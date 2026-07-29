Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?

·0·Спорт
Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер мавсумида 85 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олган ярим ҳимоячи Матеус Фернандеснинг Сидней ФК қарши ўйинда майдонга тушмагани мухлисларда ҳақли равишда хавотир уйғотди. Goal.com хабар беришича, футболчининг жароҳат олгани ҳақидаги миш-маслар ҳақиқатга тўғри келмайди ва унинг қайдномага киритилмагани шунчаки эҳтиёткорона қадам бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

22 ёшли португалиялик футболчи жамоанинг бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остидаги янги лойиҳасининг муҳим қисмига айланиб улгурган. Шу боисдан ҳам унинг Аллианз Стадиумдаги ўйинда кўринмагани жамоанинг ўтган мавсумдаги жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари яна қайталанишидан қўрққан мухлисларнинг ҳафсаласини пир қилганди. Австралиядаги сўнгги машғулотлардан тарқалган видеоларда ҳам Фернандеснинг шерикларидан алоҳида ҳолда четдан кузатиб тургани хавотирларни янада кучайтирганди.

Мураббийлар штабининг эҳтиёткорона режаси

Те Стандард нашрининг маълумотига кўра, футболчининг ўйинни ўтказиб юборишига жиддий жароҳат эмас, балки мураббийлар штабининг эҳтиёткорона сиёсати сабаб бўлган. Глобал мавсумолди турнеларнинг оғир шароитлари ва Роберто Де Зербининг юқори интенсивликка асосланган тактик талаблари клуб мураббийларини асосий футболчиларни асрашга мажбур қилмоқда. Италиялик мутахассис мавсум бошланишидан олдин етакчи ўйинчиларини сафдан чиқармаслик учун уларнинг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Сидней ФК билан кечган баҳсда фақатгина Матеус Фернандесгина дам олдирилгани йўқ. Де Зерби оғир юкламаларни бошқариш мақсадида бир қатор тажрибали футболчиларни ҳам қайдномадан четда қолдирди. Хусусан, Дестинй Удогие, Джеймс Мэддисон ва Жан Паул ван Хеке ҳам Австралиядаги учрашувда майдонга туширилмади, бу эса тизимли равишда ротация сиёсати олиб борилаётганини кўрсатади.

Янги жамоага тез мослашув

Матеус Фернандес Вест Хем сафидан келиб қўшилгач, дарҳол ўзининг юқори савияли ўйини билан эътиборни тортганди. У МК Донс жамоасига қарши кечган учрашувда ажойиб воллей зарбаси билан гол уриб, норасмий дебютидаёқ ўзининг қандай даражадаги футболчи эканини кўрсатиб берди. Окениядаги йиғинлар давомида ҳам унинг ўйин амалиёти аста-секин ошириб борилди.

Хусусан, у Окланд ФКга қарши учрашувнинг 62-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, жамоанинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасига ўз ҳиссасини қўшган эди. Гарчи мухлислар уни Сидней клубига қарши ўйинда ҳам кўришни истаган бўлсада, мураббийлар штабининг бу қарори мавсумнинг узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда қилинган тўғри қадам сифатида баҳоланмоқда.

ТоттенхемМатеус ФернандесРоберто Де ЗербиAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиКлаудио Эчеверри Милан клубига таклиф қилиндиБугун, 16:11Тоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрТоттенхем Жюл Кунде учун 65 миллион евро тўлашга тайёрБугун, 15:50Бразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБразилия сувидан мисли кўрилмаган қарор: футболчи рақиби тузалгунча дисквалификация қилиндиБугун, 15:50Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаРеал Мадрид Винисиус Жуниор трансферида хатога йўл қўймоқдаБугун, 15:37Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди