиларли даражада тезроқ эришишига қатъий ишонмоқда.
Elon Muskнинг прогнозлари компаниянинг Starship дастури бўйича жорий режалари билан чамбарчас боғлиқ. Унга кўра, Марсга илк учувчисиз юк миссиялари 2028-йилдан барвақт бошланмаслиги мумкин. Шунингдек, марсни тадқиқ қилишга мўлжалланган махсус марсоходни айнан шу муддатдан бир неча йил олдинроқ етказиб бериш кўзда тутилган.
Коинотни забт этишдаги навбатдаги қадамларМазкур улкан режаларни амалга ошириш йўлида SpaceX мунтазам равишда синовларни давом эттирмоқда. Хусусан, тармоқда эълон қилинган таъсирчан дрон кадрлари 2026-йил 24-июль санасида ўтказилган ИФТ-13 синов парвозидан кейинги Starship ҳолатини яққол намойиш этган эди. Ушбу синовлар келгусидаги узоқ масофали космик сафарлар учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.
Мутахассисларнинг фикрича, хусусий сектор ва давлат космик агентликлари ўртасидаги бундай рақобат космик технологияларнинг ривожланиш суръатини кескин тезлаштириши мумкин. Гарчи NASA эҳтиёткорона ёндашувни афзал кўрса-да, Elon Muskнинг шиддатли режалари келажакда коинот туризми ва сайёралараро миграция ғояларини амалиётга жорий этишни яқинлаштирмоқда.
…