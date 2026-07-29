Матеус Фернандес нима сабабдан Тоттенхем таркибидан четда қолди?
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер мавсумида 85 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олган ярим ҳимоячи Матеус Фернандеснинг Сидней ФК қарши ўйинда майдонга тушмагани мухлисларда ҳақли равишда хавотир уйғотди. Goal.com хабар беришича, футболчининг жароҳат олгани ҳақидаги миш-маслар ҳақиқатга тўғри келмайди ва унинг қайдномага киритилмагани шунчаки эҳтиёткорона қадам бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
22 ёшли португалиялик футболчи жамоанинг бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остидаги янги лойиҳасининг муҳим қисмига айланиб улгурган. Шу боисдан ҳам унинг Аллианз Стадиумдаги ўйинда кўринмагани жамоанинг ўтган мавсумдаги жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари яна қайталанишидан қўрққан мухлисларнинг ҳафсаласини пир қилганди. Австралиядаги сўнгги машғулотлардан тарқалган видеоларда ҳам Фернандеснинг шерикларидан алоҳида ҳолда четдан кузатиб тургани хавотирларни янада кучайтирганди.
Мураббийлар штабининг эҳтиёткорона режасиТе Стандард нашрининг маълумотига кўра, футболчининг ўйинни ўтказиб юборишига жиддий жароҳат эмас, балки мураббийлар штабининг эҳтиёткорона сиёсати сабаб бўлган. Глобал мавсумолди турнеларнинг оғир шароитлари ва Роберто Де Зербининг юқори интенсивликка асосланган тактик талаблари клуб мураббийларини асосий футболчиларни асрашга мажбур қилмоқда. Италиялик мутахассис мавсум бошланишидан олдин етакчи ўйинчиларини сафдан чиқармаслик учун уларнинг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда.
Таъкидлаш жоизки, Сидней ФК билан кечган баҳсда фақатгина Матеус Фернандесгина дам олдирилгани йўқ. Де Зерби оғир юкламаларни бошқариш мақсадида бир қатор тажрибали футболчиларни ҳам қайдномадан четда қолдирди. Хусусан, Дестинй Удогие, Джеймс Мэддисон ва Жан Паул ван Хеке ҳам Австралиядаги учрашувда майдонга туширилмади, бу эса тизимли равишда ротация сиёсати олиб борилаётганини кўрсатади.
Янги жамоага тез мослашувМатеус Фернандес Вест Хем сафидан келиб қўшилгач, дарҳол ўзининг юқори савияли ўйини билан эътиборни тортганди. У МК Донс жамоасига қарши кечган учрашувда ажойиб воллей зарбаси билан гол уриб, норасмий дебютидаёқ ўзининг қандай даражадаги футболчи эканини кўрсатиб берди. Окениядаги йиғинлар давомида ҳам унинг ўйин амалиёти аста-секин ошириб борилди.
Хусусан, у Окланд ФКга қарши учрашувнинг 62-дақиқасида захирадан майдонга тушиб, жамоанинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасига ўз ҳиссасини қўшган эди. Гарчи мухлислар уни Сидней клубига қарши ўйинда ҳам кўришни истаган бўлсада, мураббийлар штабининг бу қарори мавсумнинг узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда қилинган тўғри қадам сифатида баҳоланмоқда.
…