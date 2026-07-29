30 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
30 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 30 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 15,08 сўмга арзонлаб, 12 035,26 сўмга тушди.

• Евро 25 сўмга қимматлаб, 13 710,57 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,83 сўмга арзонлаб, 151,46 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 0,77 сўмга арзонлаб, 16 003,29 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,03 сўмга қимматлаб, 73,56 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 11,22 сўмга арзонлаб, 14 678,94 сўмга тушди.
• Хитой юани 0,88 сўмга арзонлаб, 1 779,00 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:4029 июль учун валюта курслари эълон қилинди29 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:35Марказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиМарказий банк 28 июль учун валюталар курсини эълон қилди: Доллар ва евро тушдиКеча, 12:0229 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда29 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:2828 июль учун валюта курслари эълон қилинди28 июль учун валюта курслари эълон қилинди27.07, 16:1828 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда27.07, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди